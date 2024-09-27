Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Губернатор Вологодской области убрал своего предшественника из Совета Федерации

Олег Кувшинников покинул пост сенатора спустя менее чем год после назначения
Александр Тихонов
Евгений Разумный / Ведомости

Как и предполагали «Ведомости», бывший губернатор Вологодской области Олег Кувшинников покинул Совет Федерации (СФ) спустя менее чем год после назначения. Действующий глава региона Георгий Филимонов, вступивший 26 сентября в должность после победы на выборах 8 сентября, назначил сенатором бывшего заместителя губернатора и начальника областного департамента внутренней политики Евгения Богомазова. Последнего не было в тройке кандидатов в сенаторы, которую Филимонов в соответствии с законом представил в избирательную комиссию Вологодской области во время своей предвыборной кампании.

Трио кандидатов Филимонова в СФ выглядело следующим образом: Олег Кувшинников, бывший спикер заксобрания Вологодской области (2016–2021) Андрей Луценко и экс-замгубернатора (2012) Евгений Артемов. Кувшинников, досрочно покинувший пост губернатора 31 октября 2023 г., считался фаворитом. Ради того, чтобы он стал сенатором в прошлом году, свой пост досрочно покинула Ольга Данилова, чей срок пребывания в СФ (44 дня) стал самым коротким в истории верхней палаты парламента, писали «Ведомости» 8 ноября 2023 г. Полномочиями сенатора Филимонов наделил Кувшинникова 9 ноября 2023 г. Последний занимал пост губернатора Вологодской области с 2011 г.

Назначение сенатора не из губернаторской тройки возможно, но для этого необходимо, чтобы кандидаты, сведения о которых были представлены в избирком, написали отказ от наделения полномочиями, говорит электоральный юрист Гарегин Митин. «Или наличие определенных законом обстоятельств, но скорее всего не в этом случае. Механизм предусмотрен ч. 5 ст. 12 федерального закона “О порядке формирования СФ”», – сказал он «Ведомостям». Накануне собеседник в СФ говорил «Ведомостям», что вокруг кресла сенатора от правительства Вологодской области идут непростые переговоры.

Филимонов продолжает переформатировать региональную элиту под себя лично, под своих людей, под тех, кого считает близкими и лояльными, говорит политолог Александр Кынев. «С момента назначения он провел крайне радикальное обновление региональных и местных элит в регионе. Это нестандартный случай. Обычно главы регионов как минимум на переходный период сохраняют прежнюю администрацию. Филимонов сразу начал резко избавляться от местных и региональных чиновников. Когда команду Кувшинникова изничтожили, оказалось, что и с ним можно не церемониться», – сказал он. Кынев признался, что не помнит других примеров «такого пренебрежительного отношения к прежней элите».

Филимонов старается показать максимальную мощь власти губернатора, говорит политолог Виталий Иванов. «При таком подходе немыслимо, чтобы на любых позициях, входящих в губернаторскую номенклатуру, находились люди, не обязанные Филимонову, не им отобранные, некомфортные для него. Кувшинников был обречен и не спасся», – сказал эксперт.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных