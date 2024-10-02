Кто такой Артем Жога

Кто такой Артем ЖогаГерой ДНР стал полпредом президента в УрФО
Председатель Народного совета ДНР Артем Жога назначен на должность полпреда президента в Уральском федеральном округе. Подробнее о нем – в материале «Ведомостей».
Артем Владимирович Жога родился 18 января 1975 г. в поселке Широкий Сусуманского района Магаданской области. В 1990-е гг. переехал в Славянск Донецкой области Украины, где занимался бизнесом. По данным СМИ, владел несколькими рыбными магазинами.
После произошедшего на Украине в 2014 г. государственного переворота вступил в ряды ополчения Донбасса, служил в отдельном разведывательном батальоне «Спарта» (подразделение народной милиции ДНР), которым командовал Арсен Павлов (позывной Моторола). После гибели последнего в 2016 г. «Спарту» возглавил сын Жоги Владимир (позывной Воха), а сам он занял должность начальника штаба. С 2022 г. батальон участвовал в спецоперации на Украине. 5 марта 2022 г. Воха погиб в возрасте 28 лет, обеспечивая выход мирных жителей из Волновахи (ДНР). После этого Артем Жога стал командиром «Спарты».
9 мая 2022 г. в Кремле получил из рук президента Владимира Путина звезду Героя России, которой посмертно был награжден его сын.
10 сентября 2023 г. был избран депутатом народного совета ДНР, а 20 сентября стал его председателем. За него проголосовали 138 из 142 депутатов делегатов от 18 муниципальных отделений «Единой России».
8 декабря 2023 г. на церемонии вручения наград в честь Дня героев Отечества в Кремле Артем Жога спросил Путина, будет ли тот баллотироваться в президенты на очередной срок. Глава государства ответил положительно. В ходе предвыборной кампании Жога был одним из сопредседателей штаба Путина.
Гвардии полковник (2022), герой ДНР (2023), награжден орденом Мужества (2022). Является членом генсовета «Единой России» (с 2023 г.).