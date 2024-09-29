Мишустин встретится с президентом Ирана Пезешкианом в Тегеране

28 сентября ЦАХАЛ сообщила о гибели лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы в результате авиаудара по штаб-квартире ливанской группировки в Бейруте. По ее данным, ликвидированы также командующий южным фронтом группировки Али Караки и другие командиры движения. Позже «Хезболла» подтвердила информацию о гибели лидера движения. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что лично отдал приказ о ликвидации лидера «Хезболлы» для «баланса сил» в регионе. В то же время Израиль продолжает сообщать о ликвидации руководства «Хезболлы». «Хезболла» активно поддерживается Ираном и считается одним из подконтрольных ему группировок исламского сопротивления в регионе, Тегеран резко осудил убийство Насраллы и обещал принять ответные меры.