Как Трамп пытается заручиться поддержкой расовых меньшинств

Там же Трамп сделал вызвавшее резонанс высказывание в адрес своего наиболее вероятного оппонента от демпартии Камалы Харрис – якобы она только недавно начала причислять себя к темнокожим, а до того всегда относила себя к индийцам. В американских СМИ Харрис называют первой женщиной вице-президентом темнокожего и азиатского происхождения. Это соответствует реальности: ее отец – выходец с Ямайки, а мать – из Индии. Вопреки словам Трампа Харрис и ранее не раз говорила о себе как о представителе темнокожего населения, что подтверждает, например, материал газеты The Los Angeles Times за 2015 г.