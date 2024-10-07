Депутаты «Единой России» расскажут избирателям о трудовых правах

Депутаты «Единой России» расскажут избирателям о трудовых правахПарламентарии получили рекомендации по работе в регионах
Депутатам Госдумы от «Единой России» велели участвовать в неделе приемов граждан по «вопросам защиты прав в сфере трудового законодательства» и проводить встречи с первичными отделениями. Об этом говорится в рекомендациях центрального исполкома партии депутатам для работы во время региональной недели с 7 по 13 октября («Ведомости» ознакомились с материалами).
На этой неделе общественные приемные «Единой России» проведут приемы граждан по вопросам защиты прав в сфере трудового законодательства. Для них будут организованы тематические вебинары, семинары и лекции. «Трудовые отношения – одна из самых чувствительных сфер права, с ними сталкивается подавляющее большинство жителей регионов. Зачастую главной проблемой при этом является банальное незнание положений Трудового кодекса», – говорится в материалах с примечанием, что приемы граждан с участием депутатов как раз должны эту проблему решить.
Также депутатам предлагают встречаться с секретарями и членами первичных отделений партии, обсуждать «приоритетные для жителей [избирательного] округа вопросы и проблемы», выстраивать коммуникацию первичек с органами власти, а также публиковать посты о встречах в соцсетях. «Единая Россия» на съезде в 2023 г. объявила нынешний год Годом первичных отделений, а 19 сентября 2024 г. было проведено первое заседание совета первичных отделений.
Рекомендации напоминают о традиционных установках: поддержка семей участников спецоперации и оказание помощи по обеспечению участвующих в боевых действиях земляков, а также реализация «народной программы» в регионах. В материалах, которые предлагается распространять единороссам, отдельно говорится о партпроекте «Моя карьера с «Единой Россией», который «помог трудоустроить более 3000 участников специальной военной операции», и о том, что в ведомственных госпиталях Минобороны «Единая Россия» проводит профориентацию с бойцами.
Что касается «народной программы» партии, то депутатам рекомендуют информировать граждан о вопросах и решениях, которые принимаются в рамках реализации программы, и участвовать в мониторинге строительства объектов. Депутаты по итогам должны публиковать посты в соцсетях с хештэгом «народная программа» в том числе о работе фракции над принятием бюджета «с акцентом на финансовое обеспечение» реализации «народной программы». Здесь среди базовых тезисов говорится, что «ключевая задача депутатов фракции «Единая России» в Госдуме в осеннюю сессию – работа над бюджетом и отражением в нем всех положений» «народной программы» партии.
«Единая Россия» ведет стандартную региональную работу – поддерживает участников спецоперации и их семьи, работает по «народной программе», проводит встречи с членами первичных отделений, говорит замруководителя фракции единороссов Евгений Ревенко. «На следующей неделе проект бюджета будет обсуждаться на заседании комитетов перед первым чтением. Нужно во всем детально разобраться. Очевидно, ко второму чтению могут быть поправки от нашей фракции. И уже в ходе следующей региональной недели можно будет рассказывать о результатах нашей работы совместно с правительством», – поясняет Ревенко.
Темы рекомендаций для депутатов «Единой России» складываются из федеральной, региональной повестки и партийной составляющей, говорит руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. «При этом у каждого депутата, особенно у одномандатников, есть и свои темы, связанные с локальной повесткой, которые определяются в ходе работы с избирателями», – говорит он.