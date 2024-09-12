Путин: о желании подключиться к работе БРИКС заявили 34 страны

«На сегодня о желании в той или иной форме подключиться к деятельности нашего объединения заявило уже свыше трех десятков стран, точнее, 34 государства. Поэтому было развернуто активное обсуждение со всеми участниками БРИКС модальности новой категории государств-партнеров, которые предстоит утвердить в Казани. Также имеется в виду рассмотреть круг возможных кандидатов на получение такого статуса», – сказал Путин.