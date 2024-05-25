Полянский: Россия и Украина «крайне далеки» от начала переговоров
Россия и Украина сейчас «крайне далеки» от практических шагов, которые положили бы начало мирному урегулированию конфликта, причины этого очевидны, сообщил первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский в интервью «РИА Новости».
«На данном этапе мы очень далеки от какого-либо практического продвижения к переговорам, и причины этого вполне ясны», – сказал он.
Дипломат добавил, что Киев осенью 2022 г. официально запретил проведение переговоров с Россией.
После начала Россией спецоперации на Украине стороны несколько раз проводили переговоры в феврале и марте 2022 г. Последняя встреча делегаций прошла в Стамбуле 29 марта 2022 г., после чего процесс был заморожен, поскольку Киев вышел из него. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский в октябре того же года подписал указ, согласно которому переговоры с Россией невозможны, пока ее возглавляет Владимир Путин.
24 мая Путин заявил, что Москва исходит из того, что легитимность Зеленского как президента Украины закончилась. Пятилетний срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 г. Конституция Украины запрещает проведение выборов, пока в стране действует военное положение, которое было продлено Верховной радой 8 мая еще на 90 дней.
Кроме того, 30 ноября депутаты всех фракций Верховной рады подписали декларацию, в которой говорится о недопустимости проведения каких-либо выборов в стране до окончания боевых действий. Документом допускается проведение выборов не ранее чем через шесть месяцев после снятия военного положения.
При этом по информации Reuters, Путин якобы готов к проведению переговоров с Украиной о прекращении огня, если она признает в качестве границ нынешнюю линию соприкосновения. Пресс-секретарь главы государства РФ Дмитрий Песков заявил агентству, что Путин неоднократно давал понять, что Россия открыта к диалогу, и добавил, что страна не хочет «вечной войны».