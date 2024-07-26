Депутат Завальный станет первым зампредом комитета по энергетике

Госдума освободила Завального от должности главы комитета 23 июля этого года. В тот же день Сергей Неверов («Единая Россия») был снят с поста вице-спикера, а депутат Дмитрий Свищев (ЛДПР) – с поста главы комитета по физкультуре и спорту. Источники «Ведомостей» сообщали, что освободить должности потребовалось для ушедших в мае в отставку членов правительства РФ. Бывший вице-премьер Виктория Абрамченко, экс-министр спорта Олег Матыцин и экс-министр энергетики Николай Шульгинов выдвинулись в нижнюю палату по мажоритарным округам. Предполагается, что Абрамченко в случае избрания займет пост вице-спикера, Матыцин возглавит комитет по спорту, а Шульгинов – комитет по энергетике.