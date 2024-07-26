Трампу советуют выделить Украине полтриллиона долларов

Трампу советуют выделить Украине полтриллиона долларовЭта идея может стать основой для нового витка силового давления Вашингтона на Москву
Бывший президент США Дональд Трамп в случае избрания на этот пост в ноябре 2024 г. может предложить Украине программу ленд-лиза на $500 млрд для закупки американских вооружений. Об этом в своей статье для газеты Wall Street Journal (WSJ) написали экс-госсекретарь США Майк Помпео (занимал пост в президентство Трампа в 2018-2021 гг.) и лоббист Дэвид Урбан.
Авторы статьи попытались опровергнуть тезис о том, что Трамп намерен остановить помощь Украине. «Нет никаких доказательств, что такая капитуляция будет частью политики президента Трампа, но зато есть много доказательств, что все будет совсем наоборот». Помпео и Урбан называют действия нынешнего президента США Джо Байдена на Украине «полумерами» и, исходя из этого, делают вывод: «Господин Трамп мог бы восстановить мир через силу».
Для этого конкретно на украинском направлении Помпео и Урбан, помимо ленд-лиза, выдвигают идею снять ограничения на покупку и использование Киевом любых видов оружия против России. Кроме того, странам НАТО необходимо увеличить отчисления в оборонный бюджет с оговоренных 2% до 3% ВВП. Авторы статьи также предлагают создание для Украины фонда в $100 млрд для покупки вооружений. Доля американских вложений в этот фонд, по их мнению, не должна превышать 20%.
Как предлагается использовать «энергетическое оружие»
Помпео и Урбан также предложили ограничить доходы России от торговли энергоресурсами. Они рекомендовали увеличить добычу в США и усилить санкционный режим в отношении России. Авторы упомянули российские банки, транзакции которых связаны с добычей и торговлей углеводородами. Они также советуют Трампу способствовать сближению Саудовской Аравии и Израиля для стабилизации ситуации в Газе. Это, по их мнению, создаст условия для подключения Эр-Рияда к «вытеснению России с мировых энергетических рынков». По мнению Помпео и Урбана, такой шаг снизит цены на энергоресурсы и усложнит экономическое положение Москвы.
Как полагают авторы статьи, эти шаги помогут Трампу диктовать условия будущей сделки по урегулированию конфликта. Среди таких условий Помпео и Урбан перечислили «демилитаризацию» Крыма, оплату восстановления Украины посредством замороженных активов российского Центрального банка, а также ее принятие в НАТО и Евросоюз. «Если Россия согласится с этими условиями, то Запад постепенно снимет санкции. Они будут полностью сняты после принятия Украины в НАТО и ЕС», – говорится в статье.
Неизвестно, ознакомился ли Трамп со статьей в WSJ.
Предложение по ленд-лизу, даже если Трамп согласится, потребует согласия конгресса, говорит старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Игорь Шкробтак. Но республиканцы вряд ли готовы согласиться на такой объем помощи. По его мнению, если близкая к $500 млрд сумма и будет рассматриваться, то только для ее постепенного снижения во время первого раунда торга с Россией.
Колонка Помпео может быть заявкой на желание работать в администрации Трампа в случае его победы, но это не значит, что описанное не будет воспринято бывшим президентом, говорит директор Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Федор Войтоловский. В марте Помпео заявил, что рассматривает возможность работы в будущей администрации Трампа. «Указанное в статье с высокой степенью вероятности может лечь в будущие планы Трампа по Украине», – объяснил ученый.
Как США подкармливают Киев
По данным Совета по международным отношениям (CFR), c февраля 2022 г. расходы США, связанные с Украиной, составили $175,5 мрлд, из которых почти $107 млрд было передано украинскому правительству. Трамп и республиканцы неоднократно критиковали решения Байдена о передаче средств как безответственные с точки зрения бюджетной политики. В феврале 2024 г. уже сам Трамп предложил предоставить Украине помощь беспроцентными кредитами без конкретных сроков по возврату.
В Кремле уже отреагировали на текст в WSJ. «Безусловно, и эту статью мы видели, другие разные высказывания мы отмечаем. Мы никогда не носили и не носим розовые очки», – заявил журналистам 26 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он напомнил, что Кремль помнит, как во время Трампа было введено «огромное количество санкций против нашей страны», и что экс-президент США является «представителем политической элиты Соединенных Штатов Америки, которая сейчас вся абсолютно страдает от тотальной русофобии».
«И в этом плане он (Трамп. – “Ведомости”) мало чем отличается для нас от всех остальных. Может быть, он чуть-чуть больше проявляет политическую мудрость в плане поддержания каналов диалога, но де-факто это особого влияния ни на что не оказывает», – добавил Песков.
Трамп уже не раз заявлял о намерении в случае победы на президентских выборах разрешить украинский кризис в кратчайшие сроки еще до своей инаугурации. Но в конкретику никогда не вдавался. Во время июньского интервью для Bloomberg на вопрос о том, обдумывал ли он смягчение или отмену санкций в отношении Москвы как одно из условий при урегулировании кризиса на Украине, Трамп сказал: «Да. Санкциями мы просто отталкиваем всех от нас».
Войтоловский объясняет, что на первый взгляд конструктивная риторика Трампа «затмевается» его непредсказуемостью и приверженностью к переговорам с позиции силы. «Для Трампа ультиматум и есть конструктив, на его взгляд, самый эффективный», – сказал американист.
Ранее другие экс-чиновники, работавшие при президентстве Трампа, тоже публиковали рекомендации по Украине. В конце июня бывшие советники администрации Трампа Кит Келлог и Фред Флитц подготовили план, согласно которому Киев сможет получать вооружение и другую военную помощь, только если согласится на переговоры. При этом условия режима прекращения огня было предложено согласовывать, исходя из ситуации на поле боя на момент переговоров. До этого бывший советник Трампа по нацбезопасности Роберт О’Брайен написал статью для журнала Foreign Affairs. По его мнению, Трамп может продолжить поставлять «летальную» помощь Киеву, но платить за нее будут европейские союзники США.
Все похожие инициативы – не о реальной долгосрочной политике, а о подготовке позиций для диалога в будущем с ультимативной позиции, продолжает Войтоловский. Но даже попытки Трампа начать диалог будут содержать потенциал эскалации и дополнительного ухудшения отношений между Россией и США, резюмировал эксперт.