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Депутат Завальный станет первым зампредом комитета по энергетике

Решение может быть принято на следующей неделе
Екатерина Щербинина
Елена Мухаметшина
РИА Новости

Бывший председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный («Единая Россия») будет назначен на следующей неделе первым зампредом комитета по энергетике. Об этом «Ведомостям» рассказал собеседник в нижней палате парламента.

В понедельник 29 июля соответствующий вопрос может рассмотреть Совет думы, а решение уже примет Госдума на одном из пленарных заседаний на следующей неделе, пояснил источник «Ведомостей».

62-летний Завальный является депутатом нижней палаты по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югра. Он занимал должность председателя комитета по энергетике во время шестого и седьмого созывов в 2015-2021 гг., а затем во время восьмого созыва с 2021 г.

Госдума освободила Завального от должности главы комитета 23 июля этого года. В тот же день Сергей Неверов («Единая Россия») был снят с поста вице-спикера, а депутат Дмитрий Свищев (ЛДПР) – с поста главы комитета по физкультуре и спорту. Источники «Ведомостей» сообщали, что освободить должности потребовалось для ушедших в мае в отставку членов правительства РФ. Бывший вице-премьер Виктория Абрамченко, экс-министр спорта Олег Матыцин и экс-министр энергетики Николай Шульгинов выдвинулись в нижнюю палату по мажоритарным округам. Предполагается, что Абрамченко в случае избрания займет пост вице-спикера, Матыцин возглавит комитет по спорту, а Шульгинов – комитет по энергетике.

Павел Завальный родился в 1961 г. в Калужской области. Там же в 1984 г. окончил филиал Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана по специальности «турбиностроение», является кандидатом технических наук. Позже работал в ПО «Тюментрансгаз». В 2008 г. стал гендиректором ООО «Газпром трансгаз Югорск», он занимал пост до 2011 г. Был избран депутатом Государственной думы шестого созыва в 2011 г., баллотировался по спискам партии «Единая Россия». Является президентом Российского газового общества.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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