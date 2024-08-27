Участвующие в выборах главы регионов проводят прямые линии и приемы граждан

Самый действенный и универсальный прием в избирательных кампаниях любого уровня – это встречи с избирателями, говорит политконсультант Мария Сергеева: «Людям нравится, когда политик объезжает все муниципалитеты, заходит во дворы, собирает залы для встреч с ними. В прямом взаимодействии проявляется близость и уважение к людям, да и граждане могут рассмотреть политика как следует». Далее идут другие формы обратной связи, такие как общение в соцсетях, прямые линии на телевидении, работа с обращениями граждан, говорит Сергеева: «В принципе, поэтому ничего нового и не придумывают – зачем, если старые приемы хорошо работают».