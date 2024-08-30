Си Цзиньпин задал советнику Байдена Джейку Салливану главный вопрос

Си Цзиньпин задал советнику Байдена Джейку Салливану главный вопросСША и Китай, по его мнению, должны определиться с позиционированием друг друга
В последний день визита советника президента США Джейка Салливана в Китае принял лидер страны Си Цзиньпин. Он снова выразил надежду на конструктивное сотрудничество, но для этого США должны определиться в своем отношении к Китаю.
Салливан был принят Си Цзиньпином 29 августа по завершении трехдневного визита. До того он вел длительные переговоры с министром иностранных дел Китая и главой канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И, а также встретился с заместителем Си по военной линии (в Центральном военном совете) Чжан Юся.
По итогам визита Салливана стало известно, что президент США Джо Байден и Си Цзиньпин в ближайшее время проведут телефонный разговор, а до конца истечения полномочий первого в январе 2024 г. возможно проведение еще одной, третьей по счету, встречи. Она может состояться в середине ноября, либо на полях саммита АТЭС в Перу, либо саммита G20 в Бразилии. Символично, что к тому времени будет известно имя избранного нового лидера США: это может быть вице-президент Байдена Камала Харрис или экс-президент и еще более ярый борец с угрозами из КНР Дональд Трамп.
Как передает сайт МИД КНР, Си сказал Салливану на переговорах, что в условиях хаотичной международной ситуации странам нужно «сплачиваться и сотрудничать», а не отдаляться и противостоять друг другу. При этом лидер Китая считает, что для «точного стратегического восприятия» странам нужно в первую очередь найти ответ на главный вопрос: Китай и США все-таки соперники или партнеры? При этом если смотреть на факты, то ответ на него уже дан: в стратегии национальной безопасности США 2022 г. Китай обозначен как конкурент (competitor, можно перевести как «конкурент» или «соперник»).
«Китайско-американские отношения претерпели большие изменения, приверженность Китая стабильному, здоровому и устойчивому развитию китайско-американских отношений не изменилась», – подчеркнул Си. При этом он тут же добавил, что позиция Пекина по «твердой защите собственных интересов, суверенитета и безопасности» остается неизменной. Сам Си хотел бы, чтобы Вашингтон смотрел на КНР с позитивным и рациональным отношением и страны видели друг в друге возможности, а не вызовы.
Согласно китайской версии разговора, Салливан заверял, что США не стремятся к «новой холодной войне», изменению строя КНР и противостоянию путем укрепления системы альянсов. Вашингтон по-прежнему не поддерживает независимость Тайваня, не намерен вступать в конфликт с Китаем или использовать этот остров в качестве инструмента сдерживания Пекина.
В пресс-релизе Белого дома такого акцента на отказ от козней в отношении Китая нет: там говорится, что нынешние переговоры с Си – часть усилий по поддержанию каналов связи и «ответственному управлению отношениями» между США и КНР. Снова обсуждались совместная борьба с наркотиками, вопросы военных связей, а также проблемы безопасности и рисков в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Американцы лишь подтвердили, что в повестке переговоров были вопрос Тайваня, конфликт на Украине и споры в Южно-Китайском море. Уже на своей пресс-конференции Салливан признал, что Китай и США не добились никакого прогресса при обсуждении решения украинского кризиса и не наметили никакого плана по его дипломатическому урегулированию. «Потому что США строго придерживаются принципа «ничего об Украине без Украины», – постарался заверить он. До того Салливан говорил в Пекине, что США продолжают выражать беспокойство относительно поддержки, которую Китай якобы оказывает ВПК России.
Еще подробнее и жестче о проблеме Тайваня говорил с Салливаном Чжан Юся: он потребовал от американской стороны прекратить «военный сговор» с островом. «Вопрос Тайваня затрагивает самые ключевые интересы нашей страны. Китайская сторона требует, чтобы США прекратили военный сговор с Тайванем, перестали его вооружать и распространять связанные с ним ложные сведения», – добавил заместитель Си. Он назвал упомянутую проблему «политической основой основ в отношениях КНР и США и красной линией № 1, которую нельзя переступать». «Миссия и долг Народно-освободительной армии Китая – решительно противостоять сторонникам так называемой независимости Тайваня и способствовать объединению», – передал Чжан послание советнику Байдена.
Несмотря на отсутствие подробных объяснений о результатах визита, поездка Салливана остается важной вехой в отношениях двух стран на нынешнем этапе, сказал доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин. «Сама встреча с Си и информация о его будущем телефонном разговоре с Байденом говорит о наличии вопросов, по которым обе стороны готовы идти на компромисс. Иначе организовывать разговор было бы просто незачем», – полагает американист. По его мнению, к таким вопросам может относиться как ситуация на Украине, так и возможные обсуждения между США и КНР вопросов по контролю за вооружениями.
В целом визит Салливана – продолжение укрепления существующих каналов связи, но Ярыгин подчеркивает, что они ситуативны и недолговечны. Архитектура взаимодействия, если изберется Трамп, вполне может измениться, резюмировал эксперт.
Визит Салливана в Китай – продолжение важной практики налаживания каналов связи между США и КНР, согласен научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН Александр Лукин. Но, по мнению эксперта, проблемы в двусторонних отношениях слишком весомые. «Сейчас нет почвы для конкретных договоренностей», – говорит он. Кроме того, к проблеме отсутствия очертаний возможных договоренностей добавляется ограниченность во времени, связанная со скорым уходом Байдена. Иначе говоря, даже если были бы планы о чем-то договориться, то нет гарантии успешного итога в случае прихода к власти Трампа, считает эксперт.
Кроме того, в Китае не хотят показаться явными сторонниками республиканцев или демократов. Лукин приводит в пример публикации китайских американистов, работающих с правительством, из них следует, что Китай не видит разницы для себя в том, кто победит на выборах в США. Но все-таки есть ощущение, подчеркивает Лукин, что в Пекине вполне могут надеяться на победу Харрис, так как по сравнению с непредсказуемым Трампом она может быть сравнительно компромиссной фигурой.