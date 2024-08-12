Белоусов назвал четыре условия успеха в противостоянии с Западом

Белоусов назвал четыре условия успеха в противостоянии с ЗападомМинистр обороны выступил на открытии «Армии-2024» в Кубинке
Министр обороны России Андрей Белоусов назвал четыре условия успеха в вооруженном противостоянии с западными странами. Соответствующее заявление он сделал во время церемонии открытия Международного военно-технического форума «Армия-2024».
«Первое – это обеспечение войск самым современным вооружением. Прежде всего – высокоточным оружием. Второе – это применение новых тактических приемов ведения боевых действий. В том числе с использованием беспилотных систем и роботизированных комплексов», – сказал он (цитата по ТАСС).
В качестве третьего условия Белоусов назвал создание эффективной системы управления с использованием передовой технологической основы, включая искусственный интеллект. Последнее условие – постоянное совершенствование подготовки военных кадров, а главным образом – командного состава. Министр обороны подытожил, что только комплексный подход даст «полноценное преимущество перед противником».
Белоусов также заявил, что специальная военная операция на Украине – это «вооруженное противостояние России и коллективного Запада». По его словам, конфликт вызван желанием США и союзников «сохранить свое доминирование, не допустить построения нового многополярного и равноправного миропорядка». Он подчеркнул, что в этом отношении конфликт между Россией и западными странами затрагивает интересы каждого государства.
Форум «Армия-2024» проходит с 12 по 14 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в подмосковной Кубинке. В этом году в нем принимают участие более 120 иностранных компаний. На форуме представлены более 240 экспортных образцов вооружения, различной военной и специальной техники. Президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю открытия форума заявил, что Россия поддерживает интерес партнеров и готова развивать связи с ними в целях создания «равной, неделимой безопасности, построения нового, более справедливого, многополярного мира».