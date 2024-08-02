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Как Трамп пытается заручиться поддержкой расовых меньшинств

Они могут обеспечить победу в ключевых штатах, но у Харрис есть козырь в виде ее происхождения
Роман Романов
Трамп неоднократно говорил, что был лучшим президентом для темнокожего населения США со времен Авраама Линкольна (1861–1865)/ JOE LAMBERTI / AFP

Бывший президент США и кандидат на эту должность от республиканской партии на выборах 2024 г. Дональд Трамп 31 июля апеллировал к представителям расовых и этнических меньшинств. «Я люблю темнокожее население этой страны. Я сделал так много для темнокожего населения этой страны», – заявил он на конференции Национальной ассоциации темнокожих журналистов.

Там же Трамп сделал вызвавшее резонанс высказывание в адрес своего наиболее вероятного оппонента от демпартии Камалы Харрис – якобы она только недавно начала причислять себя к темнокожим, а до того всегда относила себя к индийцам. В американских СМИ Харрис называют первой женщиной вице-президентом темнокожего и азиатского происхождения. Это соответствует реальности: ее отец – выходец с Ямайки, а мать – из Индии. Вопреки словам Трампа Харрис и ранее не раз говорила о себе как о представителе темнокожего населения, что подтверждает, например, материал газеты The Los Angeles Times за 2015 г.

Одним из основных посылов Трампа темнокожим избирателям стала необходимость остановить миграционный кризис на южной границе. «Миллионы людей забирают «черные» рабочие места <...> они забирают рабочие места темнокожих и латиноамериканцев», – сказал он. Впрочем, ведущим мероприятия не очень понравилось само выражение «черные» рабочие места», да и сам тон этой беседы был нервным.

По данным июльского исследования Pew Research Center, поддержка Трампа среди темнокожих составляет 13%, среди латиноамериканцев – 36%. Опрос проводился еще до снятия кандидатуры действующего президента США Джо Байдена с выборов. Тот опережал Трампа по популярности у чернокожих, но не мог активизировать этот электорат в полной мере.

Харрис будет легче привлечь голоса темнокожих, чем Байдену, в силу ее происхождения: она может вызвать волну энтузиазма у этой группы избирателей, как в свое время экс-президент США Барак Обама в 2008 и 2012 гг., полагает руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева. А вот у Трампа задача по привлечению голосов темнокожих из-за Харис только усложнилась, продолжает эксперт.

По данным Pew Research Center, темнокожие на грядущих выборах составят 14% электората, а латиноамериканцы – 15%. Обе группы избирателей важны в колеблющихся штатах, где шансы на победу демократа и республиканца приблизительно равны. Именно в таких штатах в большинстве случаев и определяется будущий президент. Речь, в частности, о Джорджии и штатах «Ржавого пояса» (Висконсин, Мичиган и Пенсильвания), которые вместе дают 60 голосов выборщиков из 270, необходимых для победы на выборах. Роль латиноамериканцев значительна в Аризоне и Неваде, которые вместе дают 17 голосов выборщиков. По последним данным массива опросов, в среднем Трамп лидирует в этих штатах, кроме Мичигана, где отрыв Харрис составляет от 1,5 до 2 п. п.

Трамп с момента своего вхождения в большую политику в 2015 г. пытался привлечь голоса расовых и этнических меньшинств. В 2019 г. его штаб был причастен к созданию организации «Черные голоса за Трампа» для привлечения темнокожих избирателей на сторону республиканской партии. Похожая группа была создана в том же году и для привлечения избирателей-латиноамериканцев.

Эти действия тогда дали результат. По данным экзитполлов президентских выборов CNN, если в 2016 г. за Трампа проголосовали 8% темнокожих и 28% латиноамериканцев, то в 2020 г. эти показатели увеличились до 12% и 32% соответственно.

У Трампа нет шансов значительно увеличить популярность у афроамериканцев, поэтому ресурсы будут направлены на сохранение нынешних показателей и увеличение популярности среди латиноамериканцев, говорит старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Дмитрий Кочегуров. «Если латиноамериканцам он близок идеологически, то темнокожим может импонировать его экономическая политика», – говорит эксперт. Но даже сохранить нынешнюю поддержку среди темнокожих будет непросто, особенно на фоне нападок Трампа на Харрис по поводу ее происхождения, резюмирует Журавлева.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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