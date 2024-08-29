Путин 3 сентября посетит Монголию с официальным визитом

Во время последней встречи глав государств в рамках ШОС Путин предложил Хурэлсуху обсудить расширение сотрудничества стран в сфере энергетики. Она была и является основным направлением взаимодействия России и Монголии, отметил Путин. Президент добавил, что расширение сотрудничества может коснуться, в частности, углеводородов и электроэнергетики.