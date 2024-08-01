ФСБ сообщила о возвращении на родину восьми россиян в рамках обмена
В рамках обмена заключенными на родину вернулись восемь россиян, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
«1 августа 2024 г. в результате прошедшего в аэропорту города Анкары (Турция) обмена на родину возвращены восемь граждан России, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО, а также несовершеннолетние дети», – говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).
ТАСС со ссылкой на ФСБ отмечает, что возвращение россиян на родину стало возможным благодаря планомерной работе государственных ведомств и зарубежных партнеров. Граждан России обменяли на группу лиц, которые действовали в интересах иностранных государств в ущерб безопасности РФ.
1 августа в Анкаре прошел большой обмен заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией. Данные о том, сколько человек были переданы западным странам и сколько россиян вернутся на родину, пока не окончательны. В Белом доме официально подтвердили обмен заключенными. В общей сложности США договорились об освобождении 16 человек из России, в том числе пятерых граждан Германии и семерых россиян.