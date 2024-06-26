Законопроект о лишении мандатов за поездки за границу внесен в Госдуму

Законопроект о лишении мандатов за поездки за границу внесен в ГосдумуПарламентарии должны будут согласовывать частные визиты с руководством соответствующих палат парламента
Депутатов Госдумы и сенаторов будут лишать статуса за не согласованные с руководством Госдумы и Совета Федерации поездки за границу. Такой законопроект 25 июня внесли сенатор Вячеслав Тимченко и депутаты Госдумы Олег Морозов, Виктор Пинский и Василий Пискарев (все единороссы). Собеседник «Ведомостей» в нижней палате говорил, что поправки прорабатывались по поручению спикера Вячеслава Володина.
Поправки вносятся в закон о статусе сенатора и депутата Госдумы. В ст. 4 (досрочное прекращение полномочий) добавляется новый пункт о том, что по инициативе совета соответствующей палаты полномочия сенатора или депутата могут быть прекращены решением палаты в случае выезда парламентария из России без согласования. Процедура согласования выезда с советом палаты прописывается в ст. 6 закона.
Законопроектом вносится и еще одна поправка. Если раньше полномочия депутата могли быть досрочно прекращены по инициативе фракции или комитета в случае неисполнения им обязанностей в течение 30 дней, то теперь отмечается, что инициировать процедуру может и комиссия, в которой состоит депутат. Напомним, что 1 ноября 2023 г. Госдума лишила полномочий депутата Василия Власова (ЛДПР) как раз по инициативе комиссии по регламенту, поскольку он якобы пропускал ее заседания.
Необходимость поправок авторы в пояснительной записке связывают с «активизацией деструктивной деятельности иностранных спецслужб» на фоне военной спецоперации России. Теперь можно будет предотвратить посещение парламентарием той страны, «где существует опасность его ареста или реализации в отношении него иных санкций со стороны органов власти недружественных стран», говорится в документе. Предлагается учитывать, что против ряда депутатов Госдумы и сенаторов в странах, которые подпадают под юрисдикцию Международного уголовного суда или сотрудничают с ним, возбуждены уголовные дела.
Сейчас для депутатов и сенаторов действует уведомительный порядок информирования о выезде за границу, говорит Морозов: «В том, что депутаты ездят за границу, нет ничего плохого. Но сейчас из-за ситуации в мире частная проблема может превратиться в проблему страны. Мы знаем случаи, когда по отношению к депутатам в официально разрешенных поездках в дружественных странах пытались применить меры воздействия вплоть до ареста и вывоза». Законопроект, говорит Морозов, направлен на вопрос безопасности депутатов, которые являются носителями гостайны, и безопасности страны. Он подчеркивает, что законопроект будет касаться поездок как в дружественные, так и в недружественные страны.
Уже около полутора лет председатели комитетов, руководители фракций и вице-спикеры должны предупреждать председателя Госдумы о своих зарубежных поездках, говорит депутат Ярослав Нилов (ЛДПР). Теперь эти нормы предложено закрепить в законодательстве, чтобы была ответственность за нарушение, отмечает он: «Фракция ЛДПР пока не обсуждала законопроект, поскольку он только внесен». По его словам, на совете Госдумы периодически обсуждаются зарубежные командировки – и всегда вопросы безопасности приоритетны. Он напоминает, что несколько лет назад, к примеру, поездка в Грузию закончилась очень большим скандалом (в ходе поездки в Тбилиси депутата-коммуниста Сергея Гаврилова вспыхнули беспорядки).
Депутат Нина Останина (КПРФ) говорит, что «двумя руками проголосует за законопроект»: «Все мы носители гостайны и без соответствующего распоряжения не вправе распоряжаться собой. Я не отношу себя к туристам. Но есть отдельные депутаты, у которых семьи за границей. Вряд ли они работают в интересах другого государства. Но прежде чем рассуждать о патриотизме, может, стоит вернуть детей из-за границы». По ее мнению, мало россиян могут позволить себе отдыхать за границей. «А депутатам, которые ездят в ОАЭ, надо подумать: они депутаты Российской Федерации или им надо менять гражданство», – заметила Останина.
Некоторое время назад вице-спикера Госдумы Александра Бабакова чуть не задержали в одной из дружественных стран, поскольку ему в США предъявлены обвинения в «сговоре для работы в США в качестве незарегистрированного иноагента», говорили источники в Охотном Ряду. Также некоторые депутаты продолжают выезжать на отдых за границу. Обычно такая информация становится известна руководству палат.
Основанием для лишения мандата была в основном коммерческая деятельность в период осуществления депутатских полномочий, затем к этому добавили прогулы заседаний и комитетов, говорит юрист Олег Захаров. «Расширение перечня этих оснований в части нарушения запрета на выезд за границу выглядит логичным, поскольку уже есть основания, связанные со статусом иноагента и наличием зарубежных активов», – полагает он.
Появление такой нормы связано с общим ужесточением контроля над депутатским корпусом, считает вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский: «В последнее время по разным причинам ряд депутатов уже покинули парламент. Новое основание для лишения полномочий укрепит внутреннюю вертикаль в парламенте». Депутаты и сенаторы понимают, что их зарубежные поездки находятся под контролем, добавляет он: «Вряд ли это снизит ценность мандата».