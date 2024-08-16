Число открытых россиянами в Сербии компаний в 2024 году превысило 2000

Число открытых россиянами в Сербии компаний в 2024 году превысило 2000Всего в стране развивают бизнес 7290 предпринимателей с гражданством России
На июнь 2024 г. в Сербии действовало 2128 компаний, владельцами которых являются юридические или физические лица из России. Об этом в интервью «Ведомостям» сообщил отвечающий за внешнеэкономические связи сербский министр без портфеля, сопредседатель российско-сербского межправкомитета по сотрудничеству Ненад Попович.
«Ввиду обстоятельств, возникших с началом боевых действий на территории Украины, многие российские компании с начала 2022 г. открыли свои филиалы в Сербии. Некоторые – довольно крупные и всемирно известные, как «Яндекс». Российские граждане также создали в нашей стране новые компании», – объяснил Попович.
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