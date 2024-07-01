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Rheinmetall получил заказ на поставку бундесверу до 6500 военных грузовиков

Ведомости

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил крупнейший в истории компании заказ на поставку вооруженным силам Германии до 6500 военных грузовиков на 3,5 млрд евро. Об этом сообщается на сайте компании.

На первом этапе дочернее предприятие Rheinmetall должно поставить более 610 грузовиков на сумму в 312 млрд евро, 250 из них должны быть переданы в этом году. Контракт был подписан председателем федерального управления оборудования, информационных технологий и технической поддержки бундесвера Аннетт Ленигк-Эмден и представителями компании.

«Чрезвычайно короткий период в четыре месяца с момента объявления тендера до подписания контракта еще раз подчеркивает, что наступил переломный момент в закупках логистических грузовиков», – отметил гендиректор компании Армин Паппергер.

20 июня пресс-служба Rheinmetall сообщила, что компания получила заказ на поставку боеприпасов калибра 155 мм на сумму до 8,5 млрд евро. Поставки начнутся в начале 2025 г. Основным покупателем станет ФРГ, которая обеспечит часть поставок на Украину. Участниками заказа также стали Нидерланды, Эстония и Дания.

Rheinmetall является ведущим оборонным подрядчиком и одним из крупнейших производителей боеприпасов в мире. К 2025 г. концерн планирует производить до 700 000 артиллерийских боеприпасов в год на своих заводах в Германии, Испании, Южной Африке, Австралии и Венгрии, а также 10 000 т пороха.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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