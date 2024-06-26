Законопроект о лишении мандатов за поездки за границу внесен в Госдуму

Депутат Нина Останина (КПРФ) говорит, что «двумя руками проголосует за законопроект»: «Все мы носители гостайны и без соответствующего распоряжения не вправе распоряжаться собой. Я не отношу себя к туристам. Но есть отдельные депутаты, у которых семьи за границей. Вряд ли они работают в интересах другого государства. Но прежде чем рассуждать о патриотизме, может, стоит вернуть детей из-за границы». По ее мнению, мало россиян могут позволить себе отдыхать за границей. «А депутатам, которые ездят в ОАЭ, надо подумать: они депутаты Российской Федерации или им надо менять гражданство», – заметила Останина.