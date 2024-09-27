Губернатор Вологодской области убрал своего предшественника из Совета Федерации

Филимонов продолжает переформатировать региональную элиту под себя лично, под своих людей, под тех, кого считает близкими и лояльными, говорит политолог Александр Кынев. «С момента назначения он провел крайне радикальное обновление региональных и местных элит в регионе. Это нестандартный случай. Обычно главы регионов как минимум на переходный период сохраняют прежнюю администрацию. Филимонов сразу начал резко избавляться от местных и региональных чиновников. Когда команду Кувшинникова изничтожили, оказалось, что и с ним можно не церемониться», – сказал он. Кынев признался, что не помнит других примеров «такого пренебрежительного отношения к прежней элите».