Президент Сербии Вучич опроверг информацию о передаче МиГ-29 Украине

«Сейчас у нас есть 14 истребителей, которые реконструированы и восстановлены. Мы кому-то отдали их? Тот, кто говорит это, не просто лжец – он ненормальный. Представьте себе, мы отдаем технику, каждую из которых я с трудом пытался получить», – сказал он, отвечая на вопрос журналистов.