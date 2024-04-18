Верховный суд счел законным лишение Василия Власова депутатского мандата

Экс-депутат подавал ходатайство о проверке подписей под протоколами заседаний комиссии по регламенту на достоверность: «Например, на одном из заседаний рассматривался вопрос о награждении Эллы Памфиловой, а в протоколе это не отражено. Но суд ходатайство отклонил». Коллег по комиссии в суд он вызвать не пытался, отмечая, что «даже представитель Госдумы в суд не пришел». При этом он уверен, что решение против него политическое: «Многие депутаты пропускают как пленарные заседания, так и заседания комитетов. И с ними ничего не происходит. Все же понимают, что это первое такое дело – раньше мандатов лишали, когда в отношении депутатов были приговоры суда, а меня за взгляды».