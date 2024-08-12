Почему в Сербии протестуют против добычи лития корпорацией Rio Tinto

Акции протестов, которые прошли 10 августа в сербской столице Белграде против добычи в стране лития, были организованы по сценарию цветных революций, заявил на следующий день вице-премьер Сербии, министр внутренних дел Ивица Дачич. «Митинг в Теразие (район в центре Белграда. – «Ведомости») был мирным, но после собрания организаторы действовали вопреки всему, что они написали в отчете о публичном собрании, нарушая общественный порядок и спокойствие и блокируя движение, тем самым ставя под угрозу безопасность граждан», – говорится в заявлении главы МВД, опубликованном на сайте ведомства. Всего, по его оценкам, в демонстрациях приняло участие до 27 000 человек. При этом, по данным НПО Archive of Public Gatherings, которые приводит Bloomberg, в протестах могли участвовать до 40 000 человек.