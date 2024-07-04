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Оборонное агентство ЕС заказало снаряды на 350 млн евро с 2022 года

Ведомости

С начала конфликта на Украине Европейское оборонное агентство заказало снаряды на сумму около 350 млн евро. Об этом сообщил исполнительный директор организации Иржи Шедивый, пишет Defence News.

Издание со ссылкой на директора агентства отмечает, что на поставку 155-мм боеприпасов существует 60 контрактов – 10 европейских стран заключили их через оборонное агентство. «По нашим оценкам, объем заказов сейчас составляет около 350 млн евро, что неплохо, учитывая нынешний мировой спрос на 155-мм боеприпасы», – сказал Шедивый.

По его словам, контракты основаны на первоначальном запросе информации – то, что сегодня заказано по ним, будет доставлено в течение 12-24 месяцев, добавил Шедивый. В мае этого года оборонное агентство зафиксировало поставку боеприпасов, которые закупили по прошлогоднему контракту.

Шедивый также отметил, что из-за повышенного спроса цены на боеприпасы растут. Агентство сталкивается с трудностями при поставках ВСУ, поскольку украинская армия использует военную технику нескольких стран. Из-за этого требуются разные типы боеприпасов.

20 июня пресс-служба немецкого оборонного концерна Rheinmetall сообщила, что компания получила рекордный заказ на поставку боеприпасов калибра 155 мм на сумму до 8,5 млрд евро. Поставки начнутся в начале 2025 г. Основным покупателем станет ФРГ, которая обеспечит часть поставок на Украину. Участниками заказа также стали Нидерланды, Эстония и Дания.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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