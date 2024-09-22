Почему новое правительство Франции не дает гарантий окончания кризиса

NFP может вынести вопрос о доверии только появившемуся правительству уже 1 октября, пишут французские СМИ, но 190 голосов этой коалиции не хватит. При этом, несмотря на звучащие в мейнстримной прессе характеристики, говорить о поддержке правительства Барнье со стороны французских правых тоже не приходится. Формальный лидер крайне правого «Национального объединения» Жордан Барделла заявил, что у кабинета Барнье «нет будущего», а макронисты воспользовались «черным ходом» в политике, чтобы получить власть после поражения на выборах в Европарламент и национальное собрание. Но пока в «Национальном объединении» заявили, что намерены «внимательно следить» за действиями кабинета Барнье и «оставляют за собой возможность» проголосовать за вотум недоверия при несогласии с его курсом.