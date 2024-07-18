Фон дер Ляйен намерена превратить ЕС в оборонный союз

«Наша работа в ближайшие пять лет будет сосредоточена на создании настоящего Европейского оборонного союза», – сказано в программе. В ней также отмечается, что в последние несколько лет ЕС испытывает недостаток инвестиций в военный потенциал и отсутствие эффективных расходов. Для сравнения приводятся следующие данные. Совокупные расходы объединения на оборону с 2019 по 2021 г. увеличились на 20%. В то же время, по данным ЕК, расходы Китая на оборону выросли на 600%, а России – на 300%.