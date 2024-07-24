Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Турчак зарегистрировался в качестве кандидата на выборы главы Республики Алтай

Он сдал документы в избирательную комиссию
Екатерина Дорофеева
Алексей Орлов / Ведомости

Исполняющий обязанности главы Республики Алтай Андрей Турчак сдал документы на регистрацию в качестве кандидата на выборы губернатора. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Документы на регистрацию в качестве кандидата на выборы главы Республики Алтай сданы. Благодарю депутатов за поддержку при сборе муниципального фильтра», – написал он.

Турчак также напомнил, что на должность сенатора от региона представлены три кандидатуры: Герой России Амыр Аргамаков, действующий сенатор Татьяна Гигель и председатель Контрольно-счетной палаты республики Эжер Малчинов.

В начале июня бывший губернатор Алтая Олег Хорохордин объявил об отставке. Тогда он сообщил, что уход с должности связан с переходом на новую работу. Хорохордин был назначен временно исполняющим обязанности главы республики в 2019 г., после чего его избрали губернатором региона. Он набрал 58,82% голосов на выборах.

4 июня президент России Владимир Путин назначил Турчака временно исполняющим обязанности главы Алтая. Он начинал свою политическую карьеру в «Молодой гвардии «Единой России». Затем с 2009 по 2017 г. возглавлял Псковскую область. С 2017 г. стал секретарем генсовета «Единой России» и вице-спикером Совета Федерации, а с 2020 г. – первым вице-спикером. 5 июня Совет Федерации прекратил его полномочия.

В конце июня Турчак объявил о кадровых перестановках в регионе. Он сократил число первых зампредов с трех до одного, а также назначил на посты зампредов депутата Госдумы от Алтайского края Александра Прокопьева и бывшего директора управления автомобильных дорог Сочи Антона Черникова. 

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных