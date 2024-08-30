Явка в Санкт-Петербурге может быть самой низкой на губернаторских выборах осенью

Явка в Санкт-Петербурге может быть самой низкой на губернаторских выборах осеньюПо данным ВЦИОМа, на участки придет около 33–37% избирателей
Социологи на круглом столе Экспертного института социальных исследований представили прогнозы по явке на региональных выборах, которые состоятся 6–8 сентября. Руководитель департамента политических исследований ВЦИОМа Михаил Мамонов сказал, что во всех регионах высокая известность у губернаторов и врио, а также везде респонденты считают, что действующие главы одержат на выборах победу. По его словам, интерес к выборам высокий вне зависимости от того, какой будет явка. Уровень явки будет объясняться «региональной спецификой».
По данным ВЦИОМа, явка на выборах губернатора Санкт-Петербурга может быть 33,6–37,2%. По подсчетам социологов, это самый низкий показатель расчетной явки из 21 региона, где пройдут прямые губернаторские выборы. О предстоящих выборах главы Петербурга знают 68% жителей города. Узнаваемость губернатора Александра Беглова – 98%. Прогноз по результатам социологи не предоставляли, а лишь задавали респондентам вопрос о том, кто из кандидатов получит большинство голосов избирателей, 76% жителей Петербурга считают, что победит Беглов.
В Забайкалье информированность о выборах – 70%, расчетный показатель явки – 36,8–40,2%. Узнаваемость главы региона Александра Осипова, который идет на второй срок, – 99%. При этом 82% жителей считают, что Осипов победит на выборах. Такой же уровень известности у губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в регионе, а 89% жителей считают, что он выиграет выборы. О том, когда пройдут выборы, знают 73% избирателей, а расчетный показатель явки – 37,5–41,4%. Известность главы Калмыкии Бату Хасикова – 98%, то, что он победит на выборах, говорит 81% жителей региона. Информированность о выборах в Калмыкии – 79%, а расчетный показатель явки – 51,4–55,1%.
В Вологодской области информированность о выборах – 77%, узнаваемость врио губернатора Георгия Филимонова – 89%. То, что победителем выборов будет Филимонов, говорят 84% респондентов. Расчетный показатель по явке в регионе – 39,3–43,7%. В Калининградской области информированность о выборах – 81%, расчетный показатель явки – 35,4–38,7%. Известность врио главы области Алексея Беспрозванных – 81%, а 85% жителей считают, что он победит на выборах.
В Республике Алтай о выборах информированы 70% жителей, расчетный показатель явки – 47,5–51,5%. Известность врио главы Андрея Турчака – 74%, а 78% полагают, что он победит на выборах.
Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) также представил данные по нескольким регионам. Информированность о дате проведения выборов (месяц и год) в Самарской области – 73%. Декларируют, что точно примут участие в выборах, 59% избирателей. При этом расчетную явку в ФОМе дают в 50%. 82% жителей считают, что на выборах победит врио главы региона Вячеслав Федорищев. В Хабаровском крае информированность о выборах – 61%. Говорят, что точно примут участие в выборах, 62% респондентов, но расчетная явка – всего 43%. О том, что на выборах победит врио губернатора региона Дмитрий Демешин, говорят 83%.
В Башкирии о выборах знают 65% избирателей. Декларируемая явка – 59%, расчетная явка имеет те же значения. А 80% жителей считают, что на выборах победит действующий глава региона Радий Хабиров. В Ставропольском крае 64% жителей информированы о выборах. Точно принять участие в выборах намерены 57% опрошенных, расчетная явка примерно такая же – 56%. Губернатор Владимир Владимиров переизберется на новый срок, считают 81% опрошенных. В Курганской области о предстоящих выборах знают 55%. Декларируют точное участие в выборах 65%, но прогноз по явке – всего 46%. Большинство получит губернатор Вадим Шумков, говорят 88% опрошенных.
В Оренбургской области лишь 53% жителей знают о выборах. При этом 59% намерены точно принять участие в выборах, но расчетная явка – всего 43%. По мнению 78% опрошенных, губернатор Денис Паслер победит на выборах.
Другие опросы
По данным центра СИТИ, информированность о выборах губернатора Липецкой области – 64%. Прогноз явки – 45–49%. А 87% жителей считают, что победит действующий губернатор Игорь Артамонов. В Волгоградской области 58% жителей знают дату выборов, прогноз явки – 42–46%. На выборах победит губернатор Андрей Бочаров, считают 84% опрошенных. Информированность о выборах главы Сахалина – 66%. Прогнозируемая явка – 39–43%. Победителем предстоящих выборов губернатора Валерия Лимаренко называют 87% опрошенных. О предстоящих выборах губернатора Тульской области знают 66% опрошенных. Прогноз явки – 51–55%. Известность врио главы региона Дмитрия Миляева – 76%, о том, что он выиграет выборы, говорят 83%.
Что с выборами в Курске
«Инсомар» также проводил опрос в Курской области. По его данным, 62% опрошенных говорят, что выборы нужно проводить, а 29% считают, что их нужно перенести из-за опасной ситуации. Информированность о выборах в регионе – 63%. Декларируют намерение принять участие в выборах 52% опрошенных, расчетное значение явки – 36–38%. Врио губернатора Алексея Смирнова ожидаемым победителем называют 77% респондентов.
В Астраханской области 68% знают, когда пройдут выборы, показывают данные «Инсомара». В регионе 54% декларируют намерение принять участие в выборах, расчетная явка – 35–37%. Победителем 83% жителей называют действующего губернатора Игоря Бабушкина. В Челябинской области 65% знают, когда будут выборы. Планируют принять участие в выборах 56%, расчетная явка – 47–49%. Губернатора Алексея Текслера как ожидаемого победителя называют 88%. В Кемеровской области 64% информированы о выборах. Намерен принять участие в выборах 51%, но при этом расчетную явку «Инсомар» дает гораздо выше – 67–69%. Врио главы региона Илью Середюка победителем называют 83% опрошенных.
Как проводили опросы
Опрос ВЦИОМа проводился методом интервью по месту жительства c 19 по 27 августа 2024 г. в Вологодской, Калининградской, Мурманской областях, Калмыкии и на Алтае. В каждом регионе были опрошены 1600 человек от 18 лет и старше. В Забайкалье опросили 800 человек, а в Петербурге – 1600, в этих регионах был проведен телефонный опрос с 19 по 25 августа. Погрешность – не выше 2,5%.
Телефонный опрос ФОМом проводился в Башкортостане, Курганской, Оренбургской, Самарской областях и на Ставрополье с 21 по 25 августа. Было опрошено 1200 человек в каждом регионе старше 18 лет, погрешность – не выше 3,6%. В Хабаровском крае телефонный опрос проводился с 21 по 23 августа среди 500 респондентов, погрешность – не больше 5%.
Центр СИТИ проводил телефонный опрос среди 1200 респондентов 22–23 августа в Липецкой области, погрешность – 2,9%. Данные по опросу в Волгоградской и Тульской областях такие же, лишь даты опроса в Волгоградской области – 21–23 августа, а в Тульской – 25–26 августа. Телефонный опрос на Сахалине проходил 21–23 августа среди 1000 респондентов, погрешность – 3,1%.
«Инсомар» проводил телефонный опрос 19–25 августа в Астраханской, Кемеровской, Курской и Челябинской областях, в каждом регионе опрашивали 1200 респондентов, погрешность – 2,9%.