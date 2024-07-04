Оборонное агентство ЕС заказало снаряды на 350 млн евро с 2022 года
С начала конфликта на Украине Европейское оборонное агентство заказало снаряды на сумму около 350 млн евро. Об этом сообщил исполнительный директор организации Иржи Шедивый, пишет Defence News.
Издание со ссылкой на директора агентства отмечает, что на поставку 155-мм боеприпасов существует 60 контрактов – 10 европейских стран заключили их через оборонное агентство. «По нашим оценкам, объем заказов сейчас составляет около 350 млн евро, что неплохо, учитывая нынешний мировой спрос на 155-мм боеприпасы», – сказал Шедивый.
По его словам, контракты основаны на первоначальном запросе информации – то, что сегодня заказано по ним, будет доставлено в течение 12-24 месяцев, добавил Шедивый. В мае этого года оборонное агентство зафиксировало поставку боеприпасов, которые закупили по прошлогоднему контракту.
Шедивый также отметил, что из-за повышенного спроса цены на боеприпасы растут. Агентство сталкивается с трудностями при поставках ВСУ, поскольку украинская армия использует военную технику нескольких стран. Из-за этого требуются разные типы боеприпасов.
20 июня пресс-служба немецкого оборонного концерна Rheinmetall сообщила, что компания получила рекордный заказ на поставку боеприпасов калибра 155 мм на сумму до 8,5 млрд евро. Поставки начнутся в начале 2025 г. Основным покупателем станет ФРГ, которая обеспечит часть поставок на Украину. Участниками заказа также стали Нидерланды, Эстония и Дания.