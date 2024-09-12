Путин: о желании подключиться к работе БРИКС заявили 34 страны
К работе БРИКС в той или иной форме желают подключиться 34 государства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями государств БРИКС, курирующими вопросы безопасности, в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Видеозапись с фрагментом выступления российского лидера опубликована в Telegram-канале Кремля.
Глава государства отметил, что Россия не могла оставить без внимания растущий интерес к БРИКС со стороны многих государств.
«На сегодня о желании в той или иной форме подключиться к деятельности нашего объединения заявило уже свыше трех десятков стран, точнее, 34 государства. Поэтому было развернуто активное обсуждение со всеми участниками БРИКС модальности новой категории государств-партнеров, которые предстоит утвердить в Казани. Также имеется в виду рассмотреть круг возможных кандидатов на получение такого статуса», – сказал Путин.
Президент назвал программу российского председательства в БРИКС «весьма содержательной и разнообразной». По его словам, она на включает в себя свыше 200 мероприятий, нацеленных на продвижение партнерства по всем ключевым направлениям: политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные связи.
11 сентября в Санкт-Петербурге началась основная часть мероприятий саммита представителей стран БРИКС и их партнеров, курирующих вопросы безопасности. В Россию прибыли представители из 21 страны, включая Сербию, Турцию и Вьетнам. В качестве модератора встречи выступил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.