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Путин 3 сентября посетит Монголию с официальным визитом

Стороны обсудят развитие отношений всеобъемлющего стратегического партнерства
Екатерина Дорофеева
Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин 3 сентября посетит Монголию с официальным визитом, сообщает пресс-служба Кремля. Его пригласил президент Монголии Ухнагийн Хурэлсуха.

«Предусмотрены также беседы Владимира Путина с председателем великого государственного хурала (парламента) Монголии Дашзегвиином Амарбаясгаланом и премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ», – говорится в сообщении.

Стороны планируют обсудить перспективы дальнейшего развития российско-монгольских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства. Они обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам. Помимо этого, запланировано подписание двусторонних документов.

Глава России также примет участие в мероприятиях, посвященных 85-летию победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на Халхин-Голе.

Президент Хурэлсух пригласил Путина посетить Монголию во время встречи в Китае в октябре 2023 г. Лидеры снова встретились на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 3 июля, в ходе переговоров Хурэлсух выразил надежду, что российский президент сможет посетить Улан-Батор до конца года.

Во время последней встречи глав государств в рамках ШОС Путин предложил Хурэлсуху обсудить расширение сотрудничества стран в сфере энергетики. Она была и является основным направлением взаимодействия России и Монголии, отметил Путин. Президент добавил, что расширение сотрудничества может коснуться, в частности, углеводородов и электроэнергетики.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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