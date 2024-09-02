АПЭК: в большинстве округов могут смениться депутаты Мосгордумы

Такая оценка ожидаема – именно в этих округах кандидаты от КПРФ ведут наиболее ресурсные и яркие кампании, сказал «Ведомостям» депутат Госдумы, секретарь ЦК по выборам Сергей Обухов. При этом, по его мнению, этим списком выигрышные для коммунистов округи не исчерпываются. По мнению же Зубрилина, «победные шансы» на прохождение в новый состав Мосгордумы имеют порядка восьми человек. Сильной стороной КПРФ традиционно считались ее контакты с локальными протестными группами, но сейчас, на фоне низкого уровня локальной протестной активности в Москве, КПРФ в меньшей степени может воспользоваться этим преимуществом, чем в ходе кампании 2019 г., говорится в тексте доклада АПЭК.