Росгвардия передаст сданное оружие государственным военизированным организациям

В закон об оружии добавляется норма о том, что полномочия собственника оружия от имени РФ осуществляет федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере его оборота. Также в законе появляется норма о том, что находящиеся в собственности РФ оружие и патроны, которые подлежат уничтожению, по закону могут использоваться для реализации полномочий, возложенных на тот же орган исполнительной власти, или передаваться в иные государственные военизированные организации.