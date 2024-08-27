Участвующие в выборах главы регионов проводят прямые линии и приемы граждан

Участвующие в выборах главы регионов проводят прямые линии и приемы гражданТакие форматы призваны показать «химию с избирателями», говорит эксперт
Губернаторы, которым в сентябре предстоит переизбираться или избираться впервые, в июле и августе проводят прямые линии на региональном телевидении и личные приемы граждан, обратили внимание «Ведомости». К примеру, врио главы Самарской области Вячеслав Федорищев использовал сразу оба формата. Еще 10 июля он провел прямую линию на ГТРК «Самара», где отвечал на вопросы жителей региона. А 20 августа участвовал в приеме граждан, сообщала пресс-служба правительства региона, среди рассмотренных вопросов были строительство социальных объектов, ремонт дорог и проблемы муниципалитетов.
Врио главы Кузбасса Илья Середюк 15 августа провел прямую линию на ГТРК «Кузбасс», а 14 августа он во время своей поездки по районам провел личный прием жителей города Березовский. Кроме того, Середюк 26 августа еще и провел прямой эфир в социальных сетях, где ответил на вопросы, которые ему задавали граждане.
Остальные врио глав регионов использовали один из видов общения с гражданами.
Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев 6 августа провел личный прием граждан, а врио главы Вологодской области Георгий Филимонов – 7 августа. Причем в Вологодской области 7 августа, кроме самого Филимонова, приемы граждан проводили руководители муниципалитетов, госучреждений и представители местного самоуправления. Врио главы Хабаровского края Дмитрий Демешин проводил прямую линию с жителями региона в своих соцсетях 12 августа.
Пока форматы прямых линий или личных приемов граждан не использовали врио главы Алтая Андрей Турчак, врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных, а также врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. Последний, из-за того что ВСУ заняли часть территории региона, от агитационных мероприятий в ходе кампании отказался.
К этим же форматам прибегли и те руководители регионов, которым в этом году предстоит переизбираться на новый срок. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис 19 августа три часа общался на прямой линии с жителями региона. Глава Ставропольского края Владимир Владимиров провел прямую линию с жителями региона на ГТРК «Ставрополье» 30 июля, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко участвовал в прямой линии 21 июня на «ОТВ-Сахалин». Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел онлайн-прием граждан 22 августа, глава Оренбургской области Денис Паслер проводил личный прием граждан 18 июня, а глава Забайкалья Александр Осипов – 13 июня. При этом у Осипова в скором времени будет большое выступление – 28 августа с отчетом перед депутатами заксобрания региона.
Некоторые главы регионов предпочли «передоверить» прямые линии своим заместителям. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе кампании мероприятие не проводил, вместо него с людьми общаются вице-губернаторы – 15 августа была прямая линия с курирующим тему ЖКХ вице-губернатором Евгением Разумишкиным, а 29 августа будет мероприятие у вице-губернатора Ирины Потехиной, отвечающей за образование. Кроме Беглова из глав регионов, которые идут на переизбрание, прямые линии и приемы граждан летом не проводили губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, Курганской области – Вадим Шумков, Калмыкии – Бату Хасиков (он в мае проводил личный прием граждан), Башкирии – Радий Хабиров.
Самый действенный и универсальный прием в избирательных кампаниях любого уровня – это встречи с избирателями, говорит политконсультант Мария Сергеева: «Людям нравится, когда политик объезжает все муниципалитеты, заходит во дворы, собирает залы для встреч с ними. В прямом взаимодействии проявляется близость и уважение к людям, да и граждане могут рассмотреть политика как следует». Далее идут другие формы обратной связи, такие как общение в соцсетях, прямые линии на телевидении, работа с обращениями граждан, говорит Сергеева: «В принципе, поэтому ничего нового и не придумывают – зачем, если старые приемы хорошо работают».
Главы регионов, которым предстоит избираться осенью, используют в предвыборной кампании прямые линии, поездки по районам, реагирование на посты в соцсетях, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «Кроме того, активно празднуют различные отраслевые праздники, вроде Дня шахтера». В целом такие форматы весьма ожидаемы, чтобы продемонстрировать «некую химию с избирателями, создать ощущение, что можно что-то донести до власти», считает Виноградов: «Акцент не на конкурентности, а на открытости».