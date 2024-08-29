Путин 3 сентября посетит Монголию с официальным визитомСтороны обсудят развитие отношений всеобъемлющего стратегического партнерства
Президент России Владимир Путин 3 сентября посетит Монголию с официальным визитом, сообщает пресс-служба Кремля. Его пригласил президент Монголии Ухнагийн Хурэлсуха.
«Предусмотрены также беседы Владимира Путина с председателем великого государственного хурала (парламента) Монголии Дашзегвиином Амарбаясгаланом и премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ», – говорится в сообщении.
Стороны планируют обсудить перспективы дальнейшего развития российско-монгольских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства. Они обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам. Помимо этого, запланировано подписание двусторонних документов.
Глава России также примет участие в мероприятиях, посвященных 85-летию победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на Халхин-Голе.
Президент Хурэлсух пригласил Путина посетить Монголию во время встречи в Китае в октябре 2023 г. Лидеры снова встретились на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 3 июля, в ходе переговоров Хурэлсух выразил надежду, что российский президент сможет посетить Улан-Батор до конца года.
Во время последней встречи глав государств в рамках ШОС Путин предложил Хурэлсуху обсудить расширение сотрудничества стран в сфере энергетики. Она была и является основным направлением взаимодействия России и Монголии, отметил Путин. Президент добавил, что расширение сотрудничества может коснуться, в частности, углеводородов и электроэнергетики.