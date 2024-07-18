Фон дер Ляйен намерена превратить ЕС в оборонный союз

Фон дер Ляйен намерена превратить ЕС в оборонный союзГлава ЕК также предложит создать систему ПВО и собственную систему кибербезопасности ЕС
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен собирается превратить ЕС в оборонный союз во время своего второго срока. Это следует из ее политической программы, опубликованной на сайте объединения.
«Наша работа в ближайшие пять лет будет сосредоточена на создании настоящего Европейского оборонного союза», – сказано в программе. В ней также отмечается, что в последние несколько лет ЕС испытывает недостаток инвестиций в военный потенциал и отсутствие эффективных расходов. Для сравнения приводятся следующие данные. Совокупные расходы объединения на оборону с 2019 по 2021 г. увеличились на 20%. В то же время, по данным ЕК, расходы Китая на оборону выросли на 600%, а России – на 300%.
Согласно представленной программе, ЕС станет оборонным союзом, при этом страны – члены объединения будут самостоятельно принимать решения об отправке своих контингентов. Глава ЕК также предложит создать систему противовоздушной обороны (ПВО) и собственную систему кибербезопасности Евросоюза.
4 июля стало известно, что Европейское оборонное агентство с начала конфликта на Украине заказало снаряды на сумму около 350 млн евро. В частности, 60 контрактов заключено на поставку 155-мм боеприпасов. Контракты основаны на первоначальном запросе информации – то, что сейчас заказано по ним, будет доставлено в течение 12-24 месяцев.
О создании системы общего противовоздушного щита фон дер Ляйен попросили Греция и Польша. Глава Еврокомиссии на своей странице в соцсети X поддержала инициативу и отметила, что нужно продолжать поддерживать Украину и одновременно укреплять оборону Европы. В конце мая агентство Bloomberg сообщило, что сотрудничество в сфере укрепления европейской противовоздушной обороны намерены укрепить Германия и Франция.