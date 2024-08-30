Явка в Санкт-Петербурге может быть самой низкой на губернаторских выборах осенью

В Забайкалье информированность о выборах – 70%, расчетный показатель явки – 36,8–40,2%. Узнаваемость главы региона Александра Осипова, который идет на второй срок, – 99%. При этом 82% жителей считают, что Осипов победит на выборах. Такой же уровень известности у губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в регионе, а 89% жителей считают, что он выиграет выборы. О том, когда пройдут выборы, знают 73% избирателей, а расчетный показатель явки – 37,5–41,4%. Известность главы Калмыкии Бату Хасикова – 98%, то, что он победит на выборах, говорит 81% жителей региона. Информированность о выборах в Калмыкии – 79%, а расчетный показатель явки – 51,4–55,1%.