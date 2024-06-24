Президент Сербии признал поставки сербских снарядов на Украину через третьи страны

«Да, мы экспортируем наши боеприпасы. Мы не можем экспортировать их на Украину или в Россию <...> но у нас было много контрактов с американцами, испанцами, чехами и др. Что они в конечном итоге с этим сделают – это их дело, – отметил Вучич. – Мне нужно позаботиться о своих людях, вот и все. У нас есть друзья и в Киеве, и в Москве. Это наши братья-славяне».