Оборонное агентство ЕС заказало снаряды на 350 млн евро с 2022 года

По его словам, контракты основаны на первоначальном запросе информации – то, что сегодня заказано по ним, будет доставлено в течение 12-24 месяцев, добавил Шедивый. В мае этого года оборонное агентство зафиксировало поставку боеприпасов, которые закупили по прошлогоднему контракту.