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Путин: о желании подключиться к работе БРИКС заявили 34 страны

Ведомости

К работе БРИКС в той или иной форме желают подключиться 34 государства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями государств БРИКС, курирующими вопросы безопасности, в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Видеозапись с фрагментом выступления российского лидера опубликована в Telegram-канале Кремля.

Глава государства отметил, что Россия не могла оставить без внимания растущий интерес к БРИКС со стороны многих государств.

«На сегодня о желании в той или иной форме подключиться к деятельности нашего объединения заявило уже свыше трех десятков стран, точнее, 34 государства. Поэтому было развернуто активное обсуждение со всеми участниками БРИКС модальности новой категории государств-партнеров, которые предстоит утвердить в Казани. Также имеется в виду рассмотреть круг возможных кандидатов на получение такого статуса», – сказал Путин.

Президент назвал программу российского председательства в БРИКС «весьма содержательной и разнообразной». По его словам, она на включает в себя свыше 200 мероприятий, нацеленных на продвижение партнерства по всем ключевым направлениям: политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные связи.

11 сентября в Санкт-Петербурге началась основная часть мероприятий саммита представителей стран БРИКС и их партнеров, курирующих вопросы безопасности. В Россию прибыли представители из 21 страны, включая Сербию, Турцию и Вьетнам. В качестве модератора встречи выступил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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