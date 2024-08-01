Путин встретил во «Внуково» вернувшихся в результате обмена россиян

1 августа в Анкаре прошел большой обмен заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией. Данные о том, сколько человек были переданы западным странам и сколько россиян вернутся на родину, пока не окончательны. В Белом доме официально подтвердили обмен заключенными. В общей сложности США договорились об освобождении 16 человек из России, в том числе пятерых граждан Германии и семерых россиян.