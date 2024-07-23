Росгвардия передаст сданное оружие государственным военизированным организациям

Росгвардия передаст сданное оружие государственным военизированным организациямПоправки одобрил комитет Госдумы по безопасности
Росгвардия будет передавать оружие, которое добровольно сдали граждане или которое было конфисковано, государственным военизированным организациям. Об этом говорится в поправках ко второму чтению, которые 22 июля одобрил комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Таким образом, конфискованное и сданное гражданами оружие будут направлять в Росгвардию, МВД, Минобороны и т. д.
Поправки в закон об оружии и о войсках национальной гвардии были внесены группой депутатов и сенаторов во главе с Василием Пискаревым и Александром Хинштейном (оба – «Единая Россия») 3 мая 2024 г. В первом чтении законопроект был принят 4 июля. В нем говорилось, что оружие и патроны, которые подлежат уничтожению Росгвардией, могут передаваться в государственные военизированные организации.
Ко второму чтению депутаты уточнили формулировки, в том числе какое именно оружие будет передаваться таким организациям. В частности, в одной из поправок в закон о войсках национальной гвардии говорится, что Росгвардия сможет осуществлять «передачу находящихся в собственности РФ оружия и (или) патронов к нему в государственные военизированные организации». Сейчас среди полномочий ведомства – осуществление приема от МВД, хранение и уничтожение изъятых, добровольно сданных и найденных огнестрельного, газового, холодного и иного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, основных частей огнестрельного оружия.
В закон об оружии добавляется норма о том, что полномочия собственника оружия от имени РФ осуществляет федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере его оборота. Также в законе появляется норма о том, что находящиеся в собственности РФ оружие и патроны, которые подлежат уничтожению, по закону могут использоваться для реализации полномочий, возложенных на тот же орган исполнительной власти, или передаваться в иные государственные военизированные организации.
Сейчас обращенное в госсобственность оружие уничтожается войсками Росгвардии, если остается невостребованным в течение года со дня устранения обстоятельств, которые препятствуют владению оружием. Теперь же обращенное в госсобственность оружие, в том числе конфискованное в рамках КоАПа, предлагается уничтожать в порядке, утвержденном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия, за исключением случаев, которые предусмотрены законом.
Граждане могут добровольно сдать оружие в Росгвардию, а поскольку территориальных подразделений у ведомства нет, оружие передают в МВД, напоминает Хинштейн. Теперь конфискованное или не востребованное год гражданами оружие будут передавать государственным военизированным организациям, говорит депутат: «Сейчас закон не определяет, что с ним делать. Порядок передачи этого оружия установит правительство. Хотя по факту он уже существует – к примеру, есть внутренние нормативы Росгвардии».
К государственным военизированным организациям относятся структуры, сотрудники которых несут правоохранительную или военную службу и имеют право на ношение оружия, поясняет Хинштейн. По его словам, к ним относятся Росгвардия, МВД, ФСБ, ФСО, Минобороны. «В первую очередь такое оружие будет направляться на нужды спецоперации. Граждане в основном сдают охотничье оружие – это дробовики. А дробовики очень востребованы для борьбы с дронами», – говорит депутат.
Люди могут сдавать оружие, которым они не пользуются, в МВД, поясняет председатель координационного совета Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин. В случае принятия законопроекта оружие будет передаваться в том числе, видимо, и добровольческим формированиям, которые заключили контракты с Минобороны, полагает Пашкин.