Минобороны назначило ответственных за Курск, Брянск и Белгород

Минобороны назначило ответственных за Курск, Брянск и БелгородВоенным приказано удовлетворять заявки гражданских чиновников
О нарезке зон ответственности членов координационного совета по вопросам безопасности приграничных территорий объявил вчера министр обороны Андрей Белоусов. Замминистра и начальник тыла генерал-лейтенант Андрей Булыга будет отвечать за вопросы материально-технического обеспечения, транспорта и содействия гражданским властям при эвакуации граждан, замминистра Алексей Криворучко – за снабжение вооружениями, замминистра Павел Фрадков – за строительство укреплений, а замминистра Олег Савельев – за межведомственную координацию. Начальник Главного военно-медицинского управления Дмитрий Тришкин будет контролировать медицинское обеспечение. За защиту граждан и территорий от атак дронов и иных средств нападения, по словам Белоусова, отвечают неназванные представитель Генштаба и командующие группировками «Белгород», «Курск» и «Брянск».
Заместителем руководителя координационного совета назначен замминистра обороны генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров. Видеоролик о заседании распространил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны. По видеоконференцсвязи в совещании участвовали губернаторы Брянской, Курской и Белгородской областей, а также представители вышеназванных группировок.
По словам Белоусова, заявки от регионов должны рассматриваться назначенными ответственными за направления членами совета в суточный срок, а при нехватке полномочий они должны обращаться к министру лично. Вслед за министром выступил замначальника Национального центра управления обороной генерал-лейтенант Юрий Корсачев, который сообщил об удовлетворении первых заявок, поступивших от властей всех трех регионов, ОНФ, фонда «Новый мир» и других НКО.
Группировки «Белгород», «Курск» и «Брянск» были созданы еще до украинского вторжения в Курскую область 6 августа, говорит источник, близкий к Минобороны. Теперь, после объявления режима контртеррористической операции в этих регионах, эти группировки стали межведомственными и включают в себя кроме сил Минобороны воинские подразделения ФСБ и Росгвардии, при этом командующие группировками, вероятно, назначены президентом, но не называются, говорит он.
Заявки на снабжение со стороны губернаторов, о которых говорил генерал Корсачев, поступают для материально-технического обеспечения сил территориальной обороны, волонтерских структур, госпиталей и других местных служб организаций, поясняет главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Подразделения Вооруженных сил снабжаются тыловыми органами по своим заявкам, говорит эксперт.
Состав координационного совета говорит о том, что Белоусов выстраивает свою вертикаль для контроля за ситуацией, сказал «Ведомостям» политолог Александр Немцев. Он конструирует новую команду, заявляя тем самым, что за Курск, Брянск и Белгород он несет ответственность, добавил он.
При этом показательно, что в состав координационного совета не вошел глава Генштаба Валерий Герасимов, хотя его представитель будет, обратил внимание эксперт. Это также подтверждает то, что приграничные территории – это зона ответственности министра, заключил он. «Все на своих местах, кто чем занимается в целом, тот отвечает за эти же вопросы и в координационном совете», – сказал «Ведомостям» политолог Виталий Иванов.