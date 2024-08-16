Число открытых россиянами в Сербии компаний в 2024 году превысило 2000

На июнь 2024 г. в Сербии действовало 2128 компаний, владельцами которых являются юридические или физические лица из России. Об этом в интервью «Ведомостям» сообщил отвечающий за внешнеэкономические связи сербский министр без портфеля, сопредседатель российско-сербского межправкомитета по сотрудничеству Ненад Попович.