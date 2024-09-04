Президент Сербии Вучич опроверг информацию о передаче МиГ-29 Украине

Президент Сербии Вучич опроверг информацию о передаче МиГ-29 УкраинеСМИ сообщали, что в контракт на покупку у Франции Rafale вошла передача Киеву сербских истребителей
Президент Сербии Александр Вучич опроверг информацию о том, что страна якобы планирует передать Украине истребители МиГ-29. Слова главы государства приводит информационное агентство Glas Srpske.
«Сейчас у нас есть 14 истребителей, которые реконструированы и восстановлены. Мы кому-то отдали их? Тот, кто говорит это, не просто лжец – он ненормальный. Представьте себе, мы отдаем технику, каждую из которых я с трудом пытался получить», – сказал он, отвечая на вопрос журналистов.
До этого в ряде СМИ появилась информация о том, что Сербия передаст Украине свои истребители. 29 августа президент Франции Эммануэль Макрон и Вучич договорились о продаже 12 французских истребителей Rafale Сербии. Сумма сделки составляет 3 млрд евро.
В Кремле нейтрально отнеслись к покупке Сербией истребителей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это является выбором «сербских друзей». По его словам, каждая страна руководствуется экономическими и иными соображениями при принятии подобных решений.
Десяток МиГ-29 хотя и существенная прибавка, вряд ли как-то серьезно изменит способность Украины вести боевые действия, особенно на фоне масштабов уже переданных Киеву подобных истребителей странами Восточной Европы, полагает научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Илья Крамник. При этом Польша к маю 2023 г. уже передала ВСУ почти все такие машины – 14 единиц, Словакия в марте того же года – 13 единиц и т. д.
При этом в любом случае сербы вряд ли будут продавать или передавать за рубеж пусть и устаревшие, но боеспособные машины советского производства, модернизированные россией, до тех пор, пока не получат сопоставимое число французских машин – а произойдет это только около 2028-2029 г.
Поставки боеприпасов из Сербии Украине, о которых были сообщения и передачу которых Киеву через третьи страны подтверждал Вучич, могут быть более опасны для российских войск, чем сербские МиГ-29, добавляет военный эксперт Иван Коновалов. По поводу же поставок сербских боеприпасов, если они были, разбирательства ещё предстоят, считает Коновалов.