В Кремле отметили настрой Евросоюза на милитаризацию

В Кремле отметили настрой Евросоюза на милитаризациюНамерение превратить ЕС в оборонный союз указывает на нагнетание напряженности
Намерение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен превратить ЕС в оборонный союз указывает на милитаризацию и нагнетание напряженности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя политическую программу председателя ЕК на ближайшие пять лет.
«В любом случае это лишний раз подтверждает общий настрой европейских государств на милитаризацию, на нагнетание напряженности, на конфронтацию и на опору на конфронтационные методы в своей внешней политике. Здесь все достаточно очевидно», – сказал он.
Песков отметил, что совместная политика обороны и безопасности является одним из направлений работы стран ЕС. Однако это никогда не было основным направлением развития объединения, подчеркнул он. Пресс-секретарь президента заявил, что сейчас давать какие-либо исчерпывающие трактовки трудно, но он предположил, что работа ЕС в оборонной сфере будет пересекаться с взаимодействием с Североатлантическим альянсом.
Россия не представляла и не представляет никакой угрозы для Евросоюза, подчеркнул Песков. Он добавил, что государство защищает свои интересы на Украине в условиях, когда ЕС исключил какую-либо возможность для диалога и учета озабоченностей РФ. «Это реалии, в которых нам приходится жить. И конечно же, это все вынуждает нас соответствующим образом конфигурировать и наши внешнеполитические подходы», – заключил он.
18 июля Еврокомиссия опубликовала политическую программу фон дер Ляйен на 2024-2029 гг. Согласно документу, она намерена превратить ЕС в оборонный союз во время своего второго срока. При этом страны – члены объединения будут самостоятельно принимать решения об отправке своих контингентов. В программе также отмечается, что в последние несколько лет ЕС испытывает недостаток инвестиций в военный потенциал и отсутствие эффективных расходов.