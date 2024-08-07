«Единая Россия» хочет одержать победу на губернаторских выборах в первых турах

«Единая Россия» хочет одержать победу на губернаторских выборах в первых турахОппозиционные парламентские партии и так считают, что до второго тура голосование вряд ли дойдет
Победа кандидатов в губернаторы от «Единой России» на предстоящих 8 сентября выборах в первом туре – это аксиома, заявил замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов, рассказывая о ключевых показателях эффективности партийцев на круглом столе Фонда развития гражданского общества (ФоРГО).
Что же касается выборов остальных уровней, то там «принципиальная задача» – получение первого места по спискам, выигрыш в максимальном количестве одномандатных округов и, как итог, формирование политического большинства (более 75%) депутатами «Единой России». Еще один важный показатель – это легитимность результатов, поскольку, убежден Перминов, оппоненты будут стараться подвергнуть ее сомнениям. Для противостояния «попыткам делегитимации результатов выборов» единороссы выдвинут порядка 84 000 партийных наблюдателей (по два человека на каждый участок) и будут задействовать инструменты цифровой экосистемы партии для контроля на участках, поделился Перминов.
Представители парламентской оппозиции также не ждут второго тура на выборах глав регионов. В КПРФ утверждают: произошла «зачистка» наиболее сильных их кандидатов в Республике Алтай, Липецке и Оренбурге. По словам секретаря ЦК КПРФ Сергея Обухова, изначально там коммунисты как раз рассчитывали на вторые туры.
В текущей кампании сильные оппозиционные кандидаты отсекаются и от региональных, и от муниципальных выборов, а для отстранения претендентов на губернаторский пост активно используется муниципальный фильтр, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы «Справедливой России». В партии полагают, что вряд ли дело дойдет до второго тура, но они намерены «биться до победы».
Где выбирают губернаторов
Выборы глав регионов 8 сентября пройдут в 21 регионе: Республике Алтай, Башкортостане, Калмыкии, Забайкальском, Ставропольском и Хабаровском краях, Астраханской, Вологодской, Волгоградской, Калининградской, Кемеровской, Курганской, Липецкой, Мурманской, Оренбургской, Самарской, Тульской, Челябинской областях, а также в Санкт-Петербурге. По данным ЦИК на 31 июля, на губернаторское кресло претендуют 147 кандидатов, из них 120 – от партий, 27 – самовыдвиженцев.
«Новые люди» нацелены получить возможный максимум, поэтому об участии их кандидатов в губернаторы (они будут баллотироваться на выборах в Самарскую область и Хабаровский край) во втором туре будут думать уже «по факту», сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы. ЛДПР будет стараться конкурировать в первую очередь с кандидатами от КПРФ за протестный, оппозиционно настроенный электорат, сказал «Ведомостям» замруководителя думской фракции партии Станислав Наумов. При этом ЛДПР понимает, почему партия власти делает ставку на победу в первом туре. «Опыт показывает: если кандидат – действующий губернатор – не переизбирается в первом туре, то во втором все те, кто недоволен качеством управления в своем регионе, ориентируются на альтернативу», – добавил Наумов.
Единороссам не только нужно подтвердить свое лидерство, но и восстановить позиции в Хабаровском крае, Республике Алтай, столице Калмыкии – Элисте, считает президент ФоРГО Константин Костин. Впрочем, согласно опросам соцслужбы самой партии, о которых рассказывал ранее Перминов, единороссам уже удалось улучшить рейтинги кандидатов в заксобрание Республики Алтай и в гордуму Элисты.
Когда кандидаты от «Единой России» проигрывали первый тур?
На выборах в 2018 г. сразу четверо кандидатов от партии не сумели одержать победу в первом туре. Глава Хакасии Виктор Зимин набрал 32,42%, выйдя во второй тур с коммунистом Валентином Коноваловым (44,81%). Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко получил 46,56%, во втором туре с ним оказался коммунист Андрей Ищенко (24,63%). В Хабаровском крае губернатор Вячеслав Шпорт набрал 35,62%, а кандидат от ЛДПР Сергей Фургал – 35,81%. Глава Владимирской области Светлана Орлова получила 36,42%, выйдя во второй тур с представителем ЛДПР Владимиром Сипягиным (31,36%).
Задача КПРФ – отыграть статус главной оппозиционной силы, хотя на выборах губернаторов это сделать непросто: ожидается, что они пройдут по «референдумному» сценарию, считает Костин. ЛДПР же стоит зафиксировать «электоральную эффективность новой лидерской конструкции». «Новые люди», по мнению политолога, «нащупывают» повестку и темы, которые позволили бы в том числе привлечь электорат либеральных партий, не участвующих в выборах (например, «Яблоко»). У «Справедливой России» самая «драматичная» ситуация: идея с объединением «выдохлась», поэтому партии необходимо новое позиционирование, заключил Костин.
С вероятностью в 99% все врио губернаторов и действующие главы регионов изберутся в первом туре – играет роль разница в ресурсах и, конечно же, продолжающаяся консолидация общества, считает заместитель гендиректора КГ «Полилог» по GR, политолог Никита Сетов.
Для системной оппозиции участие в выборах губернаторов 2024 г. и, вероятно, 2025 г. – это поиск и апробация новых смыслов, попытка «починки мобилизационных машин» и исследование свободных электоральных ниш перед выборами в Госдуму в 2026 г., добавил эксперт.