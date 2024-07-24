Турчак зарегистрировался в качестве кандидата на выборы главы Республики Алтай

Турчак зарегистрировался в качестве кандидата на выборы главы Республики АлтайОн сдал документы в избирательную комиссию
Исполняющий обязанности главы Республики Алтай Андрей Турчак сдал документы на регистрацию в качестве кандидата на выборы губернатора. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Документы на регистрацию в качестве кандидата на выборы главы Республики Алтай сданы. Благодарю депутатов за поддержку при сборе муниципального фильтра», – написал он.
Турчак также напомнил, что на должность сенатора от региона представлены три кандидатуры: Герой России Амыр Аргамаков, действующий сенатор Татьяна Гигель и председатель Контрольно-счетной палаты республики Эжер Малчинов.
В начале июня бывший губернатор Алтая Олег Хорохордин объявил об отставке. Тогда он сообщил, что уход с должности связан с переходом на новую работу. Хорохордин был назначен временно исполняющим обязанности главы республики в 2019 г., после чего его избрали губернатором региона. Он набрал 58,82% голосов на выборах.
4 июня президент России Владимир Путин назначил Турчака временно исполняющим обязанности главы Алтая. Он начинал свою политическую карьеру в «Молодой гвардии «Единой России». Затем с 2009 по 2017 г. возглавлял Псковскую область. С 2017 г. стал секретарем генсовета «Единой России» и вице-спикером Совета Федерации, а с 2020 г. – первым вице-спикером. 5 июня Совет Федерации прекратил его полномочия.
В конце июня Турчак объявил о кадровых перестановках в регионе. Он сократил число первых зампредов с трех до одного, а также назначил на посты зампредов депутата Госдумы от Алтайского края Александра Прокопьева и бывшего директора управления автомобильных дорог Сочи Антона Черникова.