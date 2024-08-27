Преодолевших муниципальный фильтр кандидатов стало меньше в 2024 году

Выборы глав регионов как были референдумными, так таковыми и остались, но есть нюансы, говорит политолог Константин Калачев. По его словам, по мере приближения выборов в Госдуму 2026 г. парламентские партии все больше заинтересованы использовать губернаторские кампании, чтобы напомнить о себе, проверить свои возможности, побороться за 2-е место с результатом не ниже партийного рейтинга. «Малые партии выдвигают технических кандидатов и на многое не претендуют. Количество кандидатов подтверждает стабильность партийной системы. А вот результаты этих кандидатов могут говорить также о сокращении числа сторонников той или иной партии, об уменьшении электоральных ядер, об усталости избирателей от стареющих брендов», – считает эксперт.