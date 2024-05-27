Bloomberg: Макрон и Шольц планируют вместе укрепить европейскую ПВО
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон намерены обнародовать планы более тесного сотрудничества по укреплению европейской противовоздушной обороны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.
Варианты включают добавление еще одной европейской системы ПВО в дополнение к более краткосрочной Европейской инициативе по защите неба (ESSI) под руководством Германии. ESSI включает в себя израильские ракеты Arrow 3 и американские Patriot, а также систему IRIS-T немецкого производства и поддерживается 21 страной.
Другим вариантом может стать присоединение к аналогичному проекту, предложенному Грецией и Польшей.
По информации источников издания, точные детали сотрудничества еще обсуждаются, но представители обеих стран подчеркнули, что Европе важно продемонстрировать свою силу и приверженность обороне перед встречей союзников по НАТО в Вашингтоне в июле. Франция до сих пор воздерживалась от поддержки ESSI, утверждая, что решение, созданное ЕС, было бы предпочтительнее.
Греция и Польша попросили председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен возглавить инициативу по созданию общей системы ПВО, которая будет финансироваться блоком. Фон дер Ляйен на своей странице в соцсети X поддержала инициативу и отметила, что нужно продолжать поддерживать Украину и одновременно укреплять оборону Европы.
22 мая стало известно, что Польша подписала контракт на поставку четырех разведывательных аэростатов из США для размещения их вдоль восточной и северо-восточной границ – с Белоруссией и Россией. Польский вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш назвал контракт еще одним актом сотрудничества Польши и США. Сделка оценивается в $960 млн и будет профинансирована за счет предоставленного американскими властями кредита.