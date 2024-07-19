ЛДПР меняет координаторов региональных отделений

В 2019 г. ЛДПР победила на выборах депутатов законодательной думы Хабаровского края, получив 30 мандатов из 36 (у единороссов два мандата). Тогда же партия одержала победу на выборах в гордуму (34 мандата из 35). Годом ранее победу на выборах губернатора во втором туре одержал депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал (был арестован и отправлен в отставку в 2020 г., в 2023 г. получил 22 года строгого режима по делу о заказных убийствах). Точкой бифуркации для ЛДПР в Хабаровском крае стал 2020 год, когда местные жители посчитали, что партия предала Фургала, считает политолог Александр Кынев.