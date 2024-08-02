В Госдуме сменится три замруководителя аппарата

В Госдуме сменится три замруководителя аппаратаКурировать пресс-службу нижней палаты вместо Сергея Пушкина будет Дмитрий Масланов
В аппарате Государственной думы летом, уже по традиции, вновь произошли кадровые изменения. Из Госдумы со 2 августа уйдут два заместителя руководителя аппарата нижней палаты Сергей Пушкин и Владимир Попов. Покинет Охотный Ряд и замруководителя секретариата спикера Илья Подсеваткин. Все трое работали с председателем Госдумы Вячеславом Володиным еще с тех пор, когда он был первым заместителем руководителя администрации президента и курировал внутреннюю политику. После прихода Володина в Госдуму Пушкин, Попов и Подсеваткин перешли туда за ним со Старой площади.
Все трое написали заявления об уходе из аппарата Госдумы по собственному желанию.
Вместо Пушкина заместителем руководителя аппарата Госдумы, отвечающим в том числе за работу со СМИ, станет Дмитрий Масланов. Он несколько месяцев до последнего времени был главным редактором «Дума ТВ» – парламентского телевидения.
Подсеваткина на посту замруководителя секретариата Володина сменила Татьяна Плющева – с июня 2024 г. она занимала пост замначальника управления пресс-службы и информации. До этого же работала руководителем пресс-службы Саратовской облдумы и долгие годы была пресс-секретарем председателя регионального парламента Михаила Исаева.
«Володин приглашает в Госдуму кадры из родного Саратова», – говорит один из собеседников в нижней палате.
Попов в аппарате отвечал за кадры и международную деятельность, кто его сменит, пока не известно.
Пушкин занимал пост замруководителя аппарата Госдумы с сентября 2022 г. Он сменил на этом посту Константина Тарасова, который тогда перешел на должность советника Володина, а в июле 2023 г. ушел из Госдумы. До прихода на пост замруководителя аппарата Пушкин был главным редактором «Дума ТВ». На своем посту в аппарате Пушкин отвечал за управление пресс-службы и информации, экспертно-аналитическое управление и управление библиотечных фондов. Также он курировал работу со СМИ. Теперь за эти направления будет отвечать Масланов.
Пушкин и Подсеваткин занимались обновлением сайта Госдумы, созданием официальных каналов в соцсетях, говорит источник в аппарате Думы. За время их работы был разработан новый фирменный стиль сайта и соцсетей палаты, проведена модернизация парламентского телевидения, добавляет источник.
Кроме того, несколько собеседников в нижней палате говорят, что в долгосрочный отпуск ушел заместитель руководителя секретариата председателя Госдумы Дмитрий Правдин. Он работал помощником Володина в Саратовской области в конце 2000-х гг. В правительство и администрацию президента за ним не переходил, но в 2017 г. трудоустроился в нижнюю палату парламента. Он занимал в Госдуме ранее посты замначальника правового управления Госдумы, руководителя секретариата спикера.
Одной из последних заметных кадровых перестановок в аппарате нижней палаты была отставка советника Володина Ольги Ситниковой. В конце апреля она ушла на пенсию, писали «Ведомости». Она работала с Володиным с начала 2000-х гг. Кроме того, тогда же в своей должности без приставки исполняющей обязанности была утверждена Ольга Портнова – она стала начальником управления пресс-службы и информации Госдумы.