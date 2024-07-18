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Фон дер Ляйен намерена превратить ЕС в оборонный союз

Глава ЕК также предложит создать систему ПВО и собственную систему кибербезопасности ЕС
Ведомости

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен собирается превратить ЕС в оборонный союз во время своего второго срока. Это следует из ее политической программы, опубликованной на сайте объединения.

«Наша работа в ближайшие пять лет будет сосредоточена на создании настоящего Европейского оборонного союза», – сказано в программе. В ней также отмечается, что в последние несколько лет ЕС испытывает недостаток инвестиций в военный потенциал и отсутствие эффективных расходов. Для сравнения приводятся следующие данные. Совокупные расходы объединения на оборону с 2019 по 2021 г. увеличились на 20%. В то же время, по данным ЕК, расходы Китая на оборону выросли на 600%, а России – на 300%.

Согласно представленной программе, ЕС станет оборонным союзом, при этом страны – члены объединения будут самостоятельно принимать решения об отправке своих контингентов. Глава ЕК также предложит создать систему противовоздушной обороны (ПВО) и собственную систему кибербезопасности Евросоюза.

4 июля стало известно, что Европейское оборонное агентство с начала конфликта на Украине заказало снаряды на сумму около 350 млн евро. В частности, 60 контрактов заключено на поставку 155-мм боеприпасов. Контракты основаны на первоначальном запросе информации – то, что сейчас заказано по ним, будет доставлено в течение 12-24 месяцев. 

О создании системы общего противовоздушного щита фон дер Ляйен попросили Греция и Польша. Глава Еврокомиссии на своей странице в соцсети X поддержала инициативу и отметила, что нужно продолжать поддерживать Украину и одновременно укреплять оборону Европы. В конце мая агентство Bloomberg сообщило, что сотрудничество в сфере укрепления европейской противовоздушной обороны намерены укрепить Германия и Франция.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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