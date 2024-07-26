Депутат Завальный станет первым зампредом комитета по энергетике

Депутат Завальный станет первым зампредом комитета по энергетикеРешение может быть принято на следующей неделе
Бывший председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный («Единая Россия») будет назначен на следующей неделе первым зампредом комитета по энергетике. Об этом «Ведомостям» рассказал собеседник в нижней палате парламента.
В понедельник 29 июля соответствующий вопрос может рассмотреть Совет думы, а решение уже примет Госдума на одном из пленарных заседаний на следующей неделе, пояснил источник «Ведомостей».
62-летний Завальный является депутатом нижней палаты по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югра. Он занимал должность председателя комитета по энергетике во время шестого и седьмого созывов в 2015-2021 гг., а затем во время восьмого созыва с 2021 г.
Госдума освободила Завального от должности главы комитета 23 июля этого года. В тот же день Сергей Неверов («Единая Россия») был снят с поста вице-спикера, а депутат Дмитрий Свищев (ЛДПР) – с поста главы комитета по физкультуре и спорту. Источники «Ведомостей» сообщали, что освободить должности потребовалось для ушедших в мае в отставку членов правительства РФ. Бывший вице-премьер Виктория Абрамченко, экс-министр спорта Олег Матыцин и экс-министр энергетики Николай Шульгинов выдвинулись в нижнюю палату по мажоритарным округам. Предполагается, что Абрамченко в случае избрания займет пост вице-спикера, Матыцин возглавит комитет по спорту, а Шульгинов – комитет по энергетике.
Павел Завальный родился в 1961 г. в Калужской области. Там же в 1984 г. окончил филиал Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана по специальности «турбиностроение», является кандидатом технических наук. Позже работал в ПО «Тюментрансгаз». В 2008 г. стал гендиректором ООО «Газпром трансгаз Югорск», он занимал пост до 2011 г. Был избран депутатом Государственной думы шестого созыва в 2011 г., баллотировался по спискам партии «Единая Россия». Является президентом Российского газового общества.