АПЭК: в большинстве округов могут смениться депутаты Мосгордумы

АПЭК: в большинстве округов могут смениться депутаты МосгордумыБольшинство мандатов будет у «Единой России», из оппозиционных партий лучшие позиции у КПРФ
В 41 из 45 округов могут смениться депутаты Мосгордумы (МГД): большинство мандатов (порядка 37–39) достанутся кандидатам от «Единой России», три места себе заберет КПРФ, порядка двух мандатов может отойти «Новым людям», один мандат – «Справедливой России» и еще два мандата – самовыдвиженцам, но один из них технически будет за ЛДПР (советник председателя партии Мария Воропаева идет самовыдвиженкой по 38-му округу). Такие прогнозы о предстоящем составе Мосгордумы представили аналитики Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Текст есть в распоряжении «Ведомостей».
Сейчас происходит дополнительная консолидация москвичей вокруг президента Владимира Путина, мэра Москвы Сергея Собянина и кандидатов лояльного пула, говорится в докладе АПЭК. В связи с этим очевидно «абсолютное доминирование» «Единой России» в рамках работы с актуальной городской повесткой при нишевом характере кампании оппозиционных сил, говорится там же.
С наибольшей вероятностью, КПРФ заберет себе три округа: 10-й – там, по оценкам АПЭК, должен одержать победу руководитель фракции Николай Зубрилин, 17-й округ – там баллотируется бывший вице-спикер ивановской облдумы Вячеслав Арбузов (председатель совета директоров АО «Зарубежэнергопроект», собеседники «Ведомостей» называют его близким к депутату Государственной думы от КПРФ Вадиму Кумину, которого называли одним из спонсоров партии (участвовал в выборах мэра 2018 г.)), а также 20-й – он будет закреплен за внуком лидера партии и главой комиссии МГД по промышленной политике Леонидом Зюгановым. О том, что новый состав фракции коммунистов может сократиться с восьми мест до трех и будет представлен именно этими депутатами, «Ведомости» сообщили еще 26 июля.
Такая оценка ожидаема – именно в этих округах кандидаты от КПРФ ведут наиболее ресурсные и яркие кампании, сказал «Ведомостям» депутат Госдумы, секретарь ЦК по выборам Сергей Обухов. При этом, по его мнению, этим списком выигрышные для коммунистов округи не исчерпываются. По мнению же Зубрилина, «победные шансы» на прохождение в новый состав Мосгордумы имеют порядка восьми человек. Сильной стороной КПРФ традиционно считались ее контакты с локальными протестными группами, но сейчас, на фоне низкого уровня локальной протестной активности в Москве, КПРФ в меньшей степени может воспользоваться этим преимуществом, чем в ходе кампании 2019 г., говорится в тексте доклада АПЭК.
Лидеры рейтингов
По данным исследования Russian Field, которое проходило 16–18 августа, поддержать «Единую Россию» на предстоящих выборах в Мосгордуму готовы 36,8%, ЛДПР – 8,4%, КПРФ – 7,9%, «Новых людей» – 5,4%, «Справедливую Россию» – 2,1%.
Что касается распределения остальных оппозиционных мандатов, в докладе отмечается отсутствие однозначных лидеров. Например, среди вероятных победителей по 16-му округу называются: советник депутата Мосгордумы Александра Соловьева Елена Ямщикова («Справедливая Россия»), депутат Мосгордумы по 17-му округу от КПРФ, сейчас самовыдвиженец Виктор Максимов, а также кандидат от КПРФ Михаил Петров. Еще один округ, в котором «Единой России» не прогнозируется победа, – 15-й, там, по оценке АПЭК, может победить замначальника «Московской железной дороги», самовыдвиженец Петр Потапов. От партии власти по этому округу выдвинут оператор станков с программным управлением без образования Николай Губанов. До этого округ был закрыт коммунистом Сергеем Савостьяновым – сейчас его КПРФ не выдвинула.
«Новым людям» может достаться два мандата: шанс на прохождение есть у Александра Даванкова, который вместе с лидером партии Алексеем Нечаевым участвовал в создании Faberlic, по 44-му округу (ему оппонирует депутат Мосгордумы Елена Самышина от «Единой России» – она также обозначена как один из вероятных победителей), а также у автора Telegram-канала «Лиса рулит» Елены Лисовской по 38-му округу. При этом против нее идет самовыдвиженка Воропаева, которая стоит первой в списке потенциальных лидеров. «Единая Россия» по этому округу выдвинула воспитательницу Александру Синявину. Ранее 38-й округ был закреплен за депутатом от партии власти Александром Козловым.
«Перспективным» конкурентом КПРФ на оппозиционном фланге станут «Новые люди», которые могут рассчитывать на электорат «Яблока», которое вовсе не участвует в выборах в Москве. ЛДПР, напротив, контролирует недостаточно значительный сегмент протестного электората для того, чтобы получить высокие шансы на лидерство своих кандидатов на уровне округов. «Справедливая Россия» же, по мнению аналитиков АПЭК, столкнулась с наибольшими рисками утраты представительства в МГД.
Часть перестановок обусловлена перенарезкой округов в декабре 2023 г. Согласно докладу, неизменными останутся депутаты только в четырех округах: 1-м (там был мандат у депутата МГД Андрея Титова – он же и должен победить), 4-м (должна победить депутат МГД Мария Киселева), 40-м (одержать победу должна депутат МГД Татьяна Батышева) и 41-м (должен победить депутат МГД Евгений Герасимов). Все они единороссы.
Оценка, представленная АПЭК о количестве мандатов и потенциально проходных кандидатах, – консенсусная: политтехнологи сходятся во мнении, что «Единой России» достанется ориентировочно 38 мандатов, сказал «Ведомостям» политолог Александр Асафов. В отличие от кампании 2019 г. власть в этот раз чувствуют себя уверенно, о чем свидетельствует выдвижение кандидатов от партийного бренда (в 2019 г. единороссы официально не выдвинули ни одного кандидата, но партия поддержала 26 самовыдвиженцев), обратил внимание президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков (работает на «Новых людей»).