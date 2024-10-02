Садовники-искусители: как Госдума обсуждала фиктивные браки

После этого Драпеко рассказала душераздирающую историю про «садовника в нашем садоводстве». По ее словам, он подошел к ней три дня назад и сказал, что решил жениться в России, хотя у него трое детей в Таджикистане. «А как эта самая жена в России узнает, что у него в Таджикистане кто-то есть? Он при въезде сюда сообщает о своем семейном положении? <...> У них четыре жены может быть, поэтому я очень переживаю за наших женщин», – воскликнула Драпеко.