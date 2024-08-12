В форуме «Армия-2024» поучаствуют более 120 иностранных компаний

В мае глава государства во время встречи с руководителями предприятий ОПК отметил, что за последние полтора – два года объемы производства выросли: с 2021 г. цифры постоянно растут. Например, рост по ракетно-артиллерийскому вооружению составил более чем в 22 раза, а по средствам радиоэлектронной борьбы и разведки – в 15 раз.