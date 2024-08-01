Путин встретил во «Внуково» вернувшихся в результате обмена россиян

Путин встретил во «Внуково» вернувшихся в результате обмена россиянОн прибыл в аэропорт и проводил их от самолета
Президент России Владимир Путин встретил в аэропорту «Внуково» россиян, которые находились в заключении в странах Запада и вернулись в РФ в результате обмена.
Глава государства ждал их у трапа – вместе с красной ковровой дорожкой и почетным караулом, после приветствия он проводил их в здание терминала «Внуково-2». Там Путин поздравил освобожденных россиян с возвращением домой и поблагодарил тех, кто связан с военной службой, за «верность присяге, своему долгу и Родине». Глава государства пообещал, что они будут представлены к государственным наградам.
ТАСС сообщает, что во «Внуково-2» также прибыли директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин и министр обороны Андрей Белоусов.
1 августа в Анкаре прошел большой обмен заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией. Данные о том, сколько человек были переданы западным странам и сколько россиян вернутся на родину, пока не окончательны. В Белом доме официально подтвердили обмен заключенными. В общей сложности США договорились об освобождении 16 человек из России, в том числе пятерых граждан Германии и семерых россиян.