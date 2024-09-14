Григорий Гуров возглавил Росмолодежь

Григорий Гуров родился в Ставрополе, ему 38 лет. В 2006 г. окончил Северо-Кавказский гуманитарно-технический институт по специальности «экономист», позже получил степень кандидата экономических наук и образование юриста в Дипломатической академии МИД России. Выпускник Высшей школы государственного управления. Гуров имеет более 15 лет трудового стажа, начал карьеру с работы в молодежных центрах. Занимал посты в думе Ставропольского края и полпредстве Северо-Кавказского федерального округа. С 2017 г. занимал руководящие должности в Росмолодежи, реализовал проекты «Больше, чем путешествие» и «Твой ход», развивал молодежный туризм и патриотическое воспитание. Его назначение будет означать преемственность в новой команде. В 2022 г. возглавил Российское движение детей и молодежи «Движение первых».