Верховный суд счел законным лишение Василия Власова депутатского мандата

Верховный суд счел законным лишение Василия Власова депутатского мандатаПолитик планирует подать жалобу в Конституционный суд на несоизмеримость наказания за пропуски заседаний думских комиссий
Верховный суд (ВС) не нашел оснований для возвращения бывшему депутату Госдумы от ЛДПР Василию Власову его мандата. ВС посчитал достаточными основаниями для прекращения полномочий отсутствие на заседаниях комиссии нижней палаты. «Ведомости» ознакомились с мотивировочной частью решения ВС, которое было вынесено по жалобе Власова.
Власов подавал жалобу в ВС в начале февраля. Он считал необоснованным лишение его мандата депутата Госдумы и требовал восстановить его в статусе депутата Госдумы. Власов полагал, что была нарушена процедура принятия решения о лишении его полномочий, поскольку в полномочия комиссии Госдумы по этике не входят рассмотрение вопросов об установлении наличия оснований для досрочного прекращения полномочий и передача материалов на рассмотрение комиссии Госдумы по мандатным вопросам.
Госдума в письменных возражениях указала, что постановление о лишении Власова полномочий было принято «в пределах ее компетенции, соответствует федеральному закону по процедуре его принятия, форме и содержанию». Представителей Госдумы на рассмотрении жалобы в ВС не было.
В решении ВС говорится, что постановление о прекращении полномочий Власова приняты на основании норм закона о статусе сенатора и депутата Госдумы. Полномочия депутата могут быть прекращены досрочно решением Госдумы, по инициативе фракции или комитета, в случае неисполнения депутатских обязанностей в течение 30 и более календарных дней. Среди таких обязанностей – личное участие в заседаниях комиссий Госдумы.
Доказательства позволяют говорить о соблюдении процедуры инициирования вопроса о досрочном прекращении полномочий Власова, сказано в решении ВС. Тот входил в состав комиссии Госдумы по регламенту. Эта комиссия 30 октября приняла решение об обращении в комиссию по этике для рассмотрения вопроса о наличии оснований для лишения мандата. Причиной обращения стал «факт неисполнения в течение 30 и более дней» Власовым обязанностей по личному участию в заседании комиссии. Комиссия по этике нашла такие основания для лишения полномочий и передала свое решение в комиссию по мандатным вопросам, которая поддержала соответствующий проект постановления.
Довод о том, что Власов считает, что этот вопрос не входит в полномочия комиссии по этике, ВС счел «несостоятельным», поскольку это устанавливается законом о статусе и регламентом Госдумы. Палата же 1 ноября 2023 г. приняла большинством голосов постановление о прекращении полномочий Власова, причем депутат смог представить свои аргументы на заседании Госдумы. Постановление о лишении полномочий было принято «на основе общих принципов демократических правовых процедур, в том числе принципа Audiatur et altera pars» («выслушай и другую сторону». – «Ведомости»), говорится в решении суда.
Далее ВС проанализировал «посещаемость» Власова заседаний комиссии по регламенту. Суд пишет, что основанием для досрочного прекращения полномочий послужило то, что он с 27 сентября по 30 октября не участвовал в заседаниях комиссии по регламенту. Они проводились 27 сентября, 11, 18, 19, 27 и 30 октября 2023 г. Согласно протоколу заседаний, Власов на них не присутствовал, а об уважительных причинах отсутствия председателя комиссии не информировал, говорится в решении ВС. Доводы о фальсификации протоколов заседания комиссии и необходимости исключения их из числа доказательств суд посчитал несостоятельными, поскольку они «не подтверждаются какими-либо допустимыми и относимыми доказательствами».
Власов представлял скриншоты переписки по служебной почте, но часть из них не имеет отношения к периодам, о которых говорится в деле, отмечено в решении ВС. А скриншоты за октябрь 2023 г. «не подтверждают участия административного истца в заседаниях». Распоряжения же о командировках депутата Власова также не свидетельствуют о том, что он не мог лично присутствовать на заседаниях комиссии: командировки были утверждены на иные даты.
Довод истца о несоразмерности лишения его полномочий суд также не учел. ВС указал, что «системная связь приведенных законоположений и конкретных обстоятельств дела дает основания для вывода о соразмерности наступившей конституционно-правовой ответственности в виде досрочного прекращения полномочий депутата Госдумы – члена комиссии по регламенту ввиду неисполнения обязанности по личному участию в ее работе». Личное же участие депутата в заседаниях комиссий и комитетов «обусловлено правовой природой депутатского мандата, а также смыслом парламентской деятельности депутатов, обязанных полноценно и эффективно ее осуществлять», говорится в решении ВС.
Власов сказал «Ведомостям», что он планирует обжаловать решение в апелляционной коллегии ВС. Также он подаст жалобу и в Конституционный суд. «Все-таки есть вопрос о несоизмеримости наказания. К примеру, по регламенту в случае пропуска заседаний Госдумы положены штрафы в одну шестую зарплаты. При этом за пропуски заседаний комиссии меня сразу лишили мандата», – говорит экс-депутат. Кроме того, по его мнению, вопрос о лишении полномочий должна решать не палата, а суд, поскольку полномочиями депутата наделяют граждане.
Экс-депутат подавал ходатайство о проверке подписей под протоколами заседаний комиссии по регламенту на достоверность: «Например, на одном из заседаний рассматривался вопрос о награждении Эллы Памфиловой, а в протоколе это не отражено. Но суд ходатайство отклонил». Коллег по комиссии в суд он вызвать не пытался, отмечая, что «даже представитель Госдумы в суд не пришел». При этом он уверен, что решение против него политическое: «Многие депутаты пропускают как пленарные заседания, так и заседания комитетов. И с ними ничего не происходит. Все же понимают, что это первое такое дело – раньше мандатов лишали, когда в отношении депутатов были приговоры суда, а меня за взгляды».
ВС высказался витиевато, но определенно, подтвердив высокую волатильность депутатского мандата, считает политюрист Олег Захаров. «Основанием для лишения мандата в случае Власова стали прогулы всего на шести заседаниях комиссии по регламенту в течение месяца – с 27 по 30 октября 2023 г. При этом ни присутствие на пленарных заседаниях, ни служебные командировки в этот же период, по мнению суда, не являются оправданием неявки на комиссию», – говорит эксперт. Суд счел, что личное участие в таких заседаниях обусловлено самой природой мандата и является смыслом его полномочий, отмечает эксперт: «Очевидно, что это серьезный сигнал для повышения дисциплины в комитетах».
В решении суда сформулирован принцип Audiatur et altera pars, отмечает Захаров: «Суд счел, что его обеспечила Госдума, дав экс-депутату высказаться при обсуждении его вопроса. В целом решение сводится к парадигме «презумпции недостаточной осмотрительности». В случае Власова это привело к тому, что в суде «не сыграли» его многочисленные доводы о «недосказанности» прогулов и даже довод о якобы фальсификации протоколов комиссии по регламенту был отклонен за отсутствием фактуры, говорит эксперт: «Депутат недостаточно осмотрительно отнесся к выполнению своих обязанностей, не следил за ходом работы своей комиссии и ее заседаниями, не ходил на эти заседания и не сообщал об отсутствии по уважительной причине. А раз так, то именно его недостаточная осмотрительность ведет к потере мандата».