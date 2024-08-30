О чем договаривался Макрон с Вучичем в Белграде

Но кроме военно-технического и экономического сотрудничества у визита Макрона был и четкий политический подтекст. Это особенно важно, поскольку Белград надеется на членство в ЕС, о чем неоднократно, хотя и не без обиды на фактическую «заморозку» вопроса, говорил Вучич. Французский президент открыто указал на этот фактор в программной колонке в сербском издании «Политика» в день прилета в Белград. Там Макрон написал, что перед Сербией на фоне конфликта на Украине стоит вопрос выбора между Брюсселем и Москвой, а также «необходимости поддержания единого фронта против России» вместе с европейцами.