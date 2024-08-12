Почему в Сербии протестуют против добычи лития корпорацией Rio Tinto

Почему в Сербии протестуют против добычи лития корпорацией Rio TintoСербские власти предупредили об угрозе цветной революции
Акции протестов, которые прошли 10 августа в сербской столице Белграде против добычи в стране лития, были организованы по сценарию цветных революций, заявил на следующий день вице-премьер Сербии, министр внутренних дел Ивица Дачич. «Митинг в Теразие (район в центре Белграда. – «Ведомости») был мирным, но после собрания организаторы действовали вопреки всему, что они написали в отчете о публичном собрании, нарушая общественный порядок и спокойствие и блокируя движение, тем самым ставя под угрозу безопасность граждан», – говорится в заявлении главы МВД, опубликованном на сайте ведомства. Всего, по его оценкам, в демонстрациях приняло участие до 27 000 человек. При этом, по данным НПО Archive of Public Gatherings, которые приводит Bloomberg, в протестах могли участвовать до 40 000 человек.
О готовящихся в республике массовых беспорядках с целью государственного переворота говорил 9 августа также сербский президент Александр Вучич. Эту информацию Белград, по его словам, получил по официальным каналам России. Вучич добавил, что подобные попытки тщетны, поскольку Сербия «неустанно движется вперед и ничто ее не остановит», приводит его слова издание Blic. Ранее о попытках «определенных злонамеренных сил расшатать внутриполитическую ситуацию» в Сербии заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
Участники протестов заблокировали 10 августа две железнодорожные станции – Прокоп и Новый Белград, а также международную трассу Будапешт – Салоники в сербской столице. По словам организаторов протестов, демонстранты будут блокировать станции до тех пор, пока не будут выполнены все их требования, также они предупредили, что количество закрытых станций может возрасти по всей стране. Правда, утром 11 августа полиции удалось деблокировать вокзалы в центре города, а некоторые участники были арестованы. Дачич пообещал, что те, кто нарушил общественный порядок, будут наказаны по всей строгости закона.
В Сербии с конца июля периодически проходят митинги против решения правительства о восстановлении лицензии австралийско-британского концерна Rio Tinto Group на разработку крупнейшего в Европе месторождения лития (необходимое сырье для производства аккумуляторов для электромобилей) стоимостью $2,4 млрд, приостановленной под давлением экоактивистов в 2022 г. По мнению активистов, экологические издержки от добычи лития превысят потенциальные экономические выгоды от реализации проекта.
При этом, по данным министерства финансов, добыча сырья вместе с местным производством аккумуляторов может ежегодно давать сербской экономике до 12 млрд евро. Как пишет Reuters, в случае реализации проекта сербский литий мог бы покрыть до 90% текущих потребностей Европы в сырье и сделать Rio Tinto одним из ведущих мировых производителей лития.
В середине июля Вучич и власти Евросоюза (ЕС) подписали меморандум о взаимопонимании, затрагивающий стратегическое партнерство в области сырьевых ресурсов, в том числе лития, хотя ранее переговоры об этом велись с компаниями из КНР.
Сербские активисты протестуют против неоколониальных практик эксплуатации природных ресурсов в периферийных странах, говорит научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Анастасия Малешевич. По ее мнению, экологические риски от добычи лития компанией Rio Tinto очень высокие, а политический лоббизм этого проекта со стороны Запада очевиден: «Его реализацию буквально увязывают с переговорами о членстве Белграда в ЕС».
В текущей ситуации, отмечает Малешевич, президент Вучич оказался в положении, когда он практически не может отказать западным партнерам напрямую, но он вполне мог бы грамотно использовать народное недовольство для снижения внешнего политического давления.