Депутаты «Единой России» расскажут избирателям о трудовых правах

Что касается «народной программы» партии, то депутатам рекомендуют информировать граждан о вопросах и решениях, которые принимаются в рамках реализации программы, и участвовать в мониторинге строительства объектов. Депутаты по итогам должны публиковать посты в соцсетях с хештэгом «народная программа» в том числе о работе фракции над принятием бюджета «с акцентом на финансовое обеспечение» реализации «народной программы». Здесь среди базовых тезисов говорится, что «ключевая задача депутатов фракции «Единая России» в Госдуме в осеннюю сессию – работа над бюджетом и отражением в нем всех положений» «народной программы» партии.