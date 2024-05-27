Bloomberg: Макрон и Шольц планируют вместе укрепить европейскую ПВО

По информации источников издания, точные детали сотрудничества еще обсуждаются, но представители обеих стран подчеркнули, что Европе важно продемонстрировать свою силу и приверженность обороне перед встречей союзников по НАТО в Вашингтоне в июле. Франция до сих пор воздерживалась от поддержки ESSI, утверждая, что решение, созданное ЕС, было бы предпочтительнее.