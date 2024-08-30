Си Цзиньпин задал советнику Байдена Джейку Салливану главный вопрос

В пресс-релизе Белого дома такого акцента на отказ от козней в отношении Китая нет: там говорится, что нынешние переговоры с Си – часть усилий по поддержанию каналов связи и «ответственному управлению отношениями» между США и КНР. Снова обсуждались совместная борьба с наркотиками, вопросы военных связей, а также проблемы безопасности и рисков в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Американцы лишь подтвердили, что в повестке переговоров были вопрос Тайваня, конфликт на Украине и споры в Южно-Китайском море. Уже на своей пресс-конференции Салливан признал, что Китай и США не добились никакого прогресса при обсуждении решения украинского кризиса и не наметили никакого плана по его дипломатическому урегулированию. «Потому что США строго придерживаются принципа «ничего об Украине без Украины», – постарался заверить он. До того Салливан говорил в Пекине, что США продолжают выражать беспокойство относительно поддержки, которую Китай якобы оказывает ВПК России.