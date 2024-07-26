Трампу советуют выделить Украине полтриллиона долларов

Трамп уже не раз заявлял о намерении в случае победы на президентских выборах разрешить украинский кризис в кратчайшие сроки еще до своей инаугурации. Но в конкретику никогда не вдавался. Во время июньского интервью для Bloomberg на вопрос о том, обдумывал ли он смягчение или отмену санкций в отношении Москвы как одно из условий при урегулировании кризиса на Украине, Трамп сказал: «Да. Санкциями мы просто отталкиваем всех от нас».