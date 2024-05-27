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Bloomberg: Макрон и Шольц планируют вместе укрепить европейскую ПВО

Ведомости

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон намерены обнародовать планы более тесного сотрудничества по укреплению европейской противовоздушной обороны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

Варианты включают добавление еще одной европейской системы ПВО в дополнение к более краткосрочной Европейской инициативе по защите неба (ESSI) под руководством Германии. ESSI включает в себя израильские ракеты Arrow 3 и американские Patriot, а также систему IRIS-T немецкого производства и поддерживается 21 страной.

Другим вариантом может стать присоединение к аналогичному проекту, предложенному Грецией и Польшей.

По информации источников издания, точные детали сотрудничества еще обсуждаются, но представители обеих стран подчеркнули, что Европе важно продемонстрировать свою силу и приверженность обороне перед встречей союзников по НАТО в Вашингтоне в июле. Франция до сих пор воздерживалась от поддержки ESSI, утверждая, что решение, созданное ЕС, было бы предпочтительнее.

Греция и Польша попросили председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен возглавить инициативу по созданию общей системы ПВО, которая будет финансироваться блоком. Фон дер Ляйен на своей странице в соцсети X поддержала инициативу и отметила, что нужно продолжать поддерживать Украину и одновременно укреплять оборону Европы.

22 мая стало известно, что Польша подписала контракт на поставку четырех разведывательных аэростатов из США для размещения их вдоль восточной и северо-восточной границ – с Белоруссией и Россией. Польский вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш назвал контракт еще одним актом сотрудничества Польши и США. Сделка оценивается в $960 млн и будет профинансирована за счет предоставленного американскими властями кредита.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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