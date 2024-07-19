ЛДПР меняет координаторов региональных отделений

ЛДПР меняет координаторов региональных отделенийКроме того, партию начали покидать ее многолетние сторонники
Изменения происходят в отделениях партии на Дальнем Востоке, где до последних выборов ЛДПР имела традиционно высокую поддержку избирателей.
В Хабаровском крае накануне сентябрьских выборов в региональный парламент его спикер Ирина Зикунова и депутаты Вера Огнева и Игорь Гудин покинули партийные ряды. Зикунова была единственным в России председателем законодательного собрания от ЛДПР. Она отказалась комментировать «Ведомостям» свой выход из партии. Список ЛДПР на выборах в краевую думу возглавил председатель партии Леонид Слуцкий. В выборах губернатора политическая сила не участвует (партийцы поддержали выдвинутого «Единой Россией» врио главы региона Дмитрия Демешина). Руководителем региональной ячейки вместо ушедшего на должность министра спорта экс-губернатора края Михаила Дегтярева стал глава фракции ЛДПР в законодательной думе Сергей Зюбр.
В 2019 г. ЛДПР победила на выборах депутатов законодательной думы Хабаровского края, получив 30 мандатов из 36 (у единороссов два мандата). Тогда же партия одержала победу на выборах в гордуму (34 мандата из 35). Годом ранее победу на выборах губернатора во втором туре одержал депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал (был арестован и отправлен в отставку в 2020 г., в 2023 г. получил 22 года строгого режима по делу о заказных убийствах). Точкой бифуркации для ЛДПР в Хабаровском крае стал 2020 год, когда местные жители посчитали, что партия предала Фургала, считает политолог Александр Кынев.
Слуцкий не нашел общего языка с депутатом Сахалинской областной думы Виталием Барановым, чьи полномочия на посту координатора регионального отделения партии не были продлены месяц назад, сообщил «Ведомостям» собеседник, близкий к ячейке. «Баранову сказали, что предложенные им кандидаты в депутаты гордумы Южно-Сахалинска «никакие», хотя среди них есть бывшие депутаты, ветераны боевых действий и др. Ему дали три месяца на исправление ситуации и поиск людей, которые 100% изберутся», – пояснил источник. В итоге партия не выдвинула кандидатов ни в гордуму, ни в губернаторы области.
В Курской области высший совет ЛДПР ликвидировал 13 из 29 местных отделений, поскольку часть партийцев там выступала против выдвижения на пост главы региона депутата облдумы Алексея Томанова (его выдвинул кворум из восьми делегатов, представлявших половину из оставшихся ячеек).
В Крыму после смены координатора регионального отделения ЛДПР Олега Пихтерева, возглавлявшего его с момента образования в 2014 г., из партии стали выходить депутаты и активисты, стоявшие у истоков отделения: депутаты горсовета Ялты Мария Придатченко и Павел Ткаченко, депутат Госсовета Крыма Сергей Ерхан. Ерхан объяснил свое решение «изменившейся в последнее время политикой партии ЛДПР, ухудшением внутрипартийных отношений, недопониманием руководством партии целей и задач, нарушением общепартийной концепции в целом». Место Пихтерева на посту координатора в апреле заняла замглавы фракции ЛДПР в Госсовете Крыма Светлана Шабельникова, которая в 2021 г. стала самым богатым депутатом заксобрания с доходом 155,2 млн руб. (с тех пор депутаты не публикуют сведения о доходах и имуществе). Пихтерев не ответил на звонки «Ведомостей».
Координаторы региональных отделений ЛДПР в 2024 г. сменились также в Татарстане, Пермском и Хабаровском крае.
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В мае 2023 г. Слуцкий сообщал, численность ЛДПР составляет 353 000 членов и «партия возросла и укрепилась».
Столичное отделение ЛДПР возглавил депутат Красноярского горсовета Роман Крастелев, который еще с ноября 2023 г. исполнял обязанности координатора. На выборах в Мосгордуму он выдвинулся по округу № 45. Несколько партийцев говорили «Ведомостям», что избраться туда может и советник Слуцкого Мария Воропаева, причем как самовыдвиженец. Она идет на выборы по округу № 38. В 2021 г. Воропаева баллотировалась в Госдуму по списку «Единой России», но мандат не получила.
В 2024 г. закончились полномочия у 40 координаторов региональных отделений ЛДПР, 35 были переназначены, в остальных регионах прошла ротация, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы партии. «Координаторами стали опытные партийцы, сменив избранных на пост депутатов региональных парламентов», – сказал он. По словам собеседника, специфика работы с реготделениями не изменилась после смерти Владимира Жириновского.
Проблемы в региональных отделениях у ЛДПР связаны как со снижением результатов оппозиции на выборах в последние годы и неопределенностью места партий и депутатов в управленческой системе в целом, так и с потерей четкой идентичности после смерти Жириновского, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Плюс сказываются утрата статуса партии власти в Хабаровском крае и размывание репутации Дальнего Востока как места более высокой популярности сторонников партии», – говорит он.
Магия Жириновского, на которой инерционно ЛДПР удалось «проехать 1,5 года», перестала работать, согласен глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. «От идеологии Жириновского там не осталось практически ничего: социальный популизм и националистическая повестка исчезли, ничего внятного и узнаваемого взамен пока не предложено. Это вызывает внутренний кризис», – сказал политолог.