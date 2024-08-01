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Путин встретил во «Внуково» вернувшихся в результате обмена россиян

Он прибыл в аэропорт и проводил их от самолета
Анна Нараева
Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин встретил в аэропорту «Внуково» россиян, которые находились в заключении в странах Запада и вернулись в РФ в результате обмена.

Глава государства ждал их у трапа – вместе с красной ковровой дорожкой и почетным караулом, после приветствия он проводил их в здание терминала «Внуково-2». Там Путин поздравил освобожденных россиян с возвращением домой и поблагодарил тех, кто связан с военной службой, за «верность присяге, своему долгу и Родине». Глава государства пообещал, что они будут представлены к государственным наградам.

ТАСС сообщает, что во «Внуково-2» также прибыли директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин и министр обороны Андрей Белоусов. 

В Центре общественных связей ФСБ ранее сообщали, что в Россию вернулись восемь человек.

1 августа в Анкаре прошел большой обмен заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией. Данные о том, сколько человек были переданы западным странам и сколько россиян вернутся на родину, пока не окончательны. В Белом доме официально подтвердили обмен заключенными. В общей сложности США договорились об освобождении 16 человек из России, в том числе пятерых граждан Германии и семерых россиян.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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