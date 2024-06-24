Президент Сербии признал поставки сербских снарядов на Украину через третьи страны

Президент Сербии признал поставки сербских снарядов на Украину через третьи страныКиев мог получить боеприпасов на сумму до 800 млн евро
Сербия с начала спецоперации России на Украине в 2022 г. экспортировала в страны Запада вооружений и боеприпасов на сумму 800 млн евро, а те, в свою очередь, передали их в распоряжение украинской армии, сообщила 23 июня Financial Times (FT). Информацию о возможном реэкспорте сербского оружия на Украину подтвердил в интервью изданию президент Сербии Александр Вучич.
В разговоре с FT Вучич подтвердил, что вышеназванная сумма соответствует «приблизительным показателям» сербского экспорта вооружений «за два или три года». Он также добавил, что продажа боеприпасов – «возможность для бизнеса» и является «частью экономического возрождения Сербии». При этом сербский президент подчеркнул, что Белград «не будет принимать чью-либо сторону» в украинском конфликте.
«Да, мы экспортируем наши боеприпасы. Мы не можем экспортировать их на Украину или в Россию <...> но у нас было много контрактов с американцами, испанцами, чехами и др. Что они в конечном итоге с этим сделают – это их дело, – отметил Вучич. – Мне нужно позаботиться о своих людях, вот и все. У нас есть друзья и в Киеве, и в Москве. Это наши братья-славяне».
Сербский президент добавил, что у сербского ВПК есть прекрасные возможности для наращивания экспорта своей продукции, поскольку выпускаемые ими вооружения «дешевле, чем на Западе».
Аналогичную точку зрения в разговоре с FT также высказал министр финансов республики Синиша Мали. По его словам, оборонная промышленность, в которой работает порядка 20 000 человек (с населением Сербии в 7,6 млн), может быстро расшириться: «Я рассматриваю это как бизнес. Думаю, мы все еще намного отстаем от возможностей более развитых стран, но сейчас самое время».
Это не первая информация о вероятных поставках сербских вооружений на Украину. В феврале 2023 г. в сербском сегменте соцсети Х (бывший Twitter) опубликовали документы, из которых следовало, что компания Krusik через Стамбул и Братиславу направила Киеву около 3500 единиц 122-миллиметровых реактивных снарядов марки М-21 «Град» с дальностью 20 км. Позже минобороны Сербии и компания опровергли это сообщение, а Москва направила в Белград запрос, чтобы прояснить эту ситуацию.
В апреле того же года Reuters со ссылкой на документы Пентагона написало, что Сербия якобы взяла на себя обязательство поставлять оружие на Украину или «уже сделала это». Но сербский министр обороны Милош Вучевич заявил, что Белград продает оружие в третьи страны, которые далеки от украинского конфликта. В том же месяце Вучич в заявлении для местной прессы подчеркнул, что его страна не отправит ни одной пули ни на Украину, ни в Россию.
По словам источника, близкого к Вооруженным силам России, минометные мины калибра 120 мм и артиллерийские снаряды калибров 122 и 152 мм с маркировкой местных заводов захватывались российскими военными на Украине.
Сербия не входит ни в НАТО, ни в Евросоюз и по сей день отказывается присоединяться к антироссийским санкциям, несмотря на давление со стороны западных государств. Кроме того, Сербия, в отличие от большинства европейских государств, не закрывала свое воздушное пространство для российских самолетов и сохранила прямые рейсы Москва – Белград.
Со своей стороны Россия продает сербским потребителям газ примерно по $300 за 1000 куб. м при средней цене на европейском рынке выше $400. Москва также традиционно блокирует антисербские резолюции по Косову в Совбезе ООН. При этом сербская сторона поддерживала антироссийские резолюции по Украине на голосовании в Генассамблее ООН, а на прошлой неделе одобрила антироссийскую резолюцию на «мирной конференции» в Швейцарии.
Публикация FT направлена на разрушение российско-сербских отношений и не имеет ничего общего с действительностью, считает профессор Екатерина Энтина. По ее словам, публикации о якобы поставках сербских вооружений на Украину циркулируют в прессе не первый год, а сербские власти неоднократно опровергали эту информацию. «За два года Белград не менял своей политики по отношению к Москве. Против дистанцирования страны от России выступает также сербское общество: по данным соцопросов, порядка 84% респондентов не поддерживают антироссийские санкции, еще около 70% считают, что в украинском кризисе виновато НАТО», – отметил эксперт.
Сербия не может контролировать черный рынок оружия, часть ее боеприпасов могут попасть на Украину через соседние балканские государства, допускает научный сотрудник Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова. Несмотря на поддержку Сербией территориальной целостности Украины, Белград в рамках своих возможностей до сих пор оказывает политическую поддержку Москве при сохранении стратегического курса на интеграцию страны в ЕС, говорит эксперт: «Относительная пророссийская направленность в сербской политике заметна и по количеству пророссийских министров и депутатов в парламенте. Большинство из них призывают к многовекторной политике, нет никаких оснований думать, что Вучич изменит этот подход».