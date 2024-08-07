«Единая Россия» хочет одержать победу на губернаторских выборах в первых турах

«Новые люди» нацелены получить возможный максимум, поэтому об участии их кандидатов в губернаторы (они будут баллотироваться на выборах в Самарскую область и Хабаровский край) во втором туре будут думать уже «по факту», сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы. ЛДПР будет стараться конкурировать в первую очередь с кандидатами от КПРФ за протестный, оппозиционно настроенный электорат, сказал «Ведомостям» замруководителя думской фракции партии Станислав Наумов. При этом ЛДПР понимает, почему партия власти делает ставку на победу в первом туре. «Опыт показывает: если кандидат – действующий губернатор – не переизбирается в первом туре, то во втором все те, кто недоволен качеством управления в своем регионе, ориентируются на альтернативу», – добавил Наумов.