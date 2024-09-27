Губернатор Вологодской области убрал своего предшественника из Совета Федерации

Губернатор Вологодской области убрал своего предшественника из Совета ФедерацииОлег Кувшинников покинул пост сенатора спустя менее чем год после назначения
Как и предполагали «Ведомости», бывший губернатор Вологодской области Олег Кувшинников покинул Совет Федерации (СФ) спустя менее чем год после назначения. Действующий глава региона Георгий Филимонов, вступивший 26 сентября в должность после победы на выборах 8 сентября, назначил сенатором бывшего заместителя губернатора и начальника областного департамента внутренней политики Евгения Богомазова. Последнего не было в тройке кандидатов в сенаторы, которую Филимонов в соответствии с законом представил в избирательную комиссию Вологодской области во время своей предвыборной кампании.
Трио кандидатов Филимонова в СФ выглядело следующим образом: Олег Кувшинников, бывший спикер заксобрания Вологодской области (2016–2021) Андрей Луценко и экс-замгубернатора (2012) Евгений Артемов. Кувшинников, досрочно покинувший пост губернатора 31 октября 2023 г., считался фаворитом. Ради того, чтобы он стал сенатором в прошлом году, свой пост досрочно покинула Ольга Данилова, чей срок пребывания в СФ (44 дня) стал самым коротким в истории верхней палаты парламента, писали «Ведомости» 8 ноября 2023 г. Полномочиями сенатора Филимонов наделил Кувшинникова 9 ноября 2023 г. Последний занимал пост губернатора Вологодской области с 2011 г.
Назначение сенатора не из губернаторской тройки возможно, но для этого необходимо, чтобы кандидаты, сведения о которых были представлены в избирком, написали отказ от наделения полномочиями, говорит электоральный юрист Гарегин Митин. «Или наличие определенных законом обстоятельств, но скорее всего не в этом случае. Механизм предусмотрен ч. 5 ст. 12 федерального закона “О порядке формирования СФ”», – сказал он «Ведомостям». Накануне собеседник в СФ говорил «Ведомостям», что вокруг кресла сенатора от правительства Вологодской области идут непростые переговоры.
Филимонов продолжает переформатировать региональную элиту под себя лично, под своих людей, под тех, кого считает близкими и лояльными, говорит политолог Александр Кынев. «С момента назначения он провел крайне радикальное обновление региональных и местных элит в регионе. Это нестандартный случай. Обычно главы регионов как минимум на переходный период сохраняют прежнюю администрацию. Филимонов сразу начал резко избавляться от местных и региональных чиновников. Когда команду Кувшинникова изничтожили, оказалось, что и с ним можно не церемониться», – сказал он. Кынев признался, что не помнит других примеров «такого пренебрежительного отношения к прежней элите».
Филимонов старается показать максимальную мощь власти губернатора, говорит политолог Виталий Иванов. «При таком подходе немыслимо, чтобы на любых позициях, входящих в губернаторскую номенклатуру, находились люди, не обязанные Филимонову, не им отобранные, некомфортные для него. Кувшинников был обречен и не спасся», – сказал эксперт.