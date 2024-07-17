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Госдума вводит систему распознавания лиц для депутатов и сотрудников палаты

Эксперимент с проходом в здание нижней палаты начнется в осеннюю сессию
Елена Мухаметшина
Максим Иванов
Служба безопасности теперь будет заранее знать каждого, кто регулярно ходит в Госдуму/ Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

На входах в нижнюю палату парламента к началу осенней сессии установят системы распознавания лиц, рассказали «Ведомостям» два депутата Госдумы. Их предупредили, что на 2-м подъезде (со стороны старого здания в Охотном Ряду) и на 10-м подъезде (со стороны нового здания в Георгиевском переулке) до 6 сентября установят турникеты с возможностью распознавания лиц. Затем систему расширят.

Поэтому всем депутатам, а также помощникам депутатов и сотрудникам аппарата нужно будет сфотографироваться в бюро пропусков, чтобы фотография попала в базу и турникеты открывались. Причем сотрудников нижней палаты предупредили, что будет большой переходный период, когда будут работать и новая система с турникетами, и проход в старом порядке с предъявлением документов и проверкой их по базе. Сфотографироваться в бюро пропусков можно уже сейчас.

Один из источников «Ведомостей» говорит, что с осени проход в Госдуму по новой системе будет осуществляться в тестовом режиме. Он поясняет, что нужно пройти специальную процедуру фотографирования для распознавания лиц, все это может занять время. Кроме того, он замечает, что не все депутаты могут быть довольны введением новой системы: кого-то не будет в Москве, а кто-то не доверяет новым технологиям. В августе у депутатов будут каникулы. «Все будут очень заняты работой с избирателями», – иронизирует собеседник.

В Госдуме уже были попытки внедрения системы распознавания лиц. Еще в декабре 2017 г. председатель Госдумы Вячеслав Володин, который на тот момент руководил нижней палатой чуть больше года, предлагал депутатам ввести систему биометрической регистрации для голосования по законопроектам. Впрочем, тогда был период борьбы за дисциплину в нижней палате: спикер принимал меры, чтобы депутаты посещали заседания и не могли голосовать карточками соседей (голосование карточками соседей продолжается).

«Мы буквально неделю назад знакомились с новейшими разработками в области цифровой экономики, которые ведет Сбербанк в рамках в том числе своих платформ. Но одна из таких разработок могла бы быть нами востребована – это регистрация депутатов по биометрическим данным», – говорил спикер. По его словам, основным методом идентификации могло стать сканирование лица. Идентификация по чертам лица могла бы происходить через экран персонального планшета, который есть в зале у каждого депутата, говорил Володин. Он тогда отмечал, что если решение будет принято, то будет установлено соответствующее оборудование.

Планировали запустить эту систему с 2019 г. Но в итоге ее так и не ввели.

В Белом доме и администрации президента нет прохода по системе распознавания лиц – там проход по удостоверениям для сотрудников и по пропускам для посетителей. При этом в координационном центре правительства есть система распознавания лиц, по которой осуществляется пропуск в здание.

«Ведомости» направили запрос в управление пресс-службы и информации Госдумы.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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