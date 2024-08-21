Минобороны назначило ответственных за Курск, Брянск и Белгород

При этом показательно, что в состав координационного совета не вошел глава Генштаба Валерий Герасимов, хотя его представитель будет, обратил внимание эксперт. Это также подтверждает то, что приграничные территории – это зона ответственности министра, заключил он. «Все на своих местах, кто чем занимается в целом, тот отвечает за эти же вопросы и в координационном совете», – сказал «Ведомостям» политолог Виталий Иванов.