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Григорий Гуров возглавил Росмолодежь

Как ранее сообщали «Ведомости», танкист Артур Орлов стал руководителем «Движения первых»
Анна Нараева
Андрей Гордеев / Ведомости

Руководителем Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) стал Григорий Гуров, нынешний глава «Движения первых». О том что премьер-министр Михаил Мишустин принял такое решение, сообщается в Telegram-канале правительства России.

Также на портале официального опубликования правовых актов размещены два указа президента России Владимира Путина – о снятии Гурова с должности и назначении вместо него лидером движения участника спецоперации на Украине и Героя России Артура Орлова. Эти кадровые решения произошли после ухода Ксении Разуваевой с поста главы Росмолодежи в августе.

Григорий Гуров родился в Ставрополе, ему 38 лет. В 2006 г. окончил Северо-Кавказский гуманитарно-технический институт по специальности «экономист», позже получил степень кандидата экономических наук и образование юриста в Дипломатической академии МИД России. Выпускник Высшей школы государственного управления. Гуров имеет более 15 лет трудового стажа, начал карьеру с работы в молодежных центрах. Занимал посты в думе Ставропольского края и полпредстве Северо-Кавказского федерального округа. С 2017 г. занимал руководящие должности в Росмолодежи, реализовал проекты «Больше, чем путешествие» и «Твой ход», развивал молодежный туризм и патриотическое воспитание. Его назначение будет означать преемственность в новой команде. В 2022 г. возглавил Российское движение детей и молодежи «Движение первых».

О возможных назначениях «Ведомости» сообщали 12 сентября со ссылкой на трех собеседников, близких к администрации президента (АП). Тогда один из них назвал назначение Гурова логичным шагом, учитывая его опыт. Другой источник выразил мнение, что в формировании молодежной политики должны участвовать люди, связанные «с ключевыми трендами нынешнего времени», в том числе со спецоперацией. Этим, вероятно, и объясняется возможное назначение на место Гурова в «Движении первых» ветерана спецоперации Орлова.

Артур Орлов родился в поселке Кизнер в Удмуртии. В 2010 г. окончил Казанское высшее военное командное училище, в 2023 г. получил магистерскую степень по управлению воинскими частями в Военной академии ВС РФ. Служит с 2006 г., прошел путь от командира танкового взвода до преподавателя и руководителя научного отдела. Участвовал в боевых действиях в Сирии и специальной военной операции, за что награжден Орденом Мужества и медалью «Золотая звезда». Участвует в программе «Время героев», направленной на подготовку кадров для госслужбы. В 2022 г. получил звание Героя России.

Организация «Движение первых» появилась по инициативе президента и уже играет ключевую роль в молодежной политике страны. В формирование молодежной политики, по мнению источников, должны быть вовлечены люди, тесно связанные с актуальными процессами, включая спецоперацию, что и объясняет назначение Орлова.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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