В Кремле отметили настрой Евросоюза на милитаризацию

Россия не представляла и не представляет никакой угрозы для Евросоюза, подчеркнул Песков. Он добавил, что государство защищает свои интересы на Украине в условиях, когда ЕС исключил какую-либо возможность для диалога и учета озабоченностей РФ. «Это реалии, в которых нам приходится жить. И конечно же, это все вынуждает нас соответствующим образом конфигурировать и наши внешнеполитические подходы», – заключил он.