Дональд Трамп рассказал о своих внешнеполитических планах

Тарифная политика Трампа нацелена на концентрирование важных производств в США или в дружественных им странах, считает частный инвестконсультант Андрей Кочетков. Международный и американский бизнес адаптировались к такому подходу, поэтому резкой дестабилизации мировой экономики в случае победы Трампа ждать не стоит. Инициативы Трампа непреднамеренно могут способствовать и более активному сближению экономик развивающихся стран, говорит эксперт. Когда Трампа спросили о готовности защитить Тайвань, тот заявил, что Тайбэй должен платить за защиту со стороны США. «Мы ничем не отличаемся от любой страховой компании», – подчеркнул республиканец. Премьер-министр Тайваня Чо Юнг-Тай в ответ на это высказывание отметил, что островные власти уже и так увеличили военные расходы. Согласно открытым данным, за один срок президентства Трампа (2017–2021 гг.) США одобрили поставок оружия Тайваню больше, чем за два срока Барака Обамы (2009–2017 гг.).