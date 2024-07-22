В Госдуму внесли проект об освобождении Неверова с поста вице-спикера

В Госдуму внесли проект об освобождении Неверова с поста вице-спикера23 июля также могут рассмотреть вопрос о снятии с постов глав комитетов Свищева и Завального
Комиссия Госдумы по регламенту и обеспечению деятельности внесла в нижнюю палату парламента проект постановления об освобождении депутата Сергея Неверова от должности заместителя председателя. Кроме того, будет рассмотрен вопрос снятия с поста председателя комитета по физической культуре и спорту депутата Дмитрия Свищева (ЛДПР), а также с поста главы комитета по энергетике – депутата Павла Завального («Единая Россия»).
Проекты постановлений внесены на рассмотрение Совета Госдумы. Документы предлагается рассмотреть на заседании нижней палаты 23 июля. Докладчиком по проектам может выступить председатель комиссии Госдумы по регламенту и обеспечению деятельности Виктор Пинский («Единая Россия»). В случае утверждения постановлений они вступят в силу со дня принятия.
О том что до конца июля Неверов покинет свою должность, «Ведомости» со ссылкой на три источника в Охотном Ряду писали 19 июля. Кроме вице-спикера Госдумы, собеседники «Ведомостей» прочили отставку Свищеву и Завальному.
По данным источников, все три поста требуются, чтобы освободить места для ушедших в мае в отставку членов правительства РФ, которые сейчас баллотируются в Госдуму. Бывший вице-премьер Виктория Абрамченко, экс-министр спорта Олег Матыцин и экс-министр энергетики Николай Шульгинов выдвинулись в нижнюю палату по мажоритарным округам. Предполагается, что Абрамченко в случае избрания займет пост вице-спикера, Матыцин возглавит комитет по спорту, а Шульгинов – комитет по энергетике.