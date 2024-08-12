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В форуме «Армия-2024» поучаствуют более 120 иностранных компаний

Ведомости

На международный военно-технический форум «Армия-2024» заявлено участие более 120 иностранных компаний, сообщил президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю открытия. Форум проходит с 12 по 14 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот».

«В этом году десятки государств направили к нам на форум делегации высокого уровня, руководителей национальных оборонных ведомств. Заявлено участие свыше 120 иностранных компаний», – сказал глава государства, отметив, что настрой России на конструктивное сотрудничество находит искренний и живой отклик.

Президент также сообщил, что на форуме представлены более 240 экспортных образцов вооружения, различной военной и специальной техники. Он подчеркнул, что многие отечественные ноу-хау уже доказали свою эффективность на поле боя. Путин отметил, что деятельность оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в интересах армии и флота России получает весомую поддержку со стороны малого бизнеса, общественных, патриотических организаций, массового волонтерского движения и граждан РФ.

В мае глава государства во время встречи с руководителями предприятий ОПК отметил, что за последние полтора – два года объемы производства выросли: с 2021 г. цифры постоянно растут. Например, рост по ракетно-артиллерийскому вооружению составил более чем в 22 раза, а по средствам радиоэлектронной борьбы и разведки – в 15 раз.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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