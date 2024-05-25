Путин встретился с руководителями предприятий ОПК: главное

Путин встретился с руководителями предприятий ОПК: главноеПрезидент отметил рост производства ракетно-артиллерийских вооружений более чем в 22 раза
Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом сообщил Кремль.
Глава государства отметил, что большинство оборонных предприятий России в срок и качественно выполняют задания гособоронзаказа, по ряду позиций даже с опережением графика. Производство ракетно-артиллерийских вооружений выросло более чем в 22 раза.