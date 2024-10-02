Садовники-искусители: как Госдума обсуждала фиктивные браки

Садовники-искусители: как Госдума обсуждала фиктивные бракиДепутаты продолжают ужесточать законодательство в сфере миграции
Госдума 1 октября приняла два законопроекта, ужесточающих миграционное законодательство. Принятие инициатив о фиктивных браках (принята во втором чтении) и конфискации имущества за организацию незаконной миграции (принята в первом чтении) вылилось в обсуждение личной жизни депутатских садовников и желание оградить бабушек от того, чтобы «в блуд вводить».
Первый законопроект представил председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. Он пересказал суть инициативы – предлагается ужесточить условия получения иностранцами разрешения на временное проживание (РВП) без правительственной квоты. Сейчас РВП может получить человек, который состоит в браке с россиянином, и «такой гуманитарный по сути подход» породил рост фиктивных браков, сказал Калашников.
Законопроект в изначальном виде предлагал введение определенного срока после заключения брака, после которого можно подать заявление на РВП, – два года. Ко второму чтению срок увеличили до трех лет. В любом случае иностранец может находиться в России по визе или патенту, а если в семье родился ребенок – то можно будет сразу подать документы на РВП, отметил депутат. Кроме того, чтобы получить вид на жительство для человека, который имеет вне брака ребенка – гражданина России, через суд должно быть подтверждено участие иностранца в воспитании и ведении общего хозяйства в течение трех лет.
Законопроект был поддержан единогласно 412 голосами. И только уже после этого началось обсуждение. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил выступить заместителю министра внутренних дел Игорю Зубову. Тот поблагодарил депутатов за инициативу, которая поможет «в усилении контроля за теми иностранцами, которые, приехав сюда, нарушают наши законы и не имеют намерения адаптироваться и нормально здесь жить».
После этого слово взяла депутат «Справедливой России» Елена Драпеко и начала разговор о многоженстве. Она уточнила у Зубова, что при двойном гражданстве получается возможным «двойное как бы брачие», тем более если люди приезжают из страны, «где они живут по законам шариата». Володин вмешался, заявив, «что у нас многоженство запрещено законом». «У нас запрещено. А у них разрешено», – продолжила Драпеко.
Володин пояснил Зубову, что Драпеко переживает за россиянок, которые вступают в брак с иностранцами – хотя на родине у мужчин могут быть семьи. Зубов заявил, что раз они приезжают в Россию, то должны жить по российским законам. «Правовых лазеек нет, а так-то, конечно же, есть», – сказал Зубов, отвечая на уточняющий вопрос о том, возможно ли такое.
После этого Драпеко рассказала душераздирающую историю про «садовника в нашем садоводстве». По ее словам, он подошел к ней три дня назад и сказал, что решил жениться в России, хотя у него трое детей в Таджикистане. «А как эта самая жена в России узнает, что у него в Таджикистане кто-то есть? Он при въезде сюда сообщает о своем семейном положении? <...> У них четыре жены может быть, поэтому я очень переживаю за наших женщин», – воскликнула Драпеко.
Зубов ответил, что это сфера гражданского права, а не уголовного и «анкета же заполняется, в анкете пишется, что ты не имеешь там брака». Володин заявил, что нижняя палата в скором времени рассмотрит законопроект, вводящий ответственность за подложные документы.
«Поэтому вы скажите там своему садовнику, чтобы он не шутил с нашими законами, а то его посадят в нашу тюрьму, а в ней холодно», – заявил спикер, попросив Калашникова побыстрее вынести законопроект на третье чтение, потому что иначе «появятся садовники», которые будут быстро оформлять отношения в рамках старого законодательства».
«Так что с садовником проведите беседу. Пускай едет к своей семье. Не надо нам таких здесь, чтобы наших женщин дурачили. И женщинам надо объяснять, они тоже должны разбираться, с кем оформляют отношения. <...> Особенно наших бабушек не надо в блуд этот вводить. Тоже надо объяснять это все, правильно? Женщинам. Вот вы собираете конференции женские, надо на этих конференциях говорить», – неожиданно заявил Володин, добавив, что садовники – «искусители» и нужно быстрее принимать законопроект в третьем чтении.
Второй законопроект представлял член комитета по промышленности и торговле Владимир Иванов. В Уголовный кодекс предлагают добавить норму, что конфискация имущества будет предусматриваться за преступления, совершенные по ст. 322.1 УК за организацию незаконной миграции.
Иванов заявил, что «рост преступлений растет», несмотря на ужесточение миграционного законодательства. Он сослался на слова вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, которая говорила, что в России находится 739 000 незаконных мигрантов. «По отношению к предыдущему году – 630 000, да, есть вот полтора раза, которые мы видим», – привел свои подсчеты Иванов (рост чуть более чем на 15%. – «Ведомости»). После этого он сослался на Следственный комитет, что число преступлений, совершенных мигрантами за шесть месяцев 2024 г., выросло на 55%.
«Мы предлагаем остудить горячие головы. Все заработанное от незаконной деятельности должно быть конфисковано», – заявил он. Депутат сослался на Telegram-канал спикера нижней палаты, заявив, что 97% респондентов канала поддержали инициативу по конфискации.
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Ирина Панькина, в свою очередь, напомнила, что в законопроектах, разработанных комиссией Думы по вопросам миграции во главе с Яровой, сильно меняется статья 322.1 УК об организации незаконной миграции, где «появится большое количество квалифицирующих признаков».
Яровая подтвердила, что 1 октября в Госдуму члены комиссии внесли пакет законопроектов, касающихся ужесточений в сфере незаконной миграции. Организованная нелегальная миграция становится особо тяжким преступлением, за которое предусматривается от 8 до 15 лет лишения свободы.
Законопроект о конфискации за организацию незаконной миграции поддержали 406 депутатов, один воздержался.