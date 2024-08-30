О чем договаривался Макрон с Вучичем в Белграде

О чем договаривался Макрон с Вучичем в БелградеСербия впервые получит французские истребители, но рвать с Россией она не хочет
В пятницу, 30 августа завершился двухдневный визит президента Франции Эммануэля Макрона в столицу Сербии Белград. По итогам переговоров с сербским президентом Александром Вучичем подписаны 12 двусторонних соглашений в области экономики, социальной и гуманитарной сфер, следует из сообщения на сайте сербского лидера. Центральным из них стал первый в истории Сербии контракт на покупку 12 французских истребителей Rafale и «сопутствующих товаров и услуг».
«Ведомости» разбирались в итогах визита Макрона в Сербию.
Rafale в дополнение к МиГам
Как следует из пресс-релиза крупнейшего военно-промышленного концерна Франции Dassault Aviation, его исполнительный директор Эрик Трапье 29 августа подписал контракт с министром обороны Сербии Братиславом Гашичем.
«Благодарю сербские власти за доверие к нам, которое они показали, выбрав Rafale, и подтверждаем наши обязательства по их интеграции в сербскую армию», – цитирует Трапье пресс-служба Dassault. Модификации французских машин не раскрываются. По данным AFP, стоимость контракта составляет «до 3 млрд евро».
Сейчас сербские ВВС в основном опираются на советские истребители МиГ-29. Их в разных модификациях, по данным аналитического ежегодника Military Balance на 2023 г., на вооружении у Белграда было 14, то есть практически столько же, сколько будет закуплено Rafale. Это может говорить о возможной замене МиГ-29 на французские самолеты. Сербия стала восьмым зарубежным клиентом Dassault (среди крупных – Египет, Индия и ОАЭ).
Важно понимать, пояснил «Ведомостям» замдиректора Института экономики РАН Михаил Лобанов, что этот контракт вместе с сопутствующими услугами и поставками комплектующих долговременный и может растянуться на 10-15 лет, несмотря на то, что официально поставки самолетов пройдут в 2028-2029 гг.
«Заказ истребителей французского производства для загрузки этого военного концерна – это, конечно, основная цель визита», – считает Лобанов.
Вучич позже объяснял покупку Rafale невозможностью приобрести военные самолеты у Москвы. «Сейчас есть нападки на меня из Сербии, почему делаем это с Францией, а не с Россией, КНР и кем-то еще. А я спрашиваю: как по-вашему русские сейчас дадут нам самолеты, как эти самолеты попадут к нам?». - говорил президент Сербии.
В то же время, хотя в предыдущие годы Сербия закупала французские ПЗРК Mistral и франко-германские вертолеты H-145M, в 2024 г. страна получила из России комплекс РЭБ «Репеллент». Кроме того, КНР поставляет Белграду ЗРК FK-3.
В Кремле, в свою очередь, нейтрально отнеслись к покупке Сербией истребителей. «Это выбор наших сербских друзей. Естественно, каждая страна руководствуется экономическими и иными соображениями при принятии подобных решений», – заявил 30 августа журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По мнению научного сотрудника Института международных исследований МГИМО Анастасии Малешевич, такая реакция не должна удивлять: официальная позиция Кремля всегда звучит так, что Россия не вмешивается в отношения Сербии с ЕС, а как угрозу воспринимает только НАТО. Но здесь о вступлении в альянс или организационной интеграции с ним тут речь не идет.
«Продажа Rafale Белграду не выглядит радикальным политическим жестом: Франция известна неизбирательностью в поставках оружия. Так же бы Макрон сейчас говорил о стратегическом партнерстве с Саудовской Аравией при необходимости», – считает Малешевич.
По ее словам, у Сербии выбор потенциальных поставщиков ограничен, а Франция выглядит наиболее политически приемлемой: аналогичный выбор недавно сделали соседние Хорватия и Греция.
Атом и литий
Среди 12 подписанных документов еще одним значимым соглашением был меморандум о взаимопонимании в области мирного атома. Франция и ее госконцерн EdF, непосредственно с которым и подписан документ сербским правительством – лидеры атомной индустрии в ЕС.
»Сербии через десять лет не будет достаточно электроэнергии, если она не будет использовать атомную энергию», – сказал Вучич (цитата по его пресс-службе). При этом ранее, 24 августа, он порицал сербское руководство бывшей Югославии, решившееся построить АЭС только в Словении – действующую с 1983 г. станцию «Кршко» американо-немецкого дизайна (эксплуатация продлена до 2043 г.).
По мнению Лобанова, это «еще один шаг» к рассмотрению строительства АЭС французского дизайна в стране в будущем. Предыдущим шагом было майское соглашение во время визита Вучича во Францию о сотрудничестве с французской энергетической госкомпанией. Кроме того, соглашение с Французским агентством развития очевидно направлено на помощь сербской энергетике в соответствии с европейскими стандартами «зеленого перехода».
Один из 12 документов о партнерстве и сотрудничестве касается также «исследования и разработки критически важного и стратегического минерального сырья». «Сербия, кроме лития, ничего стратегически важного поставлять во Францию и Европу в целом в ближайшие годы не сможет, так что сотрудничество по минеральным ресурсам касается именно его», – полагает Лобанов.
Ранее сербское правительство восстановило лицензию австралийско-британской Rio Tinto на разработку крупнейшего в Европе месторождения лития (необходимое сырье для производства аккумуляторов для электромобилей) с инвестициями в $2,4 млрд. Лицензия была приостановлена под давлением экоактивистов в 2022 г. Ее возобновление вызвало в Сербии массовые протесты.
Призыв порвать с Москвой
Но кроме военно-технического и экономического сотрудничества у визита Макрона был и четкий политический подтекст. Это особенно важно, поскольку Белград надеется на членство в ЕС, о чем неоднократно, хотя и не без обиды на фактическую «заморозку» вопроса, говорил Вучич. Французский президент открыто указал на этот фактор в программной колонке в сербском издании «Политика» в день прилета в Белград. Там Макрон написал, что перед Сербией на фоне конфликта на Украине стоит вопрос выбора между Брюсселем и Москвой, а также «необходимости поддержания единого фронта против России» вместе с европейцами.
По словам Макрона, идея о том, что Сербия должна балансировать между силами и что она будет восприниматься как пешка, которой пожертвуют – «всего лишь иллюзия» «Только под эгидой ЕС – союза суверенных государств, разделяющих одно и то же видение своего будущего, Сербия сможет остаться Сербией», – написал французский президент. Макрон также посетовал, что евроинтеграция привлекает сербов, несмотря на географическую близость, «не так сильно, как хотелось бы».
О Косово и остающихся там сербах в своей колонке Макрон упомянул лишь, что меньшинство имеет право жить там, сохраняя свою культуру, но соблюдая закон. При этом Франция признала Косово буквально на следующий день после провозглашения им независимости в 2008 г.
Экономически Сербия сильно привязана к ЕС: по данным Евростата, товарооборот с сообществом у Белграда самый большой и в 2023 г. составил 39,07 млрд евро – больше половины всей внешней торговли страны. Франция занимает в начале второго десятка как торговый партнер Сербии среди отдельных стран сообщества и не является ключевым инвестором в страну, в отличие от Германии или Китая, замечает Лобанов. Хотя вложения Парижа в сербскую промышленность нельзя назвать и незначительными – это около 850 млн евро, а в целом – 1,2 млрд евро в сербскую экономику, уточняет он.
В то же время на совместной пресс-конференции вечером четверга Вучич в ответ заявил, что, несмотря на желание Макрона, Белград не ввел санкции против России. «Мы этого не сделали, и нам не стыдно за свои решения», – заявил президент Сербии. «И я не хочу перед вами оправдываться за это. Я объясняю свои политические шаги своему народу», – подчеркнул Вучич.
Как отмечает Малешевич, визит Макрона в Сербию был давно запланирован, и сейчас нет оснований говорить об оживлении процесса евроинтеграции Белграда в обмен на отказ от политики нейтралитета по отношению к конфликту на Украине. «Причем сейчас эти призывы сопровождались достаточно строгими оценками Сербии во французской прессе как авторитарной страны», – отметила она.