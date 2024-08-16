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Число открытых россиянами в Сербии компаний в 2024 году превысило 2000

Всего в стране развивают бизнес 7290 предпринимателей с гражданством России
Илья Лакстыгал
В сербской юрисдикции работают и развивают свой бизнес 7290 предпринимателей/ Sebastian Gollnow / dpa / тасс

На июнь 2024 г. в Сербии действовало 2128 компаний, владельцами которых являются юридические или физические лица из России. Об этом в интервью «Ведомостям» сообщил отвечающий за внешнеэкономические связи сербский министр без портфеля, сопредседатель российско-сербского межправкомитета по сотрудничеству Ненад Попович.

«Ввиду обстоятельств, возникших с началом боевых действий на территории Украины, многие российские компании с начала 2022 г. открыли свои филиалы в Сербии. Некоторые – довольно крупные и всемирно известные, как «Яндекс». Российские граждане также создали в нашей стране новые компании», – объяснил Попович.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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