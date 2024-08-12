В форуме «Армия-2024» поучаствуют более 120 иностранных компаний
На международный военно-технический форум «Армия-2024» заявлено участие более 120 иностранных компаний, сообщил президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю открытия. Форум проходит с 12 по 14 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот».
«В этом году десятки государств направили к нам на форум делегации высокого уровня, руководителей национальных оборонных ведомств. Заявлено участие свыше 120 иностранных компаний», – сказал глава государства, отметив, что настрой России на конструктивное сотрудничество находит искренний и живой отклик.
Президент также сообщил, что на форуме представлены более 240 экспортных образцов вооружения, различной военной и специальной техники. Он подчеркнул, что многие отечественные ноу-хау уже доказали свою эффективность на поле боя. Путин отметил, что деятельность оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в интересах армии и флота России получает весомую поддержку со стороны малого бизнеса, общественных, патриотических организаций, массового волонтерского движения и граждан РФ.
В мае глава государства во время встречи с руководителями предприятий ОПК отметил, что за последние полтора – два года объемы производства выросли: с 2021 г. цифры постоянно растут. Например, рост по ракетно-артиллерийскому вооружению составил более чем в 22 раза, а по средствам радиоэлектронной борьбы и разведки – в 15 раз.