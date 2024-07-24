Турчак зарегистрировался в качестве кандидата на выборы главы Республики Алтай

В начале июня бывший губернатор Алтая Олег Хорохордин объявил об отставке. Тогда он сообщил, что уход с должности связан с переходом на новую работу. Хорохордин был назначен временно исполняющим обязанности главы республики в 2019 г., после чего его избрали губернатором региона. Он набрал 58,82% голосов на выборах.