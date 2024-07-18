Дональд Трамп рассказал о своих внешнеполитических планах

Дональд Трамп рассказал о своих внешнеполитических планахОн обещает жесткую дипломатию
Бывший президент США Дональд Трамп рассказал Bloomberg о своих внешнеполитических планах в случае победы на выборах в ноябре. Большая их часть посвящена Китаю, который Трамп упомянул 39 раз. Как пишут журналисты Bloomberg, Трамп планирует обложить китайские товары пошлинами в диапазоне от 60 до 100%, объясняя это тем, что тарифы обогащают экономику и укрепляют переговорную позицию США. По данным администрации американского торгпреда, в 2022 г. США импортировали китайских товаров на $562,9 млрд.
Пошлинами Трамп уже грозил не только китайцам. Так, в августе прошлого года он заявил, что в случае победы введет минимальный тариф в 10% в отношении всех ввозимых в США товаров. А Bloomberg он признался, что представители некоторых «потенциально враждебных» стран просили его отказаться от повышения тарифов в обмен на «все, что угодно».
Политик также обвинил Евросоюз в несправедливом отношении к США, намекнув на возможность применения тарифов и в отношении ЕС. В этом же ключе он подчеркнул опасность для США отказа некоторых стран от использования доллара в торговле. В апреле агентство уже сообщало о предложении советников Трампа наказывать страны за отказ от доллара в торговых расчетах.
Тарифная политика Трампа нацелена на концентрирование важных производств в США или в дружественных им странах, считает частный инвестконсультант Андрей Кочетков. Международный и американский бизнес адаптировались к такому подходу, поэтому резкой дестабилизации мировой экономики в случае победы Трампа ждать не стоит. Инициативы Трампа непреднамеренно могут способствовать и более активному сближению экономик развивающихся стран, говорит эксперт. Когда Трампа спросили о готовности защитить Тайвань, тот заявил, что Тайбэй должен платить за защиту со стороны США. «Мы ничем не отличаемся от любой страховой компании», – подчеркнул республиканец. Премьер-министр Тайваня Чо Юнг-Тай в ответ на это высказывание отметил, что островные власти уже и так увеличили военные расходы. Согласно открытым данным, за один срок президентства Трампа (2017–2021 гг.) США одобрили поставок оружия Тайваню больше, чем за два срока Барака Обамы (2009–2017 гг.).
Россию Трамп упомянул семь раз. На вопрос о том, обдумывал ли он смягчение или отмену санкций в отношении Москвы как одно из условий при урегулировании кризиса на Украине, экс-президент ответил: «Да. Санкциями мы просто отталкиваем всех от нас. Не люблю санкции». По данным американского минфина, в президентство Трампа 273 российских физических и юридических лица попали под ограничения. При этом он заявил, что «очень хорошо ладил» с президентом России Владимиром Путиным.
«Что касается того, ладили или не ладили, вы знаете, что при Трампе особо ничего хорошего для России не делалось, наоборот, вводились все новые и новые ограничения <...>. Но тем не менее был диалог», – заявил «Ведомостям» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Дипломатия Трампа не предусматривает конструктива, она ультимативна, каких-то перспектив положительных изменений в случае его победы ожидать не стоит, считает советник директора РИСИ Илья Кравченко. Трамп не готов идти на уступки, его генеральная линия – сохранение гегемонии США, продолжает он. Его также будет сдерживать политический истеблишмент, включая однопартийцев. Эксперт напомнил, что Трамп был первым президентом США, отправившим на Украину летальное оружие. Что касается конкретно ослабления или отмены санкций, то Трамп здесь ограничен и законодательно. В 2017 г. конгресс одобрил документ, позволяющий блокировать решение президента об ослаблении санкционного режима в отношении России, добавил Кравченко.