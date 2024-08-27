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Преодолевших муниципальный фильтр кандидатов стало меньше в 2024 году

При этом думские партии активнее участвуют в кампании перед федеральными выборами
Александр Тихонов
Несмотря на отсутствие шансов на победу, выборы губернаторов нужны парламентской оппозиции, чтобы напомнить о себе в преддверии думской кампании/ Максим Стулов / Ведомости

В 2023 г. таких кандидатов было двое: заручиться поддержкой местных депутатов не смогли Ольга Ширковец от «Справедливой России» в Хакасии и Мария Прусакова от КПРФ в Алтайском крае. В текущем избирательном цикле восемь кандидатов не были по этой же причине допущены до участия в едином дне голосования (ЕДГ). Больше всего «отказников» у КПРФ. Это Петр Букач (Республика Алтай), Сергей Токарев (Липецкая обл.), Владимир Гудамаров (Оренбургская обл.), Роман Кононенко (Санкт-Петербург) и Максим Шипицын (Забайкальский край). Остальные несостоявшиеся кандидаты шли от «Справедливой России». Это Юрий Григорьев в Забайкальском крае, Наталья Магжикова в Калмыкии и Михаил Сидоров в Хабаровском крае.

Глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко связывает возросшее количество отказов в регистрации из-за муниципального фильтра с тем, что сейчас нет необходимости демонстрировать высокую конкурентность кампаний. «В военное время другие запросы», – сказал он «Ведомостям».

Но, несмотря на увеличение числа отказов, кандидатов в губернаторы от парламентских партий по сравнению с прошлым годом стало чуть больше – 57 против 55. Всего избирательные комиссии субъектов зарегистрировали 94 кандидата в губернаторы – на четыре больше, чем годом ранее. В среднем на каждый губернаторский пост претендует по четыре человека.

Больше всего кандидатов зарегистрировано в Самарской области (6), меньше всего – в Республике Алтай (3). Лишь один кандидат от парламентских партий участвует в кампании в Забайкальском крае, где действующий губернатор Александр Осипов баллотируется как самовыдвиженец (он единственный на 21 регион). Конкуренцию ему составят Георгий Шилин (ЛДПР), Валерий Афицинский («Зеленые») и Константин Коростелев («Коммунисты России»). В Республике Алтай, а также в Санкт-Петербурге, за исключением действующих глав регионов, выдвинутых «Единой Россией», в выборах участвует по одному кандидату от парламентских партий. Конкуренцию врио губернатора Республики Алтай Андрею Турчаку составят Александр Кириллов от ЛДПР и Олег Добрынин от «Родины». Против губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова баллотируются Максим Яковлев (ЛДПР), Павел Брагин («Зеленые») и Сергей Малинкович («Коммунисты России»).

Более чем в 2 раза по сравнению с 2023 г. (с 4 до 10) выросло количество кандидатов в губернаторы от «Новых людей». Партия, представленная в Госдуме с 2021 г., участвует в выборах глав Астраханской, Кемеровской, Липецкой, Оренбургской, Самарской, Сахалинской областей, Башкирии, Калмыкии, Ставропольского и Хабаровского края. Количество кандидатов в губернаторы от КПРФ за год снизилось с 19 до 16, ЛДПР – с 20 до 18. «Справедливая Россия» выдвинула в 2023 и 2024 гг. одинаковое количество кандидатов – по 14. В 2023 г. на выборах губернаторов не было ни одного самовыдвиженца.

Выборы глав регионов как были референдумными, так таковыми и остались, но есть нюансы, говорит политолог Константин Калачев. По его словам, по мере приближения выборов в Госдуму 2026 г. парламентские партии все больше заинтересованы использовать губернаторские кампании, чтобы напомнить о себе, проверить свои возможности, побороться за 2-е место с результатом не ниже партийного рейтинга. «Малые партии выдвигают технических кандидатов и на многое не претендуют. Количество кандидатов подтверждает стабильность партийной системы. А вот результаты этих кандидатов могут говорить также о сокращении числа сторонников той или иной партии, об уменьшении электоральных ядер, об усталости избирателей от стареющих брендов», – считает эксперт.

На выборах губернаторов в отличие от выборов депутатов разных уровней для оппозиции ничего не разыгрывается, считает политолог Александр Кынев. По его мнению, на выборах глав регионов «заведомо известны победители – это кандидаты от действующей власти». «Все остальное – это участие, которое не дает вообще ничего. Есть партии, которые вообще не выдвигают партийных списков, т. е. на реальное получение мандатов не претендуют, но время от времени выдвигают кандидатов в губернаторы. В чем смысл существования этих партий? По-моему, его вообще нет», – говорит Кынев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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