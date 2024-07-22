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В Госсовете появились комиссии по традиционным ценностям и Севморпути

Соответствующие изменения внесены указом президента Владимира Путина
Елена Мухаметшина
Андрей Гордеев / Ведомости

Президент Владимир Путин подписал указ о комиссиях Госсовета по направлениям социально-экономического развития России и их председателях. Число комиссий в Госсовете увеличено с 18 до 21. Глава государства создал комиссию «Кадры», которую возглавит губернатор Калужской области Владислав Шапша, и «Культура и традиционные духовно-нравственные ценности» во главе с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.

Также среди новых комиссий – «Международная кооперация и экспорт» (возглавит глава Архангельской области Александр Цыбульский), «Северный морской путь и Арктика» (губернатор Мурманской области Андрей Чибис), «Технологическое лидерство» (губернатор Красноярского края Михаил Котюков), «Эффективная и конкурентная экономика» (губернатор Рязанской области Павел Малков).

Комиссию «Туризм, физическая культура и спорт» (возглавлял губернатор Приморского края Олег Кожемяко) поделили на две: «Туризм» возглавит Кожемяко, а «Физическую культуру и спорт» – врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев.

Часть существовавших комиссий поменяли свои названия, но по сути будут заниматься тем же, чем раньше, и возглавлять их будут прежние главы регионов. Комиссию «Инфраструктура для жизни» возглавит глава Татарстана Рустам Минниханов (ранее возглавлял комиссию «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда»), «Молодежь и дети» – глава ЯНАО Дмитрий Артюхов (ранее возглавлял комиссию «Молодежная политика»), «Продолжительная и активная жизнь» – губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский (ранее был главой комиссии «Здравоохранение»), «Экологическое благополучие» – губернатор Нижегородской области Глеб Никитин (ранее возглавлял комиссию «Экология и природные ресурсы»), «Экономика данных» – губернатор Московской области Андрей Воробьев (ранее возглавлял комиссию «Коммуникации, связь, цифровая экономика»), «Эффективная транспортная система» – глава Бурятии Алексей Цыденов (ранее возглавлял комиссию «Транспорт»), «Семья» – губернатор Новгородской области Андрей Никитин (ранее возглавлял комиссию «Социальная политика»).

Часть комиссий продолжит работать без изменений, но у некоторых из них поменяются руководители: «Государственное и муниципальное управление» (мэр Москвы Сергей Собянин), «Инвестиции» (глава Сахалина Валерий Лимаренко), «Промышленность» (врио главы Самарской области Вячеслав Федорищев, ранее возглавлял экс-губернатор Тульской области Алексей Дюмин), «Сельское хозяйство» (губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, ранее возглавлял губернатор Алтайского края Виктор Томенко), «Экономика и финансы» (губернатор Челябинской области Алексей Текслер), «Энергетика» (глава Якутии Айсен Николаев, ранее возглавлял экс-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев).

Таким образом не будет в составе прежних комиссий «Наука» (возглавлял губернатор Новосибирской области Андрей Травников), «Малое и среднее предпринимательство» (экс-губернатор Калининградской области Антон Алиханов), «Образование» (Развожаев), «Культура» (экс-глава Самарской области Дмитрий Азаров).

В состав Госсовета также были включены врио глав регионов, которые были назначены за последний год – Алексей Беспрозванных (Калининградская область), Дмитрий Демешин (Хабаровский край), Руслан Кухарук (ХМАО), Миляев, Илья Середюк (Кузбасс), Алексей Смирнов (Курская область), Андрей Турчак (Алтай), Федорищев, Георгий Филимонов (Вологодская область). Кроме того, исключили из Госсовета главы регионов, которые пошли на повышение – министра промышленности Алиханова, министра энергетики Цивилева, министра транспорта Романа Старовойта и министра спорта Михаила Дегтярева, а также тех губернаторов, которые ушли со своих постов (Азаров, экс-глава Алтая Олег Хорохордин, экс-глава ХМАО Наталья Комарова).

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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