Кто такой Артем Жога

После произошедшего на Украине в 2014 г. государственного переворота вступил в ряды ополчения Донбасса, служил в отдельном разведывательном батальоне «Спарта» (подразделение народной милиции ДНР), которым командовал Арсен Павлов (позывной Моторола). После гибели последнего в 2016 г. «Спарту» возглавил сын Жоги Владимир (позывной Воха), а сам он занял должность начальника штаба. С 2022 г. батальон участвовал в спецоперации на Украине. 5 марта 2022 г. Воха погиб в возрасте 28 лет, обеспечивая выход мирных жителей из Волновахи (ДНР). После этого Артем Жога стал командиром «Спарты».