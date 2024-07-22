В Госсовете появились комиссии по традиционным ценностям и Севморпути

В состав Госсовета также были включены врио глав регионов, которые были назначены за последний год – Алексей Беспрозванных (Калининградская область), Дмитрий Демешин (Хабаровский край), Руслан Кухарук (ХМАО), Миляев, Илья Середюк (Кузбасс), Алексей Смирнов (Курская область), Андрей Турчак (Алтай), Федорищев, Георгий Филимонов (Вологодская область). Кроме того, исключили из Госсовета главы регионов, которые пошли на повышение – министра промышленности Алиханова, министра энергетики Цивилева, министра транспорта Романа Старовойта и министра спорта Михаила Дегтярева, а также тех губернаторов, которые ушли со своих постов (Азаров, экс-глава Алтая Олег Хорохордин, экс-глава ХМАО Наталья Комарова).