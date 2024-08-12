Пезешкиан представил парламенту кандидатов в правительство

Сажин также допускает, что в конечном итоге может сформироваться коалиционное правительство: часть кабинета будет состоять из либерально ориентированных сторонников Пезешкиана, а другая – из консервативных политиков, близких к верховному лидеру Али Хаменеи. При этом он отмечает, что в Иране правительство не может проводить самостоятельную политику и решает лишь тактические хозяйственные задачи на том стратегическом пути, который выработан Хаменеи, и поэтому коренных изменений курса быть не может. «В то же время с назначением нового главы МИДа не исключены попытки возобновления диалога с США, реанимации торгово-экономических контактов с ЕС и начала решения проблемы санкций», – допускает Сажин.