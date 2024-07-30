Комитет Госдумы по делам национальностей возглавит Иванов

Казакова стала депутатом Госдумы в 2012 г. В прошлом, седьмом созыве была первым зампредом комитета по культуре, а в восьмом созыве возглавила комитет по просвещению. Кулиева была депутатом прошлого созыва, в этот созыв она попала в ноябре 2023 г., после того как статуса депутата был лишен Василий Власов (ЛДПР). Кулиева является членом комитета по защите семьи. Для Лантратовой нынешний созыв первый, она является первым зампредом комитета по просвещению. Чернышов является депутатом Госдумы с 2016 г., но в 2020 г. его полномочия были прекращены, поскольку он стал замруководителя Рособрнадзора. В 2021 г. Чернышов вновь был избран в Госдуму и стал вице-спикером нижней палаты. Курирует он как вице-спикер комитет по молодежной политике и комитет по развитию гражданского общества.