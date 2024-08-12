Белоусов назвал четыре условия успеха в противостоянии с Западом

Форум «Армия-2024» проходит с 12 по 14 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в подмосковной Кубинке. В этом году в нем принимают участие более 120 иностранных компаний. На форуме представлены более 240 экспортных образцов вооружения, различной военной и специальной техники. Президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю открытия форума заявил, что Россия поддерживает интерес партнеров и готова развивать связи с ними в целях создания «равной, неделимой безопасности, построения нового, более справедливого, многополярного мира».