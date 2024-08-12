Пезешкиан представил парламенту кандидатов в правительство

Пезешкиан представил парламенту кандидатов в правительствоИх политика должна быть в русле установок верховного лидера
Избранный в июле на внеочередных выборах президент Ирана Масуд Пезешкиан представил меджлису (парламенту) страны список из 19 кандидатов в министры нового правительства. Кроме того, Пезешкиан ввел новую должность – стратегического советника президента. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале 11 августа.
Как отмечает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин, своим заместителем и вице-президентом по стратегическим вопросам Пезешкиан уже назначил в начале августа Мохаммада Джавада Зарифа, министра иностранных дел в 2013–2021 гг. Если вновь введенная должность Зарифа не нуждается в одобрении меджлиса, где доминируют консерваторы, то предложенным Пезешкианом министрам нужно будет пройти «парламентское сито», что может оказаться трудной задачей. «То, что предложил Пезешкиан, не окончательное решение. По опыту прежних правительств никогда парламент не утверждал весь состав кабинета министров», – говорит востоковед.
Секретаря стратегического совета Ирана по международным отношениям Аббаса Арагчи Пезешкиан предлагает на пост министра иностранных дел. Арагчи уже был замглавы МИДа при предыдущем президенте-реформаторе Хасане Роухани в 2017–2021 гг. и возглавлял делегацию Ирана на переговорах по ядерной сделке, которая была разрушена в 2018 г. президентом США Дональдом Трампом.
На пост министра обороны предложен замначальника генштаба Азиз Насирзаде. До этого он командовал ВВС страны. И Арагчи, и Насирзаде ранее посещали Россию.
На пост министра нефти Пезешкиан предложил также уже бывшего заместителем министра Мохсеана Пакнежада. Министром внутренних дел новый иранский президент предложил сделать Искандера Момени – ветерана Корпуса стражей исламской революции, участника ирано-иранской войны и экс-начальника полиции Хорасана, ныне – преподавателя в ведомственном вузе.
Кроме прочих Пезешкиан также предложил на пост министра образования Алирезу Каземи (занимал уже этот пост при погибшем президенте Ибрахиме Раиси три месяца в 2021 г.), на пост министра связи и информационных технологий – Саттара Хашеми (работает в Ширазском университете, доктор в сфере искусственного интеллекта). Министром здравоохранения президент предложил назначить Мохаммада Зафарканди – главу медицинской ассоциации страны. Сам Пезешкиан занимал этот пост в начале 2000-х гг. Из предыдущего состава правительства свои посты сохранили глава министерства информации (разведки и госбезопасности) Исмаил Хатиб и министр юстиции Амин Хосейн Рахими.
В новый состав правительства Пезешкиан предложил меджлису кандидатуру только одной женщины: на пост министра дорог и городского строительства им выдвинута Фарзане Садег.
Сажин также допускает, что в конечном итоге может сформироваться коалиционное правительство: часть кабинета будет состоять из либерально ориентированных сторонников Пезешкиана, а другая – из консервативных политиков, близких к верховному лидеру Али Хаменеи. При этом он отмечает, что в Иране правительство не может проводить самостоятельную политику и решает лишь тактические хозяйственные задачи на том стратегическом пути, который выработан Хаменеи, и поэтому коренных изменений курса быть не может. «В то же время с назначением нового главы МИДа не исключены попытки возобновления диалога с США, реанимации торгово-экономических контактов с ЕС и начала решения проблемы санкций», – допускает Сажин.
Старший лаборант-исследователь Центра изучения Ближнего Востока ИМЭМО РАН Евдокия Добрева напоминает, что позиция Вашингтона по отношению к Тегерану вряд ли изменится, а сам Иран остается фактически военно-техническим и логистическим партнером России, что сводит к нулю шансы на снятие санкций.
Предложенный Пезешкианом состав правительства можно назвать в целом реформаторским, но при его одобрении все инакомыслящие кандидатуры будут отброшены, говорит Добрева. Электорат Пезешкиана ожидает выполнения его предвыборных обещаний – отмены блокировки ряда соцсетей, а также послаблений в ношении хиджаба, что он, правда, не акцентировал во время кампании. «Но пока ничего не изменилось, полиция нравов, кажется, даже стала действовать жестче. Практических шагов здесь пока не последовало», – констатирует эксперт.