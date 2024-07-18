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В Кремле отметили настрой Евросоюза на милитаризацию

Намерение превратить ЕС в оборонный союз указывает на нагнетание напряженности
Екатерина Дорофеева
AP

Намерение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен превратить ЕС в оборонный союз указывает на милитаризацию и нагнетание напряженности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя политическую программу председателя ЕК на ближайшие пять лет.

«В любом случае это лишний раз подтверждает общий настрой европейских государств на милитаризацию, на нагнетание напряженности, на конфронтацию и на опору на конфронтационные методы в своей внешней политике. Здесь все достаточно очевидно», – сказал он.

Песков отметил, что совместная политика обороны и безопасности является одним из направлений работы стран ЕС. Однако это никогда не было основным направлением развития объединения, подчеркнул он. Пресс-секретарь президента заявил, что сейчас давать какие-либо исчерпывающие трактовки трудно, но он предположил, что работа ЕС в оборонной сфере будет пересекаться с взаимодействием с Североатлантическим альянсом.

Россия не представляла и не представляет никакой угрозы для Евросоюза, подчеркнул Песков. Он добавил, что государство защищает свои интересы на Украине в условиях, когда ЕС исключил какую-либо возможность для диалога и учета озабоченностей РФ. «Это реалии, в которых нам приходится жить. И конечно же, это все вынуждает нас соответствующим образом конфигурировать и наши внешнеполитические подходы», – заключил он.

18 июля Еврокомиссия опубликовала политическую программу фон дер Ляйен на 2024-2029 гг. Согласно документу, она намерена превратить ЕС в оборонный союз во время своего второго срока. При этом страны – члены объединения будут самостоятельно принимать решения об отправке своих контингентов. В программе также отмечается, что в последние несколько лет ЕС испытывает недостаток инвестиций в военный потенциал и отсутствие эффективных расходов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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