Госдума вводит систему распознавания лиц для депутатов и сотрудников палаты

Один из источников «Ведомостей» говорит, что с осени проход в Госдуму по новой системе будет осуществляться в тестовом режиме. Он поясняет, что нужно пройти специальную процедуру фотографирования для распознавания лиц, все это может занять время. Кроме того, он замечает, что не все депутаты могут быть довольны введением новой системы: кого-то не будет в Москве, а кто-то не доверяет новым технологиям. В августе у депутатов будут каникулы. «Все будут очень заняты работой с избирателями», – иронизирует собеседник.