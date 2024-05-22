Геннадий Семигин остался без парламентских регалий

После трансформации 2021 г. «Справедливая Россия» не получила ожидаемых результатов, по сути, к ней пришло столько же избирателей, сколько от нее ушло, считает политолог Алексей Макаркин: «Первый исход избирателей был до 2021 г., когда от партии ушел демократически настроенный электорат. Второй – в 2022 г., когда патриотически настроенные избиратели перешли к «Единой России». После объединения трех партий приток электората был не за счет Семигина, у «Патриотов» электорат случайный, а за счет Прилепина, у которого электорат идеологический». Но тогда, возможно, сыграл роль сам факт объединения, поскольку люди любят, когда партии объединяются и их становится меньше, полагает Макаркин.