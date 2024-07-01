Rheinmetall получил заказ на поставку бундесверу до 6500 военных грузовиков

Rheinmetall является ведущим оборонным подрядчиком и одним из крупнейших производителей боеприпасов в мире. К 2025 г. концерн планирует производить до 700 000 артиллерийских боеприпасов в год на своих заводах в Германии, Испании, Южной Африке, Австралии и Венгрии, а также 10 000 т пороха.