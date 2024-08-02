В Госдуме сменится три замруководителя аппарата

Пушкин занимал пост замруководителя аппарата Госдумы с сентября 2022 г. Он сменил на этом посту Константина Тарасова, который тогда перешел на должность советника Володина, а в июле 2023 г. ушел из Госдумы. До прихода на пост замруководителя аппарата Пушкин был главным редактором «Дума ТВ». На своем посту в аппарате Пушкин отвечал за управление пресс-службы и информации, экспертно-аналитическое управление и управление библиотечных фондов. Также он курировал работу со СМИ. Теперь за эти направления будет отвечать Масланов.