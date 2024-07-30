Комитет Госдумы по делам национальностей возглавит Иванов

Комитет Госдумы по делам национальностей возглавит ИвановОсенью произойдут масштабные кадровые перестановки на Охотном Ряду
Комитет Госдумы по делам национальностей осенью может возглавить депутат Госдумы Владимир Иванов («Единая Россия»). Об этом «Ведомостям» сказали два источника на Охотном Ряду. Также обсуждается, что осенние перестановки в руководстве комитетов могут коснуться еще нескольких депутатов. В частности, речь идет о вице-спикере Борисе Чернышове (ЛДПР), председателе комитета по просвещению Ольге Казаковой («Единая Россия»), а также пока что менее статусных думцах Василине Кулиевой (ЛДПР) и Яне Лантратовой («Справедливая Россия»). «Их в разном качестве могут затронуть межфракционные размены в Госдуме, которые планируются осенью», – отмечает один из собеседников «Ведомостей».
С 2021 г. Иванов – депутат Госдумы и заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Владимира Васильева. Кроме того, он считается одним из его ближайших сподвижников. Сам Васильев возглавляет общероссийскую организацию «Ассамблея народов России». «Опора в думской структуре в виде комитета по делам национальностей будет Васильеву на руку», – говорит источник «Ведомостей». Иванов долгое время работает с Васильевым. Он был его помощником, затем с 2012 г., когда Васильев был главой фракции «Единая Россия» в Госдуме, Иванов был руководителем аппарата фракции. После того как в 2017 г. Васильев стал главой Дагестана, Иванов был назначен руководителем его администрации.
Депутат сказал, что у него нет информации о том, что его назначат председателем комитета по делам национальностей.
Должность главы комитета по делам национальностей освободилась 11 июня, когда Госдума приняла постановление о снятии с этого поста Геннадия Семигина (сопредседатель «Справедливой России», бывший лидер партии «Патриоты России»). Собеседники «Ведомостей» говорили, что это связано с судебными исками, которые Семигин подал против нескольких военкоров. Лидер партии Сергей Миронов 21 мая, когда было решено убрать Семигина, публично предлагал назначить вместо него Лантратову, но этого так и не случилось. Она это пока не комментировала.
Еще одна вакансия в Госдуме – председателя комитета по культуре, прошлый его руководитель Елена Ямпольская («Единая Россия») 14 мая была назначена советником президента. Собеседники «Ведомостей» в нижней палате говорили, что на этот пост обсуждались многие депутаты – первые зампреды комитета по культуре Александр Шолохов («Единая Россия») и Елена Драпеко («Справедливая Россия»), первый зампред комитета по информполитике Сергей Боярский («Единая Россия»), первый зампред комитета по развитию гражданского общества Николай Бурляев («Справедливая Россия») и та же Лантратова.
Еще один собеседник «Ведомостей» в нижней палате говорит, что обсуждается вариант, чтобы Казакова возглавила комитет по культуре, а на ее место пришел Чернышов – тогда вице-спикером от ЛДПР будет Кулиева. «Ведомости» направили запрос представителю Кулиевой. Источник в окружении Чернышова считает, что если его назначат председателем комитета по просвещению, то решение может рассматриваться как повышение: работа главой комитета позволяет сосредоточиться на пласте конкретных и перспективных задач в интересах отрасли. Казакова не ответила на звонки «Ведомостей».
В Госдуме руководящие должности традиционно распределяются в результате межфракционных соглашений, которые заключаются в начале созыва. Посты глав половины комитетов отходят представителям «Единой России», как партии, которая на выборах набирает большинство, а другая половина делится между оставшимися фракциями с 2011 г. (тогда на выборах впервые с начала 2000-х партия потеряла конституционное большинство в палате).
В нынешнем, восьмом созыве из 32 комитетов 17 комитетов возглавляют представители «Единой России», пять комитетов – КПРФ, по четыре – «Справедливая Россия» и ЛДПР, два – «Новые люди». Спикер Вячеслав Володин при обсуждении повестки пленарного заседания в закрытом режиме на одном из недавних заседаний говорил депутатам, что паритет между фракциями в руководстве комитетов планируется сохранить после осенней ротации, рассказывали «Ведомостям» несколько депутатов.
Также на прошлой неделе со своих постов в Госдуме ушли вице-спикер Сергей Неверов («Единая Россия»), председатель комитета по спорту Дмитрий Свищев (ЛДПР) и комитета по энергетике Павел Завальный («Единая Россия»). Эти посты потребовались для экс-членов правительства, которые баллотируются в Госдуму, говорили собеседники «Ведомостей»: бывший вице-премьер Виктория Абрамченко может стать вице-спикером, экс-министр спорта Олег Матыцин возглавит комитет по спорту, а экс-министр энергетики Николай Шульгинов – комитет по энергетике. На этой неделе Госдума должна принять постановление, согласно которому Завального назначат первым зампредом комитета по энергетике. Неверов станет членом комитета по защите семьи, говорит собеседник в Думе.
Шульгинов идет на довыборы в Госдуму самовыдвиженцем, но не исключено, что вступит во фракцию «Единая Россия», а Матыцин баллотируется от «Единой России». Таким образом, учитывая паритет фракций в руководстве комитетов, сейчас без одного комитета остались представители «Справедливой России» (после ухода Семигина с поста) и ЛДПР (после ухода Свищева).
Казакова стала депутатом Госдумы в 2012 г. В прошлом, седьмом созыве была первым зампредом комитета по культуре, а в восьмом созыве возглавила комитет по просвещению. Кулиева была депутатом прошлого созыва, в этот созыв она попала в ноябре 2023 г., после того как статуса депутата был лишен Василий Власов (ЛДПР). Кулиева является членом комитета по защите семьи. Для Лантратовой нынешний созыв первый, она является первым зампредом комитета по просвещению. Чернышов является депутатом Госдумы с 2016 г., но в 2020 г. его полномочия были прекращены, поскольку он стал замруководителя Рособрнадзора. В 2021 г. Чернышов вновь был избран в Госдуму и стал вице-спикером нижней палаты. Курирует он как вице-спикер комитет по молодежной политике и комитет по развитию гражданского общества.
Парламентские партии находятся в консенсусе при голосовании по ключевым законопроектам, а на президентских выборах действуют в соответствии с правилами, говорит политолог Алексей Макаркин: «Поэтому крупная перестановка в Госдуме должна предусматривать сохранение квот. Хотя сейчас партии в парламенте уже мало отличаются друг от друга». Васильев долгие годы является в Госдуме одним из ключевых людей, поэтому закономерно, что он может кого-то порекомендовать на пост председателя комитета, – и к нему прислушаются в ходе больших перестановок в нижней палате, считает Макаркин. «И если изначально перестановки были связаны с интеграцией бывших членов правительства в нижнюю палату, то теперь это и повод для более крупной ротации»,– добавляет эксперт.
В подготовке Материала участвовал Максим Иванов