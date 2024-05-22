Геннадий Семигин остался без парламентских регалий

Геннадий Семигин остался без парламентских регалийЕго лишили поста председателя комитета, но могут убрать и с должности сопредседателя «Справедливой России»
Думская фракция, которая с 2021 г. называется «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», решила освободить сопредседателя партии Геннадия Семигина с поста главы комитета по делам национальностей. Об этом на пресс-подходе для журналистов 21 мая заявил Сергей Миронов, лидер «Справедливой России». Вместо Семигина комитет возглавит депутат Яна Лантратова.
Вероятно, далее последует лишение Семигина поста сопредседателя партии, который он занял перед выборами в Госдуму в 2021 г., говорят два собеседника «Ведомостей» во фракции. Тогда «Справедливая Россия» поглотила партии «Патриоты России» и «За правду». «Ведомости» 13 февраля писали со ссылкой на источники о том, что из «Справедливой России» могут убрать институт сопредседателей, эти посты занимают Семигин и Захар Прилепин, экс-лидер партии «За правду».
Нынешнее снятие Семигина с поста главы комитета связано с его конфликтом с военкорами, говорят двое собеседников «Ведомостей» во фракции. По словам одного из них, на прошлой неделе депутаты фракции (21 депутат) написали письмо Миронову, в котором раскритиковали иски Семигина к военкорам и попросили руководство фракции снять депутата с поста главы комитета по делам национальностей.
Конфликт Семигина с военкорами начался в конце сентября 2023 г. Движение «Патриоты России», которое осталось после ликвидации партии и которое до сих пор возглавляет Семигин, опубликовало 29 сентября на своем сайте статью «Закон военного времени: почему действия Адама Кадырова – это урок для всех предателей Родины» за подписью депутата. В этой статье говорилось о том, что сын Рамзана Кадырова Адам «поступил правильно», избив сжегшего Коран активиста Никиту Журавеля.
«Если бы каждый русский солдат отстаивал свои идеалы так же бескомпромиссно, как сын Рамзана Ахматовича, то, возможно, батальону «Ахмат» не пришлось бы пинками загонять солдат ВС РФ на поле боя», – говорилось в тексте. На следующий день Семигин заявил, что сайт «Патриотов России» был взломан, а также что он сам не имеет никакого отношения к публикации.
После этого в Telegram-каналах военкоры раскритиковали Семигина, заявив, что не верят этому его заявлению. Такие посты написали Александр Коц, Сергей Колесников, Евгений Рассказов (Топаз), Юрий Котенок и многие другие. Семигин в итоге подал иски о защите чести и достоинства. К примеру, был частично удовлетворен иск Семигина к Топазу – депутат просил с военкора взыскать более 6 млн руб. Суд обязал военкора выплатить депутату 500 000 руб.
«Изначально у Миронова по спецоперации была ястребиная позиция – и это стало электоральной позицией партии. Когда Семигин заявил, что его сайт взломали, то Миронов сказал, что поддержит его. Но в итоге Семигин стал судиться с военкорами – а они представляют электорат справедливороссов», – говорит собеседник в «Справедливой России». Военкор Свят Павлов 21 мая написал у себя в Telegram-канале, что на прошлой неделе военкоры встречались с Мироновым и лидер партии критиковал действия Семигина. По словам Павлова, Миронов пообещал, что Семигин будет снят с поста главы комитета и будет рассмотрен вопрос об исключении депутата из фракции.
Собеседник в «Справедливой России» подтвердил «Ведомостям» проведение такой встречи.
После трансформации 2021 г. «Справедливая Россия» не получила ожидаемых результатов, по сути, к ней пришло столько же избирателей, сколько от нее ушло, считает политолог Алексей Макаркин: «Первый исход избирателей был до 2021 г., когда от партии ушел демократически настроенный электорат. Второй – в 2022 г., когда патриотически настроенные избиратели перешли к «Единой России». После объединения трех партий приток электората был не за счет Семигина, у «Патриотов» электорат случайный, а за счет Прилепина, у которого электорат идеологический». Но тогда, возможно, сыграл роль сам факт объединения, поскольку люди любят, когда партии объединяются и их становится меньше, полагает Макаркин.
«После скандала Семигину нужно было сделать так, чтобы конфликт быстро забыли, а он решил подать на военкоров в суд, усиливая раздражение людей, которые важны для партии. Понятно, что Миронов захотел этих людей удержать», – говорит Макаркин. В будущем партии становится не важен и институт сопредседателей, потому что все возможное от объединения «Справедливая Россия» уже получила, рассуждает эксперт: «В итоге Миронов вновь может стать единоличным руководителем партии, сохранив урапатриотические лозунги. Но нынешнего электората партии вряд ли хватит, чтобы ей преодолеть 5%-ный барьер для прохождения в следующий созыв Госдумы».