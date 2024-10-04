Парламент ДНР обрел и. о. спикера

Парламент ДНР обрел и. о. спикераПост назначенного полпредом УрФО Артема Жоги занял его бывший первый заместитель
Народный совет Донецкой народной республики (ДНР) на пленарном заседании проголосовал за досрочное сложение полномочий спикера Артема Жоги в связи с его назначением на должность полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО). Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента. Обязанности спикера возложены на первого вице-спикера Сергея Прокопенко, также занимающего пост первого заместителя секретаря регионального отделения «Единой России» (ЕР). «Согласно регламенту, в случае досрочного прекращения полномочий председателя народного совета его обязанности до избрания нового председателя народного совета исполняет первый заместитель или один из заместителей председателя народного совета», – говорится в сообщении.
Прокопенко 37 лет, он был депутатом первого и второго созывов парламента ДНР до присоединения провозгласившей независимость в 2014 г. республики к России. Сперва заседал в комитете народного совета по образованию, науке и культуре, в 2019 г. перешел в комитет по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям. 20 мая 2022 г. был избран вице-спикером народного совета. В первом созыве парламента ДНР, избранного в 2023 г. после вхождения региона в состав России, Прокопенко занял пост первого вице-спикера.
Кто займет пост спикера парламента ДНР без приставки и. о., пока неизвестно. На встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле 2 октября Жога заявил, что «понимает, какие будут кандидатуры». «Тоже есть ребята – участники СВО, которые также на протяжении уже десяти лет стоят на защите нашей республики и состоят в депутатском корпусе, имеют и образование, и навыки, и опыт. Поэтому, я думаю, они поддержат полностью. Депутаты уже выберут те кандидатуры, которые будут предложены», – сказал он президенту. Путин в свою очередь выразил уверенность, что депутаты парламента ДНР найдут Жоге «достойную замену».
30 сентября «Коммерсантъ» в числе претендентов на пост спикера народного совета ДНР называл комбата Шахтерской дивизии Константина Кузьмина (позывной «Шахтер»). Среди других кандидатов звучали фамилии Прокопенко и заместителей секретаря регионального отделения ЕР Валерия Скороходова и Алексея Муратова. Возложение обязанностей спикера на первого зампреда народного совета стало неожиданным для опрошенных «Ведомостями» политологов.
В день сложения с Артема Жоги полномочий спикера парламента ДНР в Екатеринбурге его представил бывший полпред президента России в УрФО Владимир Якушев, занявший пост первого вице-спикера Совета Федерации (СФ) 25 сентября. Указ о назначении Жоги на пост полпреда Путин подписал 2 октября. В представлении нового полпреда приняли участие губернаторы всех регионов УрФО. Своей главной задачей на новом посту Жога назвал сохранение и приумножение благосостояния, благополучия, развития Уральского федерального округа.
«Самое главное – это люди. Я уверен, что люди, живущие на территории Уральского федерального округа, это сильные, с хорошим стальным стержнем, любящие свою Родину, защищают свою Родину каждый на своем фронте его соприкосновения», – заявил он (цитата по «РИА Новости»). Жога, возглавлявший отдельный разведывательный батальон «Спарта» после гибели его сына Владимира в марте 2022 г., получил широкую известность, когда 8 декабря 2023 г. спросил Путина, будет ли тот баллотироваться на новый президентский срок.