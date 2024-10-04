Парламент ДНР обрел и. о. спикера

Кто займет пост спикера парламента ДНР без приставки и. о., пока неизвестно. На встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле 2 октября Жога заявил, что «понимает, какие будут кандидатуры». «Тоже есть ребята – участники СВО, которые также на протяжении уже десяти лет стоят на защите нашей республики и состоят в депутатском корпусе, имеют и образование, и навыки, и опыт. Поэтому, я думаю, они поддержат полностью. Депутаты уже выберут те кандидатуры, которые будут предложены», – сказал он президенту. Путин в свою очередь выразил уверенность, что депутаты парламента ДНР найдут Жоге «достойную замену».