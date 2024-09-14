Григорий Гуров возглавил Росмолодежь

Григорий Гуров возглавил РосмолодежьКак ранее сообщали «Ведомости», танкист Артур Орлов стал руководителем «Движения первых»
Руководителем Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) стал Григорий Гуров, нынешний глава «Движения первых». О том что премьер-министр Михаил Мишустин принял такое решение, сообщается в Telegram-канале правительства России.
Также на портале официального опубликования правовых актов размещены два указа президента России Владимира Путина – о снятии Гурова с должности и назначении вместо него лидером движения участника спецоперации на Украине и Героя России Артура Орлова. Эти кадровые решения произошли после ухода Ксении Разуваевой с поста главы Росмолодежи в августе.
Григорий Гуров родился в Ставрополе, ему 38 лет. В 2006 г. окончил Северо-Кавказский гуманитарно-технический институт по специальности «экономист», позже получил степень кандидата экономических наук и образование юриста в Дипломатической академии МИД России. Выпускник Высшей школы государственного управления. Гуров имеет более 15 лет трудового стажа, начал карьеру с работы в молодежных центрах. Занимал посты в думе Ставропольского края и полпредстве Северо-Кавказского федерального округа. С 2017 г. занимал руководящие должности в Росмолодежи, реализовал проекты «Больше, чем путешествие» и «Твой ход», развивал молодежный туризм и патриотическое воспитание. Его назначение будет означать преемственность в новой команде. В 2022 г. возглавил Российское движение детей и молодежи «Движение первых».
О возможных назначениях «Ведомости» сообщали 12 сентября со ссылкой на трех собеседников, близких к администрации президента (АП). Тогда один из них назвал назначение Гурова логичным шагом, учитывая его опыт. Другой источник выразил мнение, что в формировании молодежной политики должны участвовать люди, связанные «с ключевыми трендами нынешнего времени», в том числе со спецоперацией. Этим, вероятно, и объясняется возможное назначение на место Гурова в «Движении первых» ветерана спецоперации Орлова.
Артур Орлов родился в поселке Кизнер в Удмуртии. В 2010 г. окончил Казанское высшее военное командное училище, в 2023 г. получил магистерскую степень по управлению воинскими частями в Военной академии ВС РФ. Служит с 2006 г., прошел путь от командира танкового взвода до преподавателя и руководителя научного отдела. Участвовал в боевых действиях в Сирии и специальной военной операции, за что награжден Орденом Мужества и медалью «Золотая звезда». Участвует в программе «Время героев», направленной на подготовку кадров для госслужбы. В 2022 г. получил звание Героя России.
Организация «Движение первых» появилась по инициативе президента и уже играет ключевую роль в молодежной политике страны. В формирование молодежной политики, по мнению источников, должны быть вовлечены люди, тесно связанные с актуальными процессами, включая спецоперацию, что и объясняет назначение Орлова.