Мишустин встретится с президентом Ирана Пезешкианом в Тегеране

Мишустин встретится с президентом Ирана Пезешкианом в ТегеранеПереговоры пройдут на фоне эскалации отношений с Израилем
Премьер-министр России Михаил Мишустин 30 сентября посетит Тегеран для переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и первым вице-президентом республики Мохаммадом Резой Арефом, сообщили в правительстве РФ.
«Планируется обсудить весь комплекс российско-иранского сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Особое внимание будет уделено реализации крупных совместных проектов в области транспорта, энергетики, промышленности, сельского хозяйства и других сферах», – говорится в сообщении.
В правительстве не уточнили, планируется ли обсуждение ситуации вокруг Израиля и Ливана. Обстановка в регионе переходит со взаимных артиллерийских обстрелов на границе в новый крупный конфликт на Ближнем Востоке. СМИ сообщают о скоплении израильской техники на северной границе с Ливаном, а 23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале операции под названием «Стрелы севера», целью которой израильские силы назвали инфраструктуру «Хезболлы».
28 сентября ЦАХАЛ сообщила о гибели лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы в результате авиаудара по штаб-квартире ливанской группировки в Бейруте. По ее данным, ликвидированы также командующий южным фронтом группировки Али Караки и другие командиры движения. Позже «Хезболла» подтвердила информацию о гибели лидера движения. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что лично отдал приказ о ликвидации лидера «Хезболлы» для «баланса сил» в регионе. В то же время Израиль продолжает сообщать о ликвидации руководства «Хезболлы». «Хезболла» активно поддерживается Ираном и считается одним из подконтрольных ему группировок исламского сопротивления в регионе, Тегеран резко осудил убийство Насраллы и обещал принять ответные меры.
По данным ABC News, Израиль рассматривает вариант проведения наземной операции в рамках борьбы с «Хезболлой», которая, по мнению израильского руководства, представляет серьезную угрозу для национальной безопасности. ЦАХАЛ уже ликвидировала около 30 лидеров «Хезболлы» в последние недели, что, возможно, стало началом более масштабных операций, сообщает телеканал.
Минздрав Ливана сообщил, что за последние две недели в Ливане погибли более 1000 человек, еще порядка 6000 граждан получили ранения при авиаударах. 28 сентября верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что на фоне боевых действий более 50 000 человек перебрались в Сирию из Ливана, еще более 200 000 граждан стали вынужденными переселенцами на территории республики.
«Хезболла» проводила атаки на северную часть Израиля после обострения палестино-израильского конфликта. 7 октября 2023 г. палестинская группировка «Хамас» атаковала южные районы еврейского государства из сектора Газа, убив около 1200 человек и взяв в заложники более 200 человек. В ответ на это Израиль объявил о проведении военной операции. Число погибших почти за год боевых действий, по данным минздрава Газы, превысило 40 000 человек. Солидарность с «Хамасом» выразили ливанская «Хезболла» и йеменские хуситы, а также Иран.