Почему новое правительство Франции не дает гарантий окончания кризиса

Почему новое правительство Франции не дает гарантий окончания кризисаВ СМИ называют его состав самым правым за последние 10 лет
Премьер-министр Франции Мишель Барнье 21 сентября представил новый состав правительства. Согласно оценке издания Politico, оно получилось «самым правым» за более чем 10 лет. При этом новое правительство стало плодом напряженных консультаций, как и назначение самого Барнье 5 сентября. Как передает телеканал BFMTV, министерские портфели были распределены между сторонниками действующего президента Эммануэля Макрона, который согласился с новым составом, и правоцентристскими «Республиканцами» (эту партию представляет и Барнье).
В новом правительстве должность министра вооруженных сил сохранил за собой Себастьян Лекорню, представитель президентской партии «Возрождение». Другой член партии Макрона, экс-председатель комитета по экономическим делам национального собрания (нижней палаты французского парламента) Антуан Арман стал министром экономики, финансов и промышленности. Два политика из партии «Демократическое движение» (MoDem) – ключевого союзника «Возрождения» – Жан-Ноэль Барро и Женевьева Дарриуссек получили портфели министров иностранных дел и здравоохранения соответственно. Кроме того, бывшая советница Макрона Астрид Паносян-Буве заняла пост министра труда.
Министром образования Франции стал представитель «Республиканцев» Патрик Хетцель. А руководитель их фракции во французском сенате, Брюно Ретайо, получил важнейших портфель министра внутренних дел. Ретайо имеет репутацию весьма консервативного политика относительно вопроса иммиграции – в частности, ранее он предлагал ввести квоты для иностранцев и выступал за жесткую борьбу с радикальным исламизмом. Депутат-республиканец и вице-президент национального собрания Анни Женевар получила пост министра сельского хозяйства. Как пишет RFI, в новое правительство вошел лишь один политик, представляющий левое крыло, – бывший социалист Дидье Миго, который стал министром юстиции. При этом с 2010 г. он де-факто не участвовал именно в политической жизни, занимая руководящие посты в Счетной палате и общественных организациях.
Кто в парламенте
Внеочередные парламентские выборы во Франции прошли в два тура – 30 июня и 7 июля. Они были назначены Макроном после того, как его партия «Возрождение» крупно проиграла крайне правому «Национальному объединению» на выборах в Европарламент – партии получили 15% и 32% голосов соответственно. В первом туре национальных выборов победило «Национальное объединение», набрав 33%, следом расположился блок левых сил «Новый народный фронт» (Nouveau Front Populaire, NFP) с 27,99%, на третьем – пропрезидентская коалиция «Вместе» (Ensemble) с 22%. Во втором туре победу одержали левые из NFP, набрав 180 мест из 577. Эта победа стала возможной благодаря договоренности между макронистами и левыми, которые вместе стали противодействовать «Национальному объединению». Так, центристы договорились снять более 200 кандидатов, чтобы исключить раскол голосов между ними и левыми.
Правительство Франции подотчетно нижней палате парламента, которая может квалифицированным большинством выразить ему вотум недоверия. И на возможность такого сценария уже намекнули в левом «Новом народном фронте» (NFP), который стал первым на парламентских выборах, набрав 180 мест в национальном собрании (при этом большинства там не оказалось ни у одной из сил). Лидер входящей в NFP партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон назвал новое правительство «актерским составом фильма-катастрофы Макрона» и призвал как можно быстрее избавиться от него. Представитель Социалистической партии Филипп Брун считает, что во Франции сложилось «правительство ультраменьшинства – тех, кто проиграл выборы».
NFP может вынести вопрос о доверии только появившемуся правительству уже 1 октября, пишут французские СМИ, но 190 голосов этой коалиции не хватит. При этом, несмотря на звучащие в мейнстримной прессе характеристики, говорить о поддержке правительства Барнье со стороны французских правых тоже не приходится. Формальный лидер крайне правого «Национального объединения» Жордан Барделла заявил, что у кабинета Барнье «нет будущего», а макронисты воспользовались «черным ходом» в политике, чтобы получить власть после поражения на выборах в Европарламент и национальное собрание. Но пока в «Национальном объединении» заявили, что намерены «внимательно следить» за действиями кабинета Барнье и «оставляют за собой возможность» проголосовать за вотум недоверия при несогласии с его курсом.
Одновременно стало известно, что рейтинг Макрона опустился до 25% впервые со времен протестов «желтых жилетов» в 2018 г. Как сообщила 22 сентября газета Le Journal du Dimanche со ссылкой на данные опроса Ifop, его деятельность не одобряют 75% респондентов.
Основными вехами в деятельности нового правоцентристского правительства станут вопросы бюджета и возможной отмены пенсионной реформы, говорит директор франко-российского аналитического центра «Обсерво» Арно Дюбьен. И левые, и «Национальное объединение» в октябре внесут законопроекты об отмене пенсионной реформы, и если они решат объединить усилия, то это будет означать крупное поражение для правительства Барнье, говорит эксперт. Принятие бюджета, который, скорее всего, будет с огромным дефицитом, также станет тяжелым вопросом для нового премьера.
При этом у правительства Барнье есть и ряд преимуществ, – например, сам премьер-министр представляет собой прежний, «домакроновский» политический класс, что импонирует французам, говорит Дюбьен. Кроме того, сейчас здравых альтернатив Барнье не видно: если даже ему не удастся удержать правительство, то это не удастся никому. Основную опасность, считает Дюбьен, для нового правительства представляют не левые, а «Национальное объединение». Пока его члены заявили, что ждут программной речи Барнье, но если затем правые решат занять более враждебную позицию относительно новосозданного правительства, то Барнье и его министров ждут значительные трудности, резюмирует эксперт.
Правительство Барнье – это правительство «переходного» периода, которое будет функционировать примерно год до того момента, когда можно будет провести новые выборы, считает доцент кафедры европейских исследований СПбГУ Татьяна Романова. По ее мнению, правительство Барнье будет выполнять текущие административные функции и каких-то прорывов от него ожидать не стоит. Нельзя говорить об однозначной угрозе для правительства справа или слева – все будет зависеть от того, какие в парламенте будут расклады по различным проблемам. При этом Барнье – достаточно умелый политик, что играет на руку текущему кабинету, подытоживает Романова.