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Кто такой Артем Жога

Герой ДНР стал полпредом президента в УрФО
Ведомости
Илья Питалев / РИА Новости

Председатель Народного совета ДНР Артем Жога назначен на должность полпреда президента в Уральском федеральном округе. Подробнее о нем – в материале «Ведомостей».

Артем Владимирович Жога родился 18 января 1975 г. в поселке Широкий Сусуманского района Магаданской области. В 1990-е гг. переехал в Славянск Донецкой области Украины, где занимался бизнесом. По данным СМИ, владел несколькими рыбными магазинами.

После произошедшего на Украине в 2014 г. государственного переворота вступил в ряды ополчения Донбасса, служил в отдельном разведывательном батальоне «Спарта» (подразделение народной милиции ДНР), которым командовал Арсен Павлов (позывной Моторола). После гибели последнего в 2016 г. «Спарту» возглавил сын Жоги Владимир (позывной Воха), а сам он занял должность начальника штаба. С 2022 г. батальон участвовал в спецоперации на Украине. 5 марта 2022 г. Воха погиб в возрасте 28 лет, обеспечивая выход мирных жителей из Волновахи (ДНР). После этого Артем Жога стал командиром «Спарты».

9 мая 2022 г. в Кремле получил из рук президента Владимира Путина звезду Героя России, которой посмертно был награжден его сын.

10 сентября 2023 г. был избран депутатом народного совета ДНР, а 20 сентября стал его председателем. За него проголосовали 138 из 142 депутатов делегатов от 18 муниципальных отделений «Единой России».

8 декабря 2023 г. на церемонии вручения наград в честь Дня героев Отечества в Кремле Артем Жога спросил Путина, будет ли тот баллотироваться в президенты на очередной срок. Глава государства ответил положительно. В ходе предвыборной кампании Жога был одним из сопредседателей штаба Путина.

Гвардии полковник (2022), герой ДНР (2023), награжден орденом Мужества (2022). Является членом генсовета «Единой России» (с 2023 г.).

Находится под санкциями США и Евросоюза.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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