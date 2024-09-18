Путин принял участие в пленарном заседании Евразийского женского форума

По словам президента России, форум дает возможность показать, что Россия – открытая и гостеприимная страна, в которой ценятся диалог, доверие и дружба и с уважением относятся к многообразию и самобытности государств и народов. Путин отметил, что авторитет форума неуклонно растет, а голос женщин слышат – с ним считаются правительства разных стран и крупнейшие международные организации. Такие форумы важны для построения многополярного, справедливого и свободного мира, а также для того, чтобы выработать принципы равной неделимой безопасности, заявил президент.