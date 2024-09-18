Путин принял участие в пленарном заседании Евразийского женского форума

Путин принял участие в пленарном заседании Евразийского женского форумаПо словам президента, благодаря авторитету форума «голос женщин слышат»
Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании четвертого Евразийского женского форума, сообщает Кремль. В этом году он проходит в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. Главная тема встречи – «Женщины за укрепление доверия и глобальное сотрудничество».
Глава государства заявил, что форум – одна из наиболее авторитетных международных площадок, демонстрирующих потенциал и возможности современных женщин, а также их колоссальную созидательную роль практически во всех сферах жизни. Он напомнил, что на предыдущих форумах был дан старт многим конкретным инициативам, в том числе укреплению взаимодействия в рамках БРИКС, АТЭС и «женской двадцатки». Путин сообщил, что перед выступлением он обсуждал эти вопросы с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.
В этом году в форуме принимают участие женщины-лидеры из 126 стран, подчеркнул глава государства. Он добавил, что к обсуждению чувствительных тем также присоединяется многомиллионная аудитория в онлайн-режиме. Отдельно Путин остановился на делегациях из всех регионов РФ. «В российских женщинах раскрывается душа России, ее красота, притягательность, теплота, милосердие, душевная щедрость», – сказал он.
По словам президента России, форум дает возможность показать, что Россия – открытая и гостеприимная страна, в которой ценятся диалог, доверие и дружба и с уважением относятся к многообразию и самобытности государств и народов. Путин отметил, что авторитет форума неуклонно растет, а голос женщин слышат – с ним считаются правительства разных стран и крупнейшие международные организации. Такие форумы важны для построения многополярного, справедливого и свободного мира, а также для того, чтобы выработать принципы равной неделимой безопасности, заявил президент.
«Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех женщин России за труд на благо общества, за потрясающую энергию созидания! Уверен, что руководители государств, представленных на форуме, разделяют мои чувства и могут сказать слова благодарности женщинам своих государств. Поскольку жизнь убедительно доказывает: только с участием женщин возможно достижение прогресса, благополучия и гармонии. Без чего не может быть настоящего благополучного мира», – заключил Путин, отметив, что женщины в России трудятся практически во всех сферах.
Президент выделил предпринимательский сектор: только за прошлый год число женщин в этой сфере выросло почти на треть. Он сообщил, что сейчас в стране 6 млн женщин ведут свой бизнес. Глава государства также обратил внимание на тех женщин, которые работают над реализацией проектов, имеющих определяющее значение для повышения качества жизни, поддержки семьи и защиты интересов. Путин пожелал участникам и гостям форума плодотворной работы и выразил уверенность, что он даст старт новым идеям и проектам.
Евразийский женский форум – крупнейшая международная площадка, объединяющая женщин-лидеров со всех континентов планеты. В этом году на его мероприятиях, организованных Советом Федерации и Межпарламентской ассамблеей государств – участников СНГ, присутствуют более 1500 человек.